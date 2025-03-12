Ярославский «Локомотив» стал первым на Западе: кто еще может претендовать на кубок — разбор

11 марта 2025 года ярославский «Локомотив» стал победителем на Западе. Впервые с сезона 2010/2011 железнодорожники заняли и удержали верхнюю строчку таблицы регулярного чемпионата своей конференции. На счету команды 95 очков.
«Лучшей командой Запада в регулярке впервые за 14 сезонов стал ярославский „Локомотив“», — написали в телеграм-канале Континентальной лиги.
«Локомотив» мог стать досрочным победителем еще раньше. На это повлияла бы победа в выездном матче против московского «Динамо» (6+) 7 марта. Однако железнодорожники уступили в этой встрече со счетом 3:5, вернулись в Ярославль на домашнюю серию и начали её с победы над «Северсталью» (6+).
Теперь ярославцы вступили в борьбу за Кубок Континента им. В. В. Тихонова с «Трактором», который занимает первое место на «Востоке». На счету челябинской команды 90 очков.
«У „Локомотива“ один из лучших сезонов. Да, бывает у парней и поражение, но они у всех есть. Жду кубок в Ярославле», — пишет болельщик Александр в комментариях под постом в группе КХЛ.
У «Локомотива» впереди две домашние игры с «Нефтехимиком» (6+) и «Адмиралом» (6+). После ярославцы поедут на последний выезд в сезоне и поборются за дополнительные очки с московскими командами ЦСКА и «Динамо».
У «Трактора» впереди также четыре соперника. Челябинские хоккеисты сыграют против «Ак Барса» (6+), «Авангарда» (6+), СКА (6+) и «Амура» (6+).
До конца регулярного чемпионата осталось четыре матча, а уже 27 марта для ярославцев стартует первый раунд плей-офф. «Локомотив» начнет на своем льду. Пока что железнодорожники выходят на нежегородское «Торпедо», которое находится на восьмом месте Западной конференции.
Ранее главный тренер «Локомотива» дал комментарии после победы над «Северсталью».
«Локомотив» возьмет Кубок Континента?