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Политика Переговоры России и США Трамп рассказал, как Украина согласилась на прекращение огня. Подробности (и первая реакция России)

Трамп рассказал, как Украина согласилась на прекращение огня. Подробности (и первая реакция России)

Собрали главное, что известно о новом раунде переговоров

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3 комментария
Трамп тратит немало времени на украинский конфликт | Источник: The White HouseТрамп тратит немало времени на украинский конфликт | Источник: The White House

Трамп тратит немало времени на украинский конфликт

Источник:

11 марта прошли переговоры США и Украины. Украина приняла предложение США о введении временного, 30-дневного режима прекращения огня. Как сообщают украинские власти, по взаимному согласию сторон он сможет быть продлен.

Для введения режима необходимо, чтобы на прекращение огня согласилась и Россия. При этом США немедленно возобновили всю военную помощь Украине. Собрали первые реакции официальных лиц на эти новости.

Что сказал Трамп

Американский президент транслировал оптимизм. Он сказал, что надеется на полное прекращение огня на Украине уже в ближайшие дни.

«Надеюсь, это произойдет в течение следующих нескольких дней. Я хотел бы увидеть [это]. Я знаю, что завтра у нас большая встреча с Россией, надеюсь, последуют отличные обсуждения», — передает РИА Новости слова Трампа.

Также Трамп подтвердил, что Украина готова на полное прекращение огня.

«Я говорил, что с Россией было легче иметь дело, чем с Украиной, хотя должно быть наоборот. Но это так. Мы надеемся привлечь Россию, но со стороны Украины у нас есть полное прекращение огня, это хорошо», — объяснил Трамп.

Он добавил, что эти переговоры сильно отличались от прошлой ссоры в Белом доме. Теперь Зеленского снова ждут в Белом доме.

Также Трамп объявил, что собирается снова поговорить с Путиным. По мнению Трампа, согласие Путина на его предложения значило бы «75% пути» к завершению украинского конфликта.

«Я планирую провести разговор с Владимиром Путиным. Как говорится, для танго нужны двое, не так ли? Надеюсь, он также согласится [на прекращение огня], и это ознаменует собой 75% пути», — сказал Трамп журналистам.

Те спросили его, состоится ли разговор уже на этой неделе.

«Я думаю, что да», — кратко ответил Трамп.

Реакция России

Реакция со стороны России пока была куда более сдержанной. Комментарий поступил от Марии Захаровой, официального представителя МИД.

«Не исключаем контакты с представителями США в течение ближайших нескольких дней», — сказала она.

Другие подробности

По данным Fox News, на встрече не обсуждали тему отставки Зеленского или проведения выборов на Украине. Другие подробности раскрыли приближенные лица Трампа.

«Украинцы готовы прекратить боевые действия, готовы сложить оружие, чтобы сесть за стол переговоров и принести мир своей стране и всему миру. Украинская делегация сегодня очень четко дала понять, что они разделяют видение мира президента Трампа. Они разделяют его решимость прекратить боевые действия, прекратить убийства», — объяснил Марк Уолц, советник Трампа.

Лидеры США и Украины поручили своим правительствам завершить подписание сделки по редкоземельным металлам.

«Это важная договоренность, и сегодня мы дали понять Киеву, что сделка по полезным ископаемым сохраняет значение. Но сейчас главное — добиться мира на Украине. <…> Необходимо затронуть гуманитарные аспекты — судьбу военнопленных, условия их содержания, вопросы оказания гуманитарной помощи мирному населению», — добавил госсекретарь Марко Рубио.

Реакция Зеленского

Владимир Зеленский поблагодарил Трампа по итогам встречи.

«Американская сторона понимает наши аргументы, воспринимает наши предложения, я хочу поблагодарить президента Трампа за конструктивность разговора наших команд», — цитирует обращение Зеленского РИА Новости.

Ранее Зеленский заявлял, что предлагает прекратить огонь только в воздухе и на море, а не по всей линии соприкосновения. Теперь предложение американцев он оценил как «позитивное».

«Было предложение именно американской стороны сделать первый шаг сразу дальше и на 30 дней попытаться установить полное прекращение огня, не только в отношении ракет, дронов и бомб, не только в Черном море, а также по всей линии фронта. Украина воспринимает это предложение, мы считаем это позитивным, мы готовы сделать такой шаг», — сказал Зеленский.

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США Переговоры Украина СВО
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Комментарии
3
Гость
2 часа
а кого следующего будем освобождать востанавливать содержать?! скучно же в будет
Гость
1 час
Зеленский хитёр. Нанёс самый массированный удар дронами и тут же предложил полное прекращение огня на 30 дней. Похоже что готовит какую то пакость. Для этого ему нужно время. Где то примерно 30 дней.
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