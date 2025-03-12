Перед смертью он сказал: «Последний шанс». Родители винят школу в гибели 14-летнего сына

Мальчик учился в 8-м классе и был в хороших отношениях со сверстниками Источник: родитель одного из учеников











Эта трагедия произошла в школе Могочинского района Забайкалья 10 февраля. По словам матери ребенка, в тот самый обычный день она ушла на работу, а ее сын — восьмиклассник Саша (имя изменено. — Прим. ред.) — в школу. С занятий он не вернулся. Днем тело сына нашли возле заброшенного здания. Сначала власти заявляли, что произошедшее не более чем несчастный случай, однако, как стало известно позже, подросток покончил с собой. Сейчас, спустя месяц, вскрылся новый факт. Оказывается, за несколько часов до суицида в школе вспыхнул скандал, связанный с мальчиком, — к стене в школьном коридоре он приклеил изображение свастики, из-за чего там началось серьезное разбирательство. После разговора с директором и классным руководителем подросток отпросился с последнего урока, а еще через 40 минут его обнаружили мертвым.

Мать мальчика уверена — на этот шаг его спровоцировала именно ситуация в школе и слова учителей о тяжких последствиях. У самой школы позиция другая. Наши коллеги из CHITA.RU выслушали и ту, и другую сторону и постарались разобраться в этой трагедии.

Что известно о ребенке?

По словам тех, с кем удалось поговорить журналистам, Саша рос в благополучной семье: мама — начальник отдела кадров в вагонном депо, а отец — машинист. Семья жила в достатке, ребенок играл на фортепиано, ходил к репетитору по математике, а с недавних пор начал заниматься рукопашным боем. В школе у него, правда, были проблемы с успеваемостью, из-за чего его не раз вызывали к директору, но сам по себе он был очень вежливым, добрым и неконфликтным мальчиком — таким его описывают и родители, и учителя.

По словам мамы и родителя одноклассницы Саши, он был компанейским и хорошо общался со всеми в классе. Классный руководитель при этом отметила, что лучшего друга у него не было.

По словам мамы Саши, отношения в семье были хорошие. Сын помогал по дому, вместе они делали домашние задания. Мать признает, что могла быть строга, но руку на сына не поднимала.

Судя по фото ребенка из школы, которые нам показали, он не был изгоем среди сверстников, напротив, был в центре внимания, на фотографиях и видео выглядит веселым, обыкновенным мальчиком.

Версия мамы

— 10 февраля примерно в 12:15 мне позвонила классная руководительница и сказала: «У нас случился вопиющий случай: Саша нарисовал свастику и наклеил ее на стену». Сказала, что в настоящий момент они у директора школы проводят разбор и будет ставиться вопрос о его исключении из школы, — говорит мама мальчика Надежда.

Она признается, что не придала этому большого значения и понимала, что его в любом случае доучат до девятого класса и всё ограничится воспитательной беседой с ее стороны и стороны школы. Надежда написала сыну и попросила позвонить ей, он прочитал и не ответил, мать подумала, что он еще в кабинете директора. Но уже примерно в 13:12 Надежде позвонила мать подруги Саши и сообщила, что он собирается покончить с собой.

Узнала она это, потому что Саша ушел с последнего урока и отправил своему однокласснику видео в Telegram, как он идет из школы в сторону заброшенных зданий военного гарнизона.

Источник: родитель одного из учеников

Надежда испугалась и стала звонить сыну, но он сбросил вызов. При следующем звонке телефон уже был недоступен. Тогда она позвонила классному руководителю и спросила, закончился ли у них уже разговор. В школе в тот момент шел последний урок.

Женщина с точностью до минуты помнит, во сколько всё происходило. После звонка от мамы одноклассницы в 13:12 она еще около 5 минут пыталась дозвониться до сына, а потом вызвала такси до заброшенных зданий, туда же с работы бросился отец. Примерно в 13:40 мама уже была на месте. Последний раз Саша был онлайн в соцсетях в 13:19.

