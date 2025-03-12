Сложный тест по литературе: даже отличников он поставит в ступор

«Что хотел сказать автор?» — коварный школьный вопрос, ответ на который мог скрываться в эпиграфе. Моду на небольшую фразу в начале произведения или перед отдельной главой ввел Александр Пушкин. Ее подхватили другие авторы и начали использовать фрагменты из религиозных трактатов, строки других писателей, а также пословицы и поговорки, чтобы передать свое отношение к героям и общее настроение произведения. Давайте проверим, насколько вы начитанный человек и сможете ли угадать десять эпиграфов из русской классики.
Начнем с простого. Какая повесть начинается с эпиграфа «Береги честь смолоду»?
«Олеся», Александр Куприн
«Капитанская дочка», Александр Пушкин
«Герой нашего времени», Михаил Лермонтов
«Леди Макбет Мценского уезда», Николай Лесков
«Ни малейшего сумнения, — она авантюрьера. Письмо Екатерины II» — эпиграф в каком романе?
«Княжна Тараканова», Григорий Данилевский
«Обломов», Иван Гончаров
«Пиковая дама», Александр Пушкин
«Анна Каренина», Лев Толстой
«Так кто ж ты, наконец? // Я — часть той силы, // Что вечно хочет зла // И вечно совершает благо» — высказывание знают многие, но в каком романе его используют как эпиграф?
«Вечера на хуторе близ Диканьки», Николай Гоголь
«Бесы», Федор Достоевский
«Мастер и Маргарита», Михаил Булгаков
«Преступление и наказание», Федор Достоевский
В каком романе автор просит не судить героев с помощью эпиграфа «Мне отмщение, и Аз воздам»?
«Двенадцать стульев», Илья Ильф и Евгений Петров
«Анна Каренина», Лев Толстой
«Тихий Дон», Михаил Шолохов
«Тарас Бульба», Николай Гоголь
Снова Пушкин. В каком его произведении встречается этот эпиграф «Во всех ты, Душенька, нарядах хороша»?
«Борис Годунов»
«Станционный смотритель»
«Капитанская дочка»
«Барышня-крестьянка»
«На зеркало неча пенять, коли рожа крива» — откуда эпиграф?
«Евгений Онегин», Александр Пушкин
«Ревизор», Николай Гоголь
«Недоросль», Денис Фонвизин
«Идиот», Федор Достоевский
«Судьба, проказница-шалунья, определила так сама: всем глупым — счастье от безумья, всем умным — горе от ума». Название кроется уже в самом эпиграфе. Узнали?
«Кому на Руси жить хорошо?», Николай Некрасов
«Кто виноват?», Александр Герцен
«Горе от ума», Александр Грибоедов
«Мы», Евгений Замятин
«И жить торопится, и чувствовать спешит» — помните, из какого романа эпиграф?
«Евгений Онегин», Александр Пушкин
«Ася», Иван Тургенев
«Бедная Лиза», Николай Карамзин
«Бесприданница», Александр Островский
В каком романе автор взял в качестве эпиграфа цитату из Евангелия — «Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода»?
«Доктор Живаго», Борис Пастернак
«Гранатовый браслет», Александр Куприн
«Война и мир», Лев Толстой
«Братья Карамазовы», Федор Достоевский
Где встречается эпиграф «Незваный гость хуже татарина»?
«Отцы и дети», Иван Тургенев
«На дне», Максим Горький
«Мертвые души», Николай Гоголь
«Капитанская дочка», Александр Пушкин