В России хотят ввести самозапрет на покупки на маркетплейсах. Власти поддержали

Своеобразный запрет может коснуться многих платформ Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











В России может появиться возможность запретить себе покупки на маркетплейсах или установить на них лимит. Такой эксперимент поддержало Минэкономразвития РФ.

«Полагаем возможным совместно с крупнейшими маркетплейсами провести эксперимент по внедрению функции самозапрета на покупки или установления лимитов на покупки», — говорится в письме, которое имеется в распоряжении РИА Новости.

В министерстве считают, что сначала нужно оценить эффективность такого механизма. Для этого можно смотреть на результаты самозапрета на выдачу потребительских кредитов и микрозаймов. При этом ограничения должны касаться не только маркетплейсов, но и других платформ, включая те, что предлагают различные услуги.

Функцию самозапрета покупок на маркетплейсах предложил Минэку заместитель председателя Госдумы Владислав Даванков («Новые люди»). По его мнению, это поможет уберечь людей от импульсивных трат.

В начале марта в РФ начал работать самозапрет на кредиты. Он касается потребительских займов, но не распространяется на ипотеку, автокредиты и образовательные кредиты с господдержкой. Такая мера направлена на борьбу с мошенниками, которые могут вынудить залезть в долги, а также на защиту граждан от чрезмерных трат. Оформить такой запрет можно на портале «Госуслуги».