— Мы приехали, там три заброшенных дома, тишина, никого нет. Потом я увидела там его куртку. Я бежала, надеялась, что он еще там. Когда подбежала, увидела его лежащим на земле.

На место приехали классный руководитель, сотрудники МЧС и скорая помощь. Также пришли ученики, учителя и школьный психолог.

— Мой муж держал ребенка на руках под голову и кричал учителям: «Что вы ему наговорили, что вы ему такого там наговорили?!» Классный руководитель сказала: «Там ничего такого не было».

Один из трех заброшенных домов в Могоче, где нашли тело мальчика Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU











Как оказалась, в момент трагедии Саша снимал всё на видеокружки в Telegram. Видео имеется в распоряжении редакции «Чита.Ру», но мы не можем его опубликовать. На записи слышно, что за несколько секунд до смерти ему кто-то звонил, но он сбросил звонок. В последние мгновения подросток сказал только одну фразу: «Последний шанс». Запись быстро разлетелась по школе. Удалять ее из Сети пришлось при помощи правоохранительных органов.

Надежда полагает, что на Сашу сильно надавили в школе из-за свастики, что его пугали уголовным делом и психиатрической больницей.

— Если что-то серьезное, вплоть до исключения из школы, то родителей приглашают на такое. Но меня не пригласили, а просто поставили в известность, что идет разбор. Поэтому я серьезности всему происходящему тогда не придала. И теперь никто не скажет, и мы не узнаем, что они именно ему там наговорили. И я только знаю по отрывкам из рассказов детей, что она его запугивала психиатрической больницей и уголовным делом против родителей, что она при всём классе трясла его рюкзак, — говорит мама.

Более того, по ее словам, классный руководитель во время выговора Саше в классе сказала фразу, что у него остается «последний шанс». Мать сопоставила это с его последними словами как доказательство того, что он мог сделать из-за учителей.

К тому же мать отмечает, что Саша никогда не прогуливал уроки, но именно после этой ситуации решил уйти с последнего занятия. Она задается вопросом, почему в школе позволили ему уйти и не сообщили ей о его уходе.

Усилить чувство вины ребенка могло то, что буквально месяц назад, 13 января, его с матерью уже вызвали к директору из-за плохой успеваемости. Тогда Саше дали месяц на то, чтобы подтянуть учебу, то есть как раз 10–13 февраля примерно должен был быть контроль его прогресса: «Мы с ним взялись за учебу. Он подтянулся, и я была спокойна. А здесь он эту свастику разместил, и представляете, для него опять удар — мы только что исправили обучение, а тут такое».

— Я боюсь, что они чувствуют себя безнаказанными. Пусть даже, может быть, я в воспитании была резка, но они свою лепту сюда внесли, хотя это школа, и я считаю, что они не должны были резко с ребенком в 14 лет так разговаривать. Надо с ними тонко разговаривать. Они же резкие все.

Даже пройдя дорогу от школы до заброшки, не успокоился

По словам мамы одной из одноклассниц Саши, отношения между классным руководителем и детьми были очень хорошие и в целом класс дружный. По словам ее дочери, когда с Сашей составили разговор при всём классе, какого-то особого значения они этому не придали.

— Даже если бы она где-то на них прикрикнула, то они бы даже серьезно это не восприняли, потому что она постоянно за них везде горой, как говорится, как курочка с цыплятками. Она их постоянно везде возит. Так что тут я за классного руководителя даже заступлюсь, — говорит собеседница издания.

«У меня в голове не укладывается, что сподвигло ребенка на такой серьезный поступок. От школы до вот этих заброшек нужно пройти минут 25–30 быстрым шагом. А это идти зимой, когда холодно, и можно уже в себя прийти. Но ребенок, даже пройдя всю эту дорогу, не успокоился». мама одноклассницы Саши

Откуда свастика?

Родители Саши считают, что ее появление — какое-то недоразумение.

— Я так понимаю, что он это сделал ради шутки или прикола. Еще в силу подросткового возраста, — считает мама Саши.

О том, зачем подросток разместил нацистскую символику, он внятно в школе так и не объяснил. Ответы были расплывчатые, что ее либо подбросили, либо его заставили.

Надежда уверяет, что Сашу воспитывали патриотом Родины, в его комнате висит на всю стену российский флаг, а также он смотрел цикл документальных военно-патриотических фильмов.

Следователи проводили обыск дома у родителей и забрали школьные тетради Саши. Там они нашли рисунки по тематике СВО в одной из тетрадей.

— Он с детства любил рисовать комиксы. Там он нарисовал солдата, у него изо рта идет реплика: «За Украину», а напротив него стоял другой солдат с репликой: «За Родину», и внизу там самолеты или что-то такое — я, честно, сама не видела, это подруга видела, она была понятым — и внизу под рисунком написано: «Донбасс наш», но я считаю, что здесь ничего такого нет. Написано же «Донбасс наш» — это, наоборот, патриотично, — говорит мама.

Классный руководитель отметила, что увлечения нацистской идеологией у Саши не замечала, однако однажды в тетрадке видела нарисованный им нацистский крест.

Другие странные факты

Все говорят, что Саша был неконфликтным ребенком, но, что странно, за два дня до своей смерти он с кем-то подрался вне школы. Об этом говорил синяк на его лице. С кем именно и почему — никто не знает.

Еще одна деталь, на которую обратили внимание родители: за 1,5 месяца до гибели, с декабря, он внезапно начал раздавать шоколадки одноклассникам, кому-то раздаривал свои вещи.

— Как будто это спланировано всё было заранее и к этому шло, — считает мама одноклассницы Саши.

Мать самого погибшего теряется в версиях и даже считает, что всё это может указывать на то, что ее сын был в группе наподобие «Синего кита», в которой детей подстрекают к совершению самоубийства, оттуда же и свастика. Версию о группе в порядке предположения озвучила и классный руководитель.

Позиция учителя и директора школы

Классный руководитель Саши — педагог со стажем. В школе она работает более 30 лет, с 1992 года. По словам родителя одного из учеников, она занималась классом, организовывала поездки и внешкольную деятельность.

Учитель не думает, что суицид был связан со свастикой или разговором из-за нее, поскольку учеников к директору вызывают чуть ли не ежедневно и никаких последствий у этого нет. Она считает, что трагедия может быть связана с чем угодно, и, вероятнее всего, это была совокупность целого ряда причин, необязательно связанных со школой.

К тому же она отметила, что, когда ученики проходили в школе социально-психологические тестирования, показатели Саши были абсолютно нормальные, и в зону риска он не входил, в то время как по результатам теста были намного более тяжелые случаи.

— Я не могу сказать, мог он именно после этого [покончить с собой] или не мог. Не знаю, что у него было в голове в тот момент. В школе одна картинка, а вне школы совершенно другая — вне школы, может быть, он мог состоять в какой-то группировке, — говорит учитель.

Педагог указывает, что, когда с Сашей проводили беседу в классе и кабинете директора, она проходила без ругани. Эмоционально подавленным он не выглядел ни до беседы — она отмечает, что на записях с камер в тот день он смеется и весело общается, ни после. Когда разговор закончился, он пошел на урок китайского языка и даже получил там четверку. А после китайского собрался и покинул школу.

— Повышенного тона не было, на него никто не орал. Его спросили, зачем он это повесил на стену на всеобщее обозрение, он сказал: «Я не знаю». Спросили, где взял, он сказал: «Мне подкинули». Хотя на камере видно, что он достал ее из своего портфеля, — говорит учитель.

Касательно слов о том, что его могли запугать исключением из школы или уголовным делом, учитель отметила, что вопрос о его исключении не ставился вообще, а о последствиях его только предупредили.

— Было сказано: «Ты понимаешь, что сейчас в контексте событий в стране это вообще неприемлемо? За это может быть уголовная ответственность», — вот так это было сказано. Он был предупрежден, что может быть. Но о том, что конкретно это произойдет, такого не было. У нас вся беседа запротоколирована, и ее итог — позвонить родителям и сообщить, что ребенок совершил такой поступок. <…> Мы сказали, что в таких случаях возможно исключение из школы. Возможно. Но мы не усматривали исключение вообще. В протоколе написано решение, там не написано ничего про исключение. Он протокол читал и подписал, — рассказывает классный руководитель.

О фразе про «последний шанс», которую произнес подросток перед смертью, она пояснила, что в самом деле звучали такие слова: «Фраза такая была, да, про последний шанс: „У тебя всегда есть выбор, шанс всё исправить есть“».

— В суициде это могло стать последней каплей. Я не знаю. Но я никогда бы не подумала, что Саша способен на такое. У меня было другое представление, что он на такое не способен вообще. У меня в голове не укладывается, как он мог так. Ни о ком не подумал. Я до сих пор не верю, что он сделал это, — заключает учитель.

Директор школы в разговоре оказалась сдержаннее. Но она тоже отмечает, что разговор не был руганью, а угроз уголовным делом или психиатрической клиникой не было:

— Не было конфликта с классным руководителем. Просто был разговор о недопущении размещения свастики. Я думаю, разговор не мог повлиять, он состоялся вполне корректно, до этого он не замечался в чем-то. Единственное, мы предупредили его, что при повторении ситуации мы уже будем привлекать других людей и разговаривать на другом уровне, — сообщила директор.

Что-либо еще уточнять она не стала, объяснив это тем, что сейчас идет следствие.

И директор, и в особенности классный руководитель в шоке от произошедшего. Но с мамой Саши после трагедии они не беседовали, так как не хотят тревожить ее в горе.

***

Говорят, дети в классе отнеслись к трагедии по-разному — кто-то остро и по сей день плачет, кто-то остался равнодушным. Если первые дни был шок, то сегодня обстановка в классе уже спокойная. Сейчас историей продолжают заниматься следователи, но пресс-служба СУ СКР по Забайкалью ситуацию не комментирует.

Тема детского суицида в Забайкалье довольно табуирована и часто замалчивается ответственными ведомствами. Чаще всего они исходят из наличия исследований, подтверждающих тот факт, что распространение информации о детских суицидах может влиять на их количество. По опыту предыдущих подростковых суицидов можно сказать, что добиться комментария на эту тему сложно или практически невозможно. Публикуем этот текст, чтобы не делать вид, что этой проблемы нет. Подросткам необходимы участие и помощь, и семья, и школа должны быть теми институтами, где они могут ее получить. Психологи в вопросе ответственности за детские суициды склоняются к тому, что она лежит на всех — тех, кто принимает решения, и тех, кто их окружают.

Уполномоченный по правам ребенка в Забайкалье Наталья Эпова на просьбу прокомментировать трагедию и ее обстоятельства ничего не сказала касательно версий о причине его смерти.

— Гибель каждого ребенка — это трагедия не только для семьи, но и для всех. Каждый факт ухода из жизни находится на моем личном контроле. Следственными органами возбуждено уголовное дело, обстоятельства и причины гибели будут установлены в ходе расследования. В настоящее время делать какие-либо выводы о причинах смерти преждевременно, — сказала она.

Всё озвученное в тексте — лишь версии. Сказать однозначно и категорично, действительно ли последний конфликт в школе стал первопричиной шага подростка, пожалуй, нельзя. Если говорить о версии родителей, то статья 110 УК РФ гласит, что доведение до самоубийства достигается путем угроз, жестокого обращения или систематического унижения человеческого достоинства — не похоже, что это имело место. Хотя, быть может, мы не знаем отношения всех прочих учителей к ребенку.

Примечательно, что шел подросток на смерть от школы до заброшенного здания долго, а если еще учитывать и урок китайского языка, который он полностью отсидел до трагедии, то возможное состояние аффекта тоже бы уже прошло. Вероятнее всего, история со свастикой могла стать последней каплей в чем-то долго копившемся.