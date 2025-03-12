На каком этапе находится строительство модульной поликлиники в Ярославле: фото со стройки

Новую модульную поликлинику на улице Гоголя в Ярославле должны были открыть в декабре 2024 года. Однако сроки сдачи объекта перенесли . Как ранее объяснили в Минстрое, подрядчик не успел вовремя заказать изготовление конструкции, поэтому установку здания перенесли на начало 2025 года.

— Завершение работ по поставке и монтажу модульной поликлиники по адресу Ярославль, улица Гоголя, у дома № 2 запланировано в 2025 году, — сообщили в Министерстве строительства и ЖКХ Ярославской области в начале марта.

Подрядчиком выступает ярославское ООО «Алгоритм». Фирма была образована в 2010 году в Ярославле. Работает в сфере строительства. По данным сервиса «Контур.Фокус», учредитель компании — Антон Евдокимов. Также он является директором ярославской компании «Специализированный застройщик „Новый Ярославль“», совладельцем костромской компании «Специализированный застройщик „Гвардейский“», зарегистрирован как индивидуальный предприниматель, работающий в сфере недвижимости.

В прошлом году компания «Алгоритм» выиграла несколько аукционов на составление смет и строительство коммунальных сетей в разных районах Ярославской области. За 2023 год фирма заработала 630,7 миллиона рублей, выйдя в плюс на 5,4 миллиона.