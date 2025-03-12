Экс-президент Грузии Саакашвили получил 9 лет тюрьмы: он тратил миллионы из казны на костюмы и частные самолеты

Саакашвили считает обвинения ложными Источник: Publika.ge











Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили приговорили к 9 годам лишения свободы по делу о растрате более 8,8 миллиона лари (порядка 3 миллионов долларов) госсредств на личные нужды. Об этом сообщает телеканал «Мтавари архи». Приговор огласил судья Бадри Кочламазашвили.

Обвинение в растрате госсредств Саакашвили предъявили в 2014 году. По данным Генпрокуратуры, значительная часть этой суммы была израсходована в 2009–2012 годах на личные нужды политика. Он оплачивал учебу сыну, брал в аренду самолеты и дорогие автомобили, покупал вещи для личного гардероба.

Сейчас сам Саакашвили находится в больнице. При прямом включении по видеосвязи из клиники экс-президент попросил отложить вынесение приговора в связи с состоянием здоровья. Однако суд не удовлетворил это ходатайство.

Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения — сфальсифицированными. На прошлых заседаниях он заявлял, что его судят как вора, а обвинения предъявляют за то, что он пытался представить страну на высшем уровне.

Михаил Саакашвили управлял Грузией в период с 2004 по 2013 год. Против него ведутся еще два процесса: за нелегальное пересечение границы и за жестокий разгон митинга оппозиции 7 ноября 2007 года. 5 февраля 2025 года парламент Грузии проголосовал за создание комиссии по расследованию преступлений времен его президентства.

Саакашвили является гражданином Украины. Он покинул Грузию в 2013 году, после чего в стране против него возбудили четыре уголовных дела, по двум из них политика заочно приговорили к трем и шести годам лишения свободы.