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Происшествия На скорости влетел в дерево: в Ярославской области погиб водитель легковушки

На скорости влетел в дерево: в Ярославской области погиб водитель легковушки

Кадры с места ДТП

2 328
13 комментариев
В селе Курба Ярославской области произошло смертельное ДТП | Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / TelegramВ селе Курба Ярославской области произошло смертельное ДТП | Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / Telegram

В селе Курба Ярославской области произошло смертельное ДТП

Источник:

В Ярославской области погиб водитель легкового автомобиля, врезавшегося в дерево. ДТП произошло в ночь на 12 марта в селе Курба Ярославского района.

«По предварительной информации, водитель, управляя автомобилем ВАЗ 21134, не справился с управлением и совершил съезд с дороги с последующим наездом на дерево», — сообщил врио командира отдельного батальона ДПС Госавтоинспекции УМВД России по Ярославской области Максим Пошивалов.

На кадрах с места происшествия видно, что переднюю часть автомобиля буквально смяло. Водитель получил серьезные травмы. В результате он скончался на месте происшествия.

Видео с места аварии

Источник:

В Курбу выезжали сотрудники ГИБДД, следственно-оперативная группа. Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Напомним, утром 12 марта на проспекте Фрунзе столкнулись автобус с пассажирами, фура и трактор. После аварии автобус вылетел с дороги и протаранил забор. По предварительным данным полиции, в ДТП никто не пострадал. Из-за происшествия образовалась пробка.

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Комментарии
13
Гость
9 часов
Читатели у нас прям никогда не ездили на отечественном автопроме, все мы на нем гоняли в молодости, только все по-разному! А тут такие эксперты собрались и у всех мерседесы были S класса, аж смешно!
Гость
9 часов
Там изначально не машина - а какой то ржавый металлолом.
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