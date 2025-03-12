На скорости влетел в дерево: в Ярославской области погиб водитель легковушки

В Ярославской области погиб водитель легкового автомобиля, врезавшегося в дерево. ДТП произошло в ночь на 12 марта в селе Курба Ярославского района.
«По предварительной информации, водитель, управляя автомобилем ВАЗ 21134, не справился с управлением и совершил съезд с дороги с последующим наездом на дерево», — сообщил врио командира отдельного батальона ДПС Госавтоинспекции УМВД России по Ярославской области Максим Пошивалов.
На кадрах с места происшествия видно, что переднюю часть автомобиля буквально смяло. Водитель получил серьезные травмы. В результате он скончался на месте происшествия.
В Курбу выезжали сотрудники ГИБДД, следственно-оперативная группа. Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Напомним, утром 12 марта на проспекте Фрунзе столкнулись автобус с пассажирами, фура и трактор. После аварии автобус вылетел с дороги и протаранил забор. По предварительным данным полиции, в ДТП никто не пострадал. Из-за происшествия образовалась пробка.