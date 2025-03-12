Директор завода раскрыл тайну «завтрашнего» молока, объяснил, куда пропали литровые бутылки

А вам попадалось молоко из будущего на полках магазинов? Источник: Филипп Сапегин / E1.RU











Вы замечали, что из магазинов почти пропало молоко в литровых бутылках? И что на прилавках стала появляться продукция «из будущего»? Спорим, вам было бы интересно узнать ответы на эти вопросы?

Наши коллеги из E1.RU поговорили с директором «Талицкого молока» Юрием Окуневым о проблемах, с которыми сейчас сталкивается бизнес и задали вопросы, волнующие каждого. Пока готовится большое интервью, почитайте, опасен ли кефир после истечения срока годности и есть ли в молоке антибиотики.

Про сроки годности

— Бывает такое, что не успеваешь употребить какой-то продукт до истечения срока годности, указанного на упаковке, или остается последний день до его окончания. Что будет, если съесть или выпить чуть-чуть просроченную молочку?

— Допустим, кефир. Он у нас натуральный, на кефирных грибках, и набирает вкус со временем. Я бы вообще рекомендовал пить кефир недельным. Он может быть даже двухнедельным, ему ничего не будет.

— Ему — ничего. А мне, если я его выпью?

— И вам ничего не будет. Но только если продукт хранился в холодильнике.

Ближе к концу срока годности кефир становится даже вкуснее Источник: Александра Мамонтова / 76.RU











— С кефиром понятно, а как с остальными продуктами?

— Давайте с молоком разбираться. Наше деревенское через два-три дня образует сливки. Это не значит, что оно прокисло. Так бывает в натуральном продукте, в этом нет ничего страшного: нормальное настоящее молоко должно давать сливки.

Сейчас торговые сети просят нас привозить продукцию не прямо в магазины, а в распределительные центры. Это приводит к удлинению сроков доставки на день, иногда на два дня. Поэтому нас просят удлинить сроки годности. А как их удлинить? Только чистотой — всё обрабатывается озоном, чтобы в продукцию не попадали никакие вредные организмы.

— Почему на полках магазинов иногда появляются продукты из «завтрашнего дня»?

— Такое бывает, это ошибка. Понимаете, вы приходите в магазин и видите молоко с сегодняшней датой, но его же не сегодня сделали. Это всегда вчерашняя дойка, но это нормальное, свежее молоко.

— Да, я понимаю, что даже если молоко сделали сегодня в 00:01, вряд ли его уже к утру успели привезти из Талицы в Екатеринбург и к открытию магазина выложить на прилавки. Но зачем писать на упаковке будущую дату, а не реальную? Для спокойствия покупателя?

— Да, для спокойствия покупателя.

Юрий Окунев — директор и совладелец завода «Талицкое молоко», одного из крупнейших производителей молочной продукции в Свердловской области Источник: Дмитрий Крисковец / E1.RU











— А конец срока годности хотя бы верно указан? Я не отравлюсь, если выпью молоко в последний день, указанный на упаковке?

— Мы в любом случае указываем срок с запасом, примерно 20−30 % запаса всегда есть. То есть даже на последний день вы можете спокойно есть. Но еще раз говорю: при условии, что продукт хранился при надлежащей температуре.

Про безопасность

— Помню, в моем детстве мы с мамой часто делали оладьи из молока, которое простояло в холодильнике около недели. Из него за это время образовывалась простокваша, и мы использовали ее вместо кефира. Из молока, которое сейчас продается в магазинах, простокваша уже не образуется. Когда оно портится, то остается таким же жидким, как и было. Почему?

— Значит, это ненатуральный продукт. Некоторые производители добавляют в молоко что-то, чтобы оно не закисало. Что именно — я не знаю, мы таким не занимаемся.

— А есть ли в молочной продукции антибиотики? Вы как-то проверяете это?

— Конечно. Мы работаем на натуральных заквасках, а антибиотики убивают все натуральные закваски. С ними не сделается ни творог, ни сметана, ни йогурт — ничего. Для нас это будет убийство. Поэтому переработчики как никто заинтересованы в том, чтобы продукт был без антибиотиков.

Мы проверяем на их наличие каждую партию. Раньше за месяц возвращали производителю сырого молока примерно две-три поставки из 700, если обнаруживали там антибиотики, а теперь одну, максимум две возвращаем. Колхозникам это несет убытки и штрафные санкции, они это понимают и не рискуют.

Так что можете быть абсолютно спокойны, что в молочных продуктах, которые делают на натуральных заквасках, точно нет антибиотиков.

Про упаковку

— В какой упаковке лучше покупать молоко — в пакетах, бутылках или коробках? В чём разница?

— В плане безопасности все упаковки одинаковы. Отличие только в том, как эта упаковка потом будет перерабатываться, и в вашем собственном удобстве.

— А еще в цене.

— Да, пакет стоит 2 рубля, а бутылка, условно, 10.

А в какой упаковке вы чаще всего покупаете молоко? Источник: Максим Серков / NGS42.RU











— Почему в магазинах теперь не найти целый литр молока? Все продают в основном 900 миллилитров. Это такой маркетинговый ход?

— Ну конечно! Тут вопрос в честности производителя. Мы делаем литр и понимаем, что наша бутылка на полке — единственная литровая. У всех от 850 до 930 грамм. Понятно, что потребитель, когда приходит в магазин, не особо смотрит на емкость, а смотрит на цену. Он видит молоко за 80, 90 и 100 рублей и, конечно, возьмет за 80, потому что, казалось бы, одна емкость.

Так мы теряем в продаже. Мне маркетолог говорит: «Давайте уменьшим емкость, пусть будет 950 граммов — сейчас это 5 рублей на полке. Это уже много. Представьте: наше молоко будет дешевле на 5 рублей». Но нет. Мы всё равно не будем уменьшать емкость. Это вопрос репутации. Я вообще предлагаю, чтобы на ценниках была указана цена в пересчете на литр.

Про цены

— Какой из молочных продуктов дороже всего в себестоимости?

— Сливочное масло. Чтобы сделать одну тонну масла жирностью 72,5 %, необходимо 22,5 тонны молока.

— Почему маленький сырок иногда дороже большой упаковки творожной массы?