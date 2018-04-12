Сапёры вскрыли коробку: подробности эвакуации людей из ДК имени Добрынина

Во время эвакуации из здания ДК имени Добрынина вышли не все сотрудники

В полиции рассказали, что прислали кинологов и сапёров в здание ярославского