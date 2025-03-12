Кабину расплющило: в Ярославской области на трассе М-8 «ГАЗель» влетела в фуру

12 марта в Переславском районе Ярославской области произошло смертельное ДТП. Водитель «ГАЗели» врезался в грузовик «Скания» с полуприцепом, который стоял на обочине.
Авария случилась на трассе М-8 около пяти утра.
«В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения, 37-летний водитель „ГАЗели“ погиб на месте происшествия», — сообщили в УМВД по Ярославской области.
Ранее стало известно о столкновении легковушки «Фиат» и грузовика «Ситрак». В аварии погибли 51-летний водитель и 57-летний пассажир.