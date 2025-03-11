Ярославцы собрали почти 28 тысяч цветов! Подводим итоги игры «Сбор букета»

С 21 февраля по 10 марта на сайте 76.RU проходила цветочная лихорадка, ярославцы собирали виртуальные букеты и корзины. За собранные цветочки полагались подарки. Теперь мы готовы огласить результаты.
Всего наши азартные читатели набрали 27 тысяч 913 цветов!
Первое место в конкурсе занял пользователь под ником 282975875. От редакции мы подарим ему «Яндекс.Станцию Мини 3».
На втором месте разместился пользователь с ником Инженер1, всего на один цветок отставший от победителя. Он получит фитнес-трекер Xiaomi Smart Band 9.
Тройку лидеров замыкает пользователь с ником 258825691. Ему достанется брендированная коробка с несколькими видами чая.
С каждым из победителей мы обязательно свяжемся! Проверьте, чтобы в вашем профиле были указаны данные. Если связь с вами можно поддерживать через социальную сеть «ВКонтакте», убедитесь, что вам можно писать личные сообщения.
Подарки можно будет забрать в нашей редакции с 9 до 18 часов в будни с 13 по 20 марта.