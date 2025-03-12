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Политика Экс-президент Грузии Саакашвили получил 9 лет тюрьмы: он тратил миллионы из казны на костюмы и частные самолеты

Экс-президент Грузии Саакашвили получил 9 лет тюрьмы: он тратил миллионы из казны на костюмы и частные самолеты

Бывший глава Грузии всё отрицает

861
4 комментария
Саакашвили считает обвинения ложными | Источник: Publika.geСаакашвили считает обвинения ложными | Источник: Publika.ge

Саакашвили считает обвинения ложными

Источник:

Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили приговорили к 9 годам лишения свободы по делу о растрате более 8,8 миллиона лари (порядка 3 миллионов долларов) госсредств на личные нужды. Об этом сообщает телеканал «Мтавари архи». Приговор огласил судья Бадри Кочламазашвили.

Обвинение в растрате госсредств Саакашвили предъявили в 2014 году. По данным Генпрокуратуры, значительная часть этой суммы была израсходована в 2009–2012 годах на личные нужды политика. Он оплачивал учебу сыну, брал в аренду самолеты и дорогие автомобили, покупал вещи для личного гардероба.

Сейчас сам Саакашвили находится в больнице. При прямом включении по видеосвязи из клиники экс-президент попросил отложить вынесение приговора в связи с состоянием здоровья. Однако суд не удовлетворил это ходатайство.

Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения — сфальсифицированными. На прошлых заседаниях он заявлял, что его судят как вора, а обвинения предъявляют за то, что он пытался представить страну на высшем уровне.

Михаил Саакашвили управлял Грузией в период с 2004 по 2013 год. Против него ведутся еще два процесса: за нелегальное пересечение границы и за жестокий разгон митинга оппозиции 7 ноября 2007 года. 5 февраля 2025 года парламент Грузии проголосовал за создание комиссии по расследованию преступлений времен его президентства.

Саакашвили является гражданином Украины. Он покинул Грузию в 2013 году, после чего в стране против него возбудили четыре уголовных дела, по двум из них политика заочно приговорили к трем и шести годам лишения свободы.

В октябре 2021 года бывший президент тайно прибыл в Грузию, но его задержали и предъявили новое обвинение — в незаконном пересечении границы и поместили в тюрьму города Рустави. Он объявил голодовку, назвав себя политическим заключенным. После ухудшения состояния здоровья Саакашвили перевели в тюремную больницу, а затем в военный госпиталь. В декабре 2021 года Саакашвили продолжил отбывать наказание в тюрьме в Рустави, но в мае 2022 года его доставили в частную тбилисскую клинику «Вивамед». Там он находится по сей день. Кроме того, Саакашвили уже отбывает шестилетний срок по делу о помиловании убийц банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валери Гелашвили.

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Суд Приговор Растрата Грузия
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Комментарии
4
Инженер1
10 часов
Грузия - не скрепная страна...
Гость
8 часов
Он друг и брат для наших несистемных. Икона! Сколько восторгов было под плинтусом в свое время.
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