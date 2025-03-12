Не смог сдать с восьмого раза. Как россияне получают водительские права в обход ГИБДД

Чтобы получить права, россияне едут за границу Источник: Максим Серков / NGS42.RU











Правила сдачи на права становятся жестче с каждым годом, но хитрые курсанты нашли способ получить права в обход ГАИ. Для этого будущие водители едут за границу.

Одно из самых популярных видео на эту тему сняла блогер Екатерина Пинерова. Она работает фитнес-тренером в Чебоксарах и в родном городе не смогла сдать на права с четырех попыток, дважды ее отправляли по полгода ждать нового практического экзамена. В итоге Екатерина полетела в Грузию и получила водительские за пять дней. Ролик об этом собрал почти 1,5 млн просмотров.

Блогер рассказала, как сдала на права в Грузии Источник: katya_pinerova / Instagram.com (соцсеть запрещена на территории РФ)

— Я поехала в Грузию ради прав, потому что там всё честно. Ни один гаишник не решает ровным счетом ничего, всё настроено автоматически и на экзамене всё говорит тебе планшет в машине. Баллы убавляет тоже машина. Гаишник молчит всю дорогу, в машине камеры, и ему нельзя ничего говорить. Это всё сделано, чтобы не было коррупции и человеческого фактора. Три экзамена: теория, площадка и вождение по городу. Я сдала всё с первого раза. Всё зависело только от меня, — заявила Екатерина.

Также блогер добавила, что иностранные права можно в течение года обменять на российские, сдав теорию.

С 1 апреля 2024 года, если курсант не сдал вождение три раза, прийти на следующую пересдачу он сможет не ранее чем через шесть месяцев и не позднее девяти месяцев со дня предыдущего экзамена. При этом с той же даты в России разрешили выдачу российских национальных водительских прав на основании иностранного удостоверения, подтверждающего право на управление транспортными средствами. Водителям с иностранными правами нужно в течение года предоставить медицинскую справку и сдать теоретический экзамен. Для сдачи на права россияне едут в Грузию, Турцию, Белоруссию, Киргизию и Таиланд.

Похожим опытом поделился и екатеринбуржец Егор. Он рассказал E1.RU, что после восьми неудачных попыток отправился за правами в Узбекистан.

— Ездил в Ташкент в сентябре 2024 года, сдал с первого раза. Там всё устроено проще и легче, инструкторы и инспектора лояльно относятся к сдаче экзамена, либо мне просто каким-то образом повезло. Я ездил специально ради прав, знакомые порекомендовали, я решил попробовать, — объяснил Егор. — Из документов требуются паспорт и местная прописка, справка об обучении в автошколе (у меня уже была, она подошла). У всех автошкол разная цена, я отдал за всё 1,8 млн сум (на наши деньги это было 12 300 рублей).

Егор добавил, что на получение прав в Узбекистане у него ушло два месяца. Обучение в местной автошколе было сокращенным, так как ему зачли прохождение уроков в России.

Инструктор по вождению Владимир Яковлев в беседе с E1.RU отметил, что с первого раза сдают практику примерно 15–20 % курсантов. Большинство справляются со второй или третьей попытки.

— За границу едут сдавать уже отчаявшиеся. Тех, кто трижды не сдал, выждал полгода и снова не смог справиться, опять отправляют на полгода ждать. Чаще я слышал, что едут в другие регионы, например, в Дагестан, где с инспектором «можно договориться», и покупают права, грубо говоря, — отметил инструктор.

По словам Владимира, 90 % курсантов, которые выходят на экзамен, хорошо подготовлены, у них есть все навыки, но мешает волнение.

— За 11 лет работы я не сталкивался с тем, чтобы инспекторы заваливали сдающих. Кто-то принимает жестче, кто-то более лояльно относится. Некоторые инспекторы ведут по простому маршруту, другие, мягко говоря, с извращениями — но чтобы специально завалить человека, я такого не видел.

Большинство на экзамене не контролируют свои эмоции, а психофизиология водителя — это решающий фактор в спокойном управлении. То есть курсанты на своих нервах сами себя валят. Владимир Яковлев инструктор по вождению

Владимир отметил, что еще десять лет назад сдавать на права было гораздо проще. Самое серьезное изменение, которое произошло за эти годы — убрали сдачу маневров на полигоне. Теперь умения на эстакаде, в разворотах и парковках будущим водителям приходится демонстрировать в городе.

— Готовить в автошколах стали гораздо лучше. Усложнения вводить логично, ведь автомобильный трафик высокий, и нужно быть готовым к реальным условиям города. Научить водить не так сложно, причем вне зависимости от возраста и гендерной принадлежности — не хватает только моральной подготовки. Еще я заметил, что сами люди меняются, становятся более тревожными. Видимо, накладывается и обстановка вокруг. Некоторые курсанты успокоительные пьют, пока учатся, и даже это не всегда помогает.

Также наш собеседник добавил, что некоторые курсанты пытаются перехитрить систему, уезжая сдавать практику в маленькие города.

— Не сказать, что там легче. Уезжают, потом возвращаются. Из десяти один дай бог сдаст. Они думают, что у них городок маленький, поэтому будет проще, а принимают одинаково везде, — заключил инструктор.

Кроме того, он перечислил основные ошибки при сдаче экзамена. Среди них — не включение поворотников, превышение скорости, невыполнение «гаража» и параллельной парковки, создание помехи для машин и пешеходов при повороте. Реже курсанты допускают пересечение сплошной линии разметки, не предоставление преимущества пешеходам, выезд за стоп-линию и проезд на запрещающий сигнал светофора.

Как вы считаете, есть смысл ездить за границу, чтобы получить права? Да, потому что там всё по-честному Нет, везде равные условия Свое мнение напишу в комментарии