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Происшествия Кабину расплющило: в Ярославской области на трассе М-8 «ГАЗель» влетела в фуру

Кабину расплющило: в Ярославской области на трассе М-8 «ГАЗель» влетела в фуру

Первые данные о ДТП

2 941
Авария произошла в Переславском районе | Источник: УМВД по Ярославской области, ГУ МЧС по Ярославской области Авария произошла в Переславском районе | Источник: УМВД по Ярославской области, ГУ МЧС по Ярославской области

Авария произошла в Переславском районе

Источник:

12 марта в Переславском районе Ярославской области произошло смертельное ДТП. Водитель «ГАЗели» врезался в грузовик «Скания» с полуприцепом, который стоял на обочине.

Авария случилась на трассе М-8 около пяти утра.

«В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения, 37-летний водитель „ГАЗели“ погиб на месте происшествия», — сообщили в УМВД по Ярославской области.

Ранее стало известно о столкновении легковушки «Фиат» и грузовика «Ситрак». В аварии погибли 51-летний водитель и 57-летний пассажир.

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