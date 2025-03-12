Сложный тест по литературе: даже отличников он поставит в ступор

«Что хотел сказать автор?» — коварный школьный вопрос, ответ на который мог скрываться в эпиграфе. Моду на небольшую фразу в начале произведения или перед отдельной главой ввел Александр Пушкин. Ее подхватили другие авторы и начали использовать фрагменты из религиозных трактатов, строки других писателей, а также пословицы и поговорки, чтобы передать свое отношение к героям и общее настроение произведения. Давайте проверим, насколько вы начитанный человек и сможете ли угадать десять эпиграфов из русской классики.