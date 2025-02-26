«Не защитило ничего»: ярославна назвала симптомы заразного вируса с высокой температурой и кашлем

По Ярославлю гуляет заразный вирус Источник: Алина Шибаева / 76.RU / Кирилл Поверинов / 76.RU











В этом феврале жителей Ярославля стали косить заразные вирусы. У кого-то болезнь начинается с небольшой температуры, кто-то жалуется на жуткий насморк, а у некоторых уязвимым местом становится горло. В городе закрывают больницы для посетителей из-за карантина по гриппу, а вызывать врача на дом становится тем еще испытанием.

Журналистка 76.RU Алина Шибаева тоже подхватила заразный вирус. О необычных симптомах болезни и том, с какими трудностями пришлось столкнуться во время лечения, она рассказала в авторской колонке.

— Во время каждой сезонной эпидемии вирусов я стараюсь укреплять иммунитет: ежедневно ем фрукты, пью витамин Д, соблюдаю дистанцию в общественных местах. Но в этот раз от болезни меня не защитило ничего.

Поначалу организм стойко держался, несмотря на обилие чихающих и кашляющих вокруг людей. Но наступил момент, когда заболел мой молодой человек. А потому дистанцироваться от вируса стало труднее, я начала пить лекарства в целях профилактики.

Первые пару суток него была высокая температура, практически не было аппетита, он сильно кашлял. Спустя три дня подкосило и меня. Симптомы практически те же: все началось с головной боли посреди дня. Вечером я измерила дома температуру и оказалось, что она поднялась до 37,1. Началась ломота в теле, я почувствовала слабость. Выпила на ночь лекарство, но это не помогло. К утру градусник показывал уже 38,6. В течение дня я старалась сбить температуру, пила жаропонижающие и очень много кашляла. Голова гудела. Дневной сон немного улучшил ситуацию. К вечеру температура опустилась до 37,5, но утром снова подскочила до 38,5.

Параллельно с лечением я пыталась вызвать врача на дом. Спойлер: неудачно. Время моей болезни как раз выпало на период перехода медучреждений на новую информационную систему. Звонки на 122 результата не давали, никто просто не брал трубку. Заявка за вызов врача через Госуслуги хоть и висела, но за первые двое суток никто так и не пришел. Вероятно, вместе со мной дозвониться до поликлиник пытались десятки, если не сотни больных ярославцев.

Со временем температура стала опускаться до 37. Странная особенность этого вируса — очень высокая потливость. В день я меняла по три комплекта одежды, поскольку была насквозь сырой даже при невысокой температуре. Некоторые из тех, кто переболел с теми же симптомами, тоже говорили об этом.

На третий день температура стала опускаться ниже 37 градусов. Общее самочувствие улучшилось, но появился почти неконтролируемый насморк. Он продержался примерно двое суток, а потом пропал, как не бывало. Но на смену ему пришло больное горло. И кашель сохранился в течение всей болезни.

Как защищаться от такой инфекции — большой вопрос. Мне не помогли ни чай имбирем, ни витамины, ни даже противовирусные в целях профилактики. Пришлось смириться и переболеть. Второй раз такую заразу подцепить не хотелось бы, переносится тяжело, а выздоровление растягивается на срок дольше недели. Простуда в сравнении с этим вирусом «отдыхает». Так что тем, кто сейчас болеет, желаю скорейшего выздоровления, а остальные — берегите себя и внимательнее следите за состоянием. Иначе «выпадете» из быта минимум на неделю.

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