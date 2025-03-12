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Образование «Остальные пусть учатся у себя дома»: Матвиенко предложила сократить набор студентов из регионов в столичные вузы

«Остальные пусть учатся у себя дома»: Матвиенко предложила сократить набор студентов из регионов в столичные вузы

По ее мнению, приезжие студенты становятся «неудачниками»

1 224
63 комментария
Матвиенко считает, что число приезжих студентов нужно регулировать | Источник: Максим Серков / NGS42.RUМатвиенко считает, что число приезжих студентов нужно регулировать | Источник: Максим Серков / NGS42.RU

Матвиенко считает, что число приезжих студентов нужно регулировать

Источник:

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила сократить прием приезжих абитуриентов в столичные вузы. Речь идет об университетах в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Она считает, что выпускники не могут устроиться и лучше им оставаться в родном регионе.

«Давайте поставим задачу в течение пяти лет — это по щелчку не делается — уменьшать наборы в высшие учебные заведения. Прошу проработать, доложить, в чем проблема. Нужно набирать столько, сколько нужно по нужным специальностям, и не более того. Остальные пусть учатся у себя дома», — приводят слова Матвиенко «Ведомости».

По ее словам, у некоторых студентов, которые приехали учиться в Москву, не получается после выпуска найти работу по специальности. В итоге вместо специалистов получаются бездарности, считает председатель Совфеда.

«Вместо истории успеха, на которую рассчитывали родители, посылая из глубинки ребенка учиться в Москву, получалась история неудачников», — сказала спикер СФ. По словам Матвиенко, СФ также указывал на эту проблему Министерству образования и науки.

В России начали действовать новые правила приема в вузы, а также обновился список предметов для поступления на разные специальности. Абитуриенты могут подавать документы в вузы с 20 июня. Прием на бюджет по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры действует до 1 сентября. Также теперь можно будет подать документы на программы магистратуры через портал «Госуслуги». Обо всех изменениях для будущих студентов можно почитать в отдельном материале.

А вы согласны с Матвиенко?

Да! Где родился, там и пригодился
В регионах свои вузы хорошие. Зачем куда-то ехать?
Каждый достоин учиться там, где он хочет
Лучше жителей столицы отправлять учиться в регионы.
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Валентина Матвиенко Вуз Неудачник Регионы Поступление Абитуриент
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Комментарии
63
Гость
9 часов
а что мелочиться? давайте у всех жителей глубинки заберем паспорта и запретим въезд в столицу, совсем как в начале СССР
Гость
8 часов
У Матвиенко короткая память. Она забыла как девочка Валя, родившаяся в Шепетовке и отучившись в Черкасском медтехникуме вдруг поехала учиться в Ленинградский химико- фармацевтический институт. Не в Донецк, не в Киев, а в Ленинград. И ничего, с реализацией в жизни у неё, вроде, всё в порядке. Конечно, для Москвы приезжие гастарбайтеры, видимо, предпочтительнее, чем российские студенты.
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