Ярославский «Локомотив» стал первым на Западе: кто еще может претендовать на кубок — разбор

Ярославский «Локомотив» стал первым на Западе Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











11 марта 2025 года ярославский «Локомотив» стал победителем на Западе. Впервые с сезона 2010/2011 железнодорожники заняли и удержали верхнюю строчку таблицы регулярного чемпионата своей конференции. На счету команды 95 очков.

«Лучшей командой Запада в регулярке впервые за 14 сезонов стал ярославский „Локомотив“», — написали в телеграм-канале Континентальной лиги.

«Локомотив» мог стать досрочным победителем еще раньше. На это повлияла бы победа в выездном матче против московского «Динамо» (6+) 7 марта. Однако железнодорожники уступили в этой встрече со счетом 3:5, вернулись в Ярославль на домашнюю серию и начали её с победы над «Северсталью» (6+).

Теперь ярославцы вступили в борьбу за Кубок Континента им. В. В. Тихонова с «Трактором», который занимает первое место на «Востоке». На счету челябинской команды 90 очков.

«У „Локомотива“ один из лучших сезонов. Да, бывает у парней и поражение, но они у всех есть. Жду кубок в Ярославле», — пишет болельщик Александр в комментариях под постом в группе КХЛ.

У «Локомотива» впереди две домашние игры с «Нефтехимиком» (6+) и «Адмиралом» (6+). После ярославцы поедут на последний выезд в сезоне и поборются за дополнительные очки с московскими командами ЦСКА и «Динамо».

У «Трактора» впереди также четыре соперника. Челябинские хоккеисты сыграют против «Ак Барса» (6+), «Авангарда» (6+), СКА (6+) и «Амура» (6+).

До конца регулярного чемпионата осталось четыре матча, а уже 27 марта для ярославцев стартует первый раунд плей-офф. «Локомотив» начнет на своем льду. Пока что железнодорожники выходят на нежегородское «Торпедо», которое находится на восьмом месте Западной конференции.

Ранее главный тренер «Локомотива» дал комментарии после победы над «Северсталью».