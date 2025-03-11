Ярославцы собрали почти 28 тысяч цветов! Подводим итоги игры «Сбор букета»

Названы победители конкурса от 76.RU Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU











С 21 февраля по 10 марта на сайте 76.RU проходила цветочная лихорадка, ярославцы собирали виртуальные букеты и корзины. За собранные цветочки полагались подарки. Теперь мы готовы огласить результаты.

Всего наши азартные читатели набрали 27 тысяч 913 цветов!

Первое место в конкурсе занял пользователь под ником 282975875. От редакции мы подарим ему «Яндекс.Станцию Мини 3».

На втором месте разместился пользователь с ником Инженер1, всего на один цветок отставший от победителя. Он получит фитнес-трекер Xiaomi Smart Band 9.

Тройку лидеров замыкает пользователь с ником 258825691. Ему достанется брендированная коробка с несколькими видами чая.

С каждым из победителей мы обязательно свяжемся! Проверьте, чтобы в вашем профиле были указаны данные. Если связь с вами можно поддерживать через социальную сеть «ВКонтакте», убедитесь, что вам можно писать личные сообщения.