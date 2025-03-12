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На каком этапе находится строительство модульной поликлиники в Ярославле: фото со стройки

Объект должен появиться на улице Гоголя

1 884
48 комментариев
Где в Ярославле откроют новую поликлинику | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, правительство Ярославской области Где в Ярославле откроют новую поликлинику | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, правительство Ярославской области

Где в Ярославле откроют новую поликлинику

Источник:

Новую модульную поликлинику на улице Гоголя в Ярославле должны были открыть в декабре 2024 года. Однако сроки сдачи объекта перенесли. Как ранее объяснили в Минстрое, подрядчик не успел вовремя заказать изготовление конструкции, поэтому установку здания перенесли на начало 2025 года.

Фотограф 76.RU 4 марта 2025 года побывал на месте строительства поликлиники. Там огородили территорию, внутри активно работала спецтехника.

— Завершение работ по поставке и монтажу модульной поликлиники по адресу Ярославль, улица Гоголя, у дома № 2 запланировано в 2025 году, — сообщили в Министерстве строительства и ЖКХ Ярославской области в начале марта.

Модульная поликлиника — это здание, построенное из готовых модулей, изготовленных в заводских условиях.

Новую модульную поликлинику строят у ТЦ&nbsp;«Фараон» на улице Гоголя в районе дома № 2 | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНовую модульную поликлинику строят у ТЦ&nbsp;«Фараон» на улице Гоголя в районе дома № 2 | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Новую модульную поликлинику строят у ТЦ «Фараон» на улице Гоголя в районе дома № 2

Источник:
Работы на участке уже начались | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUРаботы на участке уже начались | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Работы на участке уже начались

Источник:
Здание планирует сделать двухэтажным | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЗдание планирует сделать двухэтажным | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Здание планирует сделать двухэтажным

Источник:
Так выглядит проект поликлиники | Источник: правительство Ярославской области Так выглядит проект поликлиники | Источник: правительство Ярославской области

Так выглядит проект поликлиники

Источник:

Подрядчиком выступает ярославское ООО «Алгоритм». Фирма была образована в 2010 году в Ярославле. Работает в сфере строительства. По данным сервиса «Контур.Фокус», учредитель компании — Антон Евдокимов. Также он является директором ярославской компании «Специализированный застройщик „Новый Ярославль“», совладельцем костромской компании «Специализированный застройщик „Гвардейский“», зарегистрирован как индивидуальный предприниматель, работающий в сфере недвижимости.

В прошлом году компания «Алгоритм» выиграла несколько аукционов на составление смет и строительство коммунальных сетей в разных районах Ярославской области. За 2023 год фирма заработала 630,7 миллиона рублей, выйдя в плюс на 5,4 миллиона.

Строительством поликлиники занимается ярославская компания ООО&nbsp;«Алгоритм» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСтроительством поликлиники занимается ярославская компания ООО&nbsp;«Алгоритм» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Строительством поликлиники занимается ярославская компания ООО «Алгоритм»

Источник:
На строительство поликлиники выделено 444 миллиона рублей из областного бюджета | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа строительство поликлиники выделено 444 миллиона рублей из областного бюджета | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На строительство поликлиники выделено 444 миллиона рублей из областного бюджета

Источник:

Поликлинику на Гоголя строят взамен закрывшейся на Московском проспекте. Также власти обещали возвести стационарное медицинское учреждение на Мельничной улице. Однако по его строительству пока ничего неизвестно.

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Поликлиника Новая поликлиника Модульная поликлиника
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Комментарии
48
Гость
3 часа
Судя по фотографиям рафиям, там "конь не валялся".
Гость
3 часа
Это ж как надо не уметь работать и не отвечать за свои слова? И эти люди руководят областью и городом. Полное бессилие и непрофессионализм.
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