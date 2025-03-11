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Развлечения игра Ярославцы собрали почти 28 тысяч цветов! Подводим итоги игры «Сбор букета»

Ярославцы собрали почти 28 тысяч цветов! Подводим итоги игры «Сбор букета»

Рассказываем, кто из читателей 76.RU получит подарки

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2 комментария
Названы победители конкурса от 76.RU | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RUНазваны победители конкурса от 76.RU | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Названы победители конкурса от 76.RU

Источник:

С 21 февраля по 10 марта на сайте 76.RU проходила цветочная лихорадка, ярославцы собирали виртуальные букеты и корзины. За собранные цветочки полагались подарки. Теперь мы готовы огласить результаты.

Всего наши азартные читатели набрали 27 тысяч 913 цветов!

Первое место в конкурсе занял пользователь под ником 282975875. От редакции мы подарим ему «Яндекс.Станцию Мини 3».

На втором месте разместился пользователь с ником Инженер1, всего на один цветок отставший от победителя. Он получит фитнес-трекер Xiaomi Smart Band 9.

Тройку лидеров замыкает пользователь с ником 258825691. Ему достанется брендированная коробка с несколькими видами чая.

С каждым из победителей мы обязательно свяжемся! Проверьте, чтобы в вашем профиле были указаны данные. Если связь с вами можно поддерживать через социальную сеть «ВКонтакте», убедитесь, что вам можно писать личные сообщения.

Подарки можно будет забрать в нашей редакции с 9 до 18 часов в будни с 13 по 20 марта.

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Комментарии
2
Инженер1
11 часов
Вот так вот на собрания и ходи, вместо сбора цветочной продукции...
Гость
12 часов
Спасибо 76ру♥️ Поздравляю победителей конкурса Всех благ и здоровья вам 👍♥️
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