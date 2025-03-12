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Еда интервью Директор завода раскрыл тайну «завтрашнего» молока, объяснил, куда пропали литровые бутылки

Директор завода раскрыл тайну «завтрашнего» молока, объяснил, куда пропали литровые бутылки

Задали наивные вопросы про наши любимые продукты

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А вам попадалось молоко из будущего на полках магазинов? | Источник: Филипп Сапегин / E1.RU А вам попадалось молоко из будущего на полках магазинов? | Источник: Филипп Сапегин / E1.RU

А вам попадалось молоко из будущего на полках магазинов?

Источник:

Вы замечали, что из магазинов почти пропало молоко в литровых бутылках? И что на прилавках стала появляться продукция «из будущего»? Спорим, вам было бы интересно узнать ответы на эти вопросы?

Наши коллеги из E1.RU поговорили с директором «Талицкого молока» Юрием Окуневым о проблемах, с которыми сейчас сталкивается бизнес и задали вопросы, волнующие каждого. Пока готовится большое интервью, почитайте, опасен ли кефир после истечения срока годности и есть ли в молоке антибиотики.

Про сроки годности

— Бывает такое, что не успеваешь употребить какой-то продукт до истечения срока годности, указанного на упаковке, или остается последний день до его окончания. Что будет, если съесть или выпить чуть-чуть просроченную молочку?

— Допустим, кефир. Он у нас натуральный, на кефирных грибках, и набирает вкус со временем. Я бы вообще рекомендовал пить кефир недельным. Он может быть даже двухнедельным, ему ничего не будет.

— Ему — ничего. А мне, если я его выпью?

— И вам ничего не будет. Но только если продукт хранился в холодильнике.

Ближе к концу срока годности кефир становится даже вкуснее | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUБлиже к концу срока годности кефир становится даже вкуснее | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Ближе к концу срока годности кефир становится даже вкуснее

Источник:

— С кефиром понятно, а как с остальными продуктами?

— Давайте с молоком разбираться. Наше деревенское через два-три дня образует сливки. Это не значит, что оно прокисло. Так бывает в натуральном продукте, в этом нет ничего страшного: нормальное настоящее молоко должно давать сливки.

Сейчас торговые сети просят нас привозить продукцию не прямо в магазины, а в распределительные центры. Это приводит к удлинению сроков доставки на день, иногда на два дня. Поэтому нас просят удлинить сроки годности. А как их удлинить? Только чистотой — всё обрабатывается озоном, чтобы в продукцию не попадали никакие вредные организмы.

— Почему на полках магазинов иногда появляются продукты из «завтрашнего дня»?

— Такое бывает, это ошибка. Понимаете, вы приходите в магазин и видите молоко с сегодняшней датой, но его же не сегодня сделали. Это всегда вчерашняя дойка, но это нормальное, свежее молоко.

— Да, я понимаю, что даже если молоко сделали сегодня в 00:01, вряд ли его уже к утру успели привезти из Талицы в Екатеринбург и к открытию магазина выложить на прилавки. Но зачем писать на упаковке будущую дату, а не реальную? Для спокойствия покупателя?

— Да, для спокойствия покупателя.

Юрий Окунев&nbsp;— директор и совладелец завода «Талицкое молоко», одного из крупнейших производителей молочной продукции в Свердловской области | Источник: Дмитрий Крисковец / E1.RU Юрий Окунев&nbsp;— директор и совладелец завода «Талицкое молоко», одного из крупнейших производителей молочной продукции в Свердловской области | Источник: Дмитрий Крисковец / E1.RU

Юрий Окунев — директор и совладелец завода «Талицкое молоко», одного из крупнейших производителей молочной продукции в Свердловской области

Источник:

— А конец срока годности хотя бы верно указан? Я не отравлюсь, если выпью молоко в последний день, указанный на упаковке?

— Мы в любом случае указываем срок с запасом, примерно 20−30 % запаса всегда есть. То есть даже на последний день вы можете спокойно есть. Но еще раз говорю: при условии, что продукт хранился при надлежащей температуре.

Про безопасность

— Помню, в моем детстве мы с мамой часто делали оладьи из молока, которое простояло в холодильнике около недели. Из него за это время образовывалась простокваша, и мы использовали ее вместо кефира. Из молока, которое сейчас продается в магазинах, простокваша уже не образуется. Когда оно портится, то остается таким же жидким, как и было. Почему?

— Значит, это ненатуральный продукт. Некоторые производители добавляют в молоко что-то, чтобы оно не закисало. Что именно — я не знаю, мы таким не занимаемся.

— А есть ли в молочной продукции антибиотики? Вы как-то проверяете это?

— Конечно. Мы работаем на натуральных заквасках, а антибиотики убивают все натуральные закваски. С ними не сделается ни творог, ни сметана, ни йогурт — ничего. Для нас это будет убийство. Поэтому переработчики как никто заинтересованы в том, чтобы продукт был без антибиотиков.

Мы проверяем на их наличие каждую партию. Раньше за месяц возвращали производителю сырого молока примерно две-три поставки из 700, если обнаруживали там антибиотики, а теперь одну, максимум две возвращаем. Колхозникам это несет убытки и штрафные санкции, они это понимают и не рискуют.

Так что можете быть абсолютно спокойны, что в молочных продуктах, которые делают на натуральных заквасках, точно нет антибиотиков.

Про упаковку

— В какой упаковке лучше покупать молоко — в пакетах, бутылках или коробках? В чём разница?

— В плане безопасности все упаковки одинаковы. Отличие только в том, как эта упаковка потом будет перерабатываться, и в вашем собственном удобстве.

— А еще в цене.

— Да, пакет стоит 2 рубля, а бутылка, условно, 10.

А в какой упаковке вы чаще всего покупаете молоко? | Источник: Максим Серков / NGS42.RUА в какой упаковке вы чаще всего покупаете молоко? | Источник: Максим Серков / NGS42.RU

А в какой упаковке вы чаще всего покупаете молоко?

Источник:

— Почему в магазинах теперь не найти целый литр молока? Все продают в основном 900 миллилитров. Это такой маркетинговый ход?

— Ну конечно! Тут вопрос в честности производителя. Мы делаем литр и понимаем, что наша бутылка на полке — единственная литровая. У всех от 850 до 930 грамм. Понятно, что потребитель, когда приходит в магазин, не особо смотрит на емкость, а смотрит на цену. Он видит молоко за 80, 90 и 100 рублей и, конечно, возьмет за 80, потому что, казалось бы, одна емкость.

Так мы теряем в продаже. Мне маркетолог говорит: «Давайте уменьшим емкость, пусть будет 950 граммов — сейчас это 5 рублей на полке. Это уже много. Представьте: наше молоко будет дешевле на 5 рублей». Но нет. Мы всё равно не будем уменьшать емкость. Это вопрос репутации. Я вообще предлагаю, чтобы на ценниках была указана цена в пересчете на литр.

Про цены

— Какой из молочных продуктов дороже всего в себестоимости?

— Сливочное масло. Чтобы сделать одну тонну масла жирностью 72,5 %, необходимо 22,5 тонны молока.

— Почему маленький сырок иногда дороже большой упаковки творожной массы?

— Стоимость варенья очень сильно выросла. Творога в сырке немного, и он там примерно один и тот же, что и в творожной массе, но всё из-за начинки. Хотя, казалось бы, ее там несколько десятков граммов, но это добавляет сразу 10−15 рублей к цене.

ПО ТЕМЕ
Молоко Молочная продукция Талицкий молокозавод Срок годности Кефир Сливочное масло
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