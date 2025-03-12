«Хочу вернуть, пока он не умер». История о том, как у хозяина «за жестокое обращение» забрали пуму — большая кошка жила у него 5 лет

Геркулеса забрали у Сергея Татаринцева. Пума в зоопарке Источник: Кирилл Журавок / газета Западного округа города Москвы











Экс-кандидат в муниципальные депутаты Сергей Татаринцев живет в престижном месте — на западе Москвы. Его пума по кличке Геркулес неоднократно удивляла местных жителей. Особенно возмутила она певицу Викторию Дайнеко. В итоге владельца оштрафовали на 3 тысячи рублей за причинение Геркулесу вреда (пумы включены в Красную книгу. — Прим. ред.), большую кошку отправили в Московский зоопарк. MSK1.RU разбирается в этой истории.

Сергей Татаринцев не согласен с решением суда и хочет вернуть «своего ребенка». Он рассказал нам о том, почему завел экзотическое животное, из-за чего против него ополчилась Виктория Дайнеко и что с Геркулесом.

«Да прекрасно они со мной жили»

Пуме по кличке Геркулес уже пять с половиной лет. Сергей Татаринцев взял ее в Пензенском зоопарке в конце 2019 года, когда животное было совсем маленьким. Сергею захотелось большую кошку, которая «по размеру как собака и по интеллекту как собака». Он отмечает, что Геркулес ментально не отличался от кошки, которую взяли с улицы.

— Мы гуляли в парке, нас полностью поддерживали собачники и соседи, — рассказывает Сергей.

Однажды Татаринцев с пумой стали героями местной газеты. Журналисты рассказали, что на прогулку животное выходит на поводке и спокойно реагирует на соседских собак.

— Гера (сокращенная версия клички Геркулес. — Прим. ред.) знает много собачьих команд: «Сидеть», «Дай лапу», «Ко мне». Большое внимание уделяю социализации. Важно, чтобы он видел людей, не боялся их. У меня нет цели сделать из Геры объект для заработка, я не сдаю его на съемки. Главная задача — адаптация к жизни в социуме, — рассказывал тогда хозяин.

Сергей Татаринцев завел аккаунт в соцсетях для пумы Источник: pumahercules / Instagram (деятельность запрещена в РФ)











Но в 2021 году вспыхнул скандал. Певица Виктория Дайнеко заявила, что много лет жила в доме напротив парка, где Татаринцев выгуливал хищника. Ее возмутило, что животное ходит неподалеку от детей. И на фоне этого обстоятельства артистка решила построить свою политическую карьеру.

Источник: Городские медиа

— Мой собственный личный опыт — того, что не то что права диких зверей не учитывают (пока сейчас нет законодательства для этого), но и права людей в соответствии с этим, — объясняла свою позицию Дайнеко в интервью DailyStorm. — Потому что у одного из моих соседей на моей улице на 30 квадратных метрах живет пума, которая выгуливается в парке среди детей, животных. Хочу чувствовать себя в безопасности. Понимаю, что дикие звери очень агрессивные. Долгими переговорами мы пришли к решению, что будем сотрудничать и я буду представлять партию на выборах в Госдуму.

Певица Виктория Дайнеко заявила, что дикий зверь и подтолкнул ее к решению вступить в партию зеленых Источник: Mash / T.me

Вместе с Викторией Дайнеко в 2021 году занять кресла в Госдуме хотели стилист Сергей Зверев, музыкант Денис Майданов и актер Дмитрий Певцов. Певицу зарегистрировали как кандидата, но стать депутатом ей не удалось.

Но на этом жалобы на пуму не закончились. Хозяйка вельштерьера Дарья обвинила Татаринцева в том, что его пума якобы схватила лапами ее собаку и проявила агрессию. А летом 2024-го канал «Осторожно, Москва» опубликовал сообщение жителя, в котором тот возмущался, что животное гуляет без намордника.

— В это же время в парке играют на открытых площадках в футбол, настольный теннис, гуляют люди, дети, выгуливают собак. Он частый герой различных хроник. Многие на него писали жалобы, но ничего не меняется, — рассказал он.

Местные жители встали на защиту хозяина животного. Мия заявила, что Сергей выходит гулять с Геркулесом «в максимально поздний час», чтобы не встречаться ни с кем.

— Он отлично ладит с другими животными и не проявляет агрессии — это раз. Во-вторых, это выведенный в неволе котенок, который не может жить без человека. В-третьих, его хозяин всегда в наших чатах приглашал лично пообщаться, не скрывался, даже рассказывал, почему именно пума у него живет, — говорила Мия.

Сергей Татаринцев также рассказал нам, что его противники выдвигали аргумент о том, что пума не может жить в однушке.

— «А вот представьте, что вы живете с ребенком, а ваш сосед завел пуму. И как вы будете с ним жить?» Да прекрасно они со мной жили. Никто вообще из подъезда [был] не против, — говорит Сергей. — В этих «ужасных условиях» животное в прекрасном для пумы состоянии, ну вот, прожило пять с половиной лет. Со страшными диагнозами, которые ему поставили в четыре месяца.

Сергей гулял с пумой в парке Источник: Осторожно, Москва / T.me

На вопрос, нормально ли то, что экзотический хищник живет в «панельке» и выходит погулять в парк, ответили в департаменте природопользования Москвы. В ведомстве отметили, что животные, которых взяли до принятия закона о запрете их содержания, могут «оставаться на дожитии».

— Условия содержания и выгуливания для таких животных не прописаны. В случае если произойдут происшествия, ей заинтересуются правоохранительные органы. <…> Владелец должен понимать всю ответственность таких прогулок. Надеть на пуму намордник невозможно, потому что на морду он ей не налезет. И опасность представляют в первую очередь не ее клыки, а когти, — объясняли в департаменте АГН «Москва».

«Я хочу вернуть своего ребенка, пока он не умер»

Сергей Татаринцев говорит, что его пума чипирована, и он ставил ее на государственный ветеринарный учет в службе борьбы с болезнями животных. А закон «Об ответственном обращении с животными», который запрещает держать диких зверей в домах, вступил в силу только в 2020 году, до появления Геркулеса у Сергея.

В конце февраля 2025 года в отношении хозяина завели административное дело по статье о причинении вреда животному. В материалах дела говорится, что Сергей выгуливал Геркулеса во дворе, что и послужило поводом для составления протокола.

— Зашли очень грамотно, со стороны административного судопроизводства. Решение вступает в силу, и они в 6 утра приходят за пумой и забирают ее, — рассказывает нам владелец животного. — Дальше я могу жаловаться во Второй кассационный, но только на действия судей, а не на сам кейс. Закон не позволяет на само дело жаловаться. А мои жалобы в Конституционный и Верховный суд не приостанавливают решения суда.

Геркулеса привезли в Московский зоопарк Источник: Московский зоопарк / T.me

6 марта Геркулеса забрали в Московский зоопарк. Его представители рассказали, что животное находится на карантине под наблюдением ветеринаров.

— Главное — понять, в каком состоянии это животное, что у него с организмом, что у него происходит с поведением, поэтому туда не допускаются посторонние, ограничены фотографирование, видеосъемка, — заявили в зоопарке.

Владелец говорит, что хочет вернуть Геркулеса и боится, что зверь не доживет до этого момента. В прошлом году у пумы случился приступ эпилепсии, и ей нужна определенная схема лечения. А в конце декабря у нее вновь воспалился кишечник. Рецидив удалось купировать только в феврале.

— Это нормально для пум в нашей стране, потому что у нас запрещен их импорт. Они мешаются друг с другом, и поэтому у них куча генетических заболеваний, — объясняет Татаринцев. — Я хочу вернуть своего ребенка, пока он не умер. Когда меня стали зажимать в угол, я прикинул, как потянуть время и сделать это с максимальной выгодой для себя. Я сказал, что отдам добровольно [пуму] Московскому зоопарку. Обманул их. А вообще, не грех ради своего ребенка обмануть. Я прямо им в лицо сказал: «Да, я вас обманул».

Сергей рассказал нам, что потянуть время ему нужно было из-за несостыковок в ответах от Пензенского зоопарка. По его словам, на протяжении последних лет они подтверждали факт приобретения пумы. Но в 2024 году с электронной почты зоопарка пришел ответ директора, в котором говорилось, что они не заключали договор купли-продажи животного с экс-кандидатом в мундепы. Татаринцев сообщил нам, что он попросил Следственный комитет разобраться в этом, но ответ пока не пришел.

Хозяин также заявил, что у него есть представитель, который координирует работу с животным. В Московском зоопарке же сообщили, что постараются создать для Геркулеса максимально благоприятные условия. Их специалисты будут наблюдать за состоянием пумы и проводить дополнительные тесты, если они потребуются.