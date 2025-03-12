Сложный тест по литературе: даже отличников он поставит в ступор

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Сейчас проверим, кто внимательно читал русскую классику, а кто — только краткое содержание

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Иногда ответы на наши тесты кроются уже на первой странице книги | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RUИногда ответы на наши тесты кроются уже на первой странице книги | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Иногда ответы на наши тесты кроются уже на первой странице книги

Источник:

«Что хотел сказать автор?» — коварный школьный вопрос, ответ на который мог скрываться в эпиграфе. Моду на небольшую фразу в начале произведения или перед отдельной главой ввел Александр Пушкин. Ее подхватили другие авторы и начали использовать фрагменты из религиозных трактатов, строки других писателей, а также пословицы и поговорки, чтобы передать свое отношение к героям и общее настроение произведения. Давайте проверим, насколько вы начитанный человек и сможете ли угадать десять эпиграфов из русской классики.

ТЕСТПройден 597 раз
1 / 10

Начнем с простого. Какая повесть начинается с эпиграфа «Береги честь смолоду»?

  • «Олеся», Александр Куприн

  • «Капитанская дочка», Александр Пушкин

  • «Герой нашего времени», Михаил Лермонтов

  • «Леди Макбет Мценского уезда», Николай Лесков

2 / 10

«Ни малейшего сумнения, — она авантюрьера. Письмо Екатерины II» — эпиграф в каком романе?

  • «Княжна Тараканова», Григорий Данилевский

  • «Обломов», Иван Гончаров

  • «Пиковая дама», Александр Пушкин

  • «Анна Каренина», Лев Толстой

3 / 10

«Так кто ж ты, наконец? // Я — часть той силы, // Что вечно хочет зла // И вечно совершает благо» — высказывание знают многие, но в каком романе его используют как эпиграф?

  • «Вечера на хуторе близ Диканьки», Николай Гоголь

  • «Бесы», Федор Достоевский

  • «Мастер и Маргарита», Михаил Булгаков

  • «Преступление и наказание», Федор Достоевский

4 / 10

В каком романе автор просит не судить героев с помощью эпиграфа «Мне отмщение, и Аз воздам»?

  • «Двенадцать стульев», Илья Ильф и Евгений Петров

  • «Анна Каренина», Лев Толстой

  • «Тихий Дон», Михаил Шолохов

  • «Тарас Бульба», Николай Гоголь

5 / 10

Снова Пушкин. В каком его произведении встречается этот эпиграф «Во всех ты, Душенька, нарядах хороша»?

  • «Борис Годунов»

  • «Станционный смотритель»

  • «Капитанская дочка»

  • «Барышня-крестьянка»

6 / 10

«На зеркало неча пенять, коли рожа крива» — откуда эпиграф?

  • «Евгений Онегин», Александр Пушкин

  • «Ревизор», Николай Гоголь

  • «Недоросль», Денис Фонвизин

  • «Идиот», Федор Достоевский

7 / 10

«Судьба, проказница-шалунья, определила так сама: всем глупым — счастье от безумья, всем умным — горе от ума». Название кроется уже в самом эпиграфе. Узнали?

  • «Кому на Руси жить хорошо?», Николай Некрасов

  • «Кто виноват?», Александр Герцен

  • «Горе от ума», Александр Грибоедов

  • «Мы», Евгений Замятин

8 / 10

«И жить торопится, и чувствовать спешит» — помните, из какого романа эпиграф?

  • «Евгений Онегин», Александр Пушкин

  • «Ася», Иван Тургенев

  • «Бедная Лиза», Николай Карамзин

  • «Бесприданница», Александр Островский

9 / 10

В каком романе автор взял в качестве эпиграфа цитату из Евангелия — «Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода»?

  • «Доктор Живаго», Борис Пастернак

  • «Гранатовый браслет», Александр Куприн

  • «Война и мир», Лев Толстой

  • «Братья Карамазовы», Федор Достоевский

10 / 10

Где встречается эпиграф «Незваный гость хуже татарина»?

  • «Отцы и дети», Иван Тургенев

  • «На дне», Максим Горький

  • «Мертвые души», Николай Гоголь

  • «Капитанская дочка», Александр Пушкин

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Тест Книги Русская классика Школьная программа Лев Толстой Александр Пушкин Николай Гоголь Михаил Булгаков
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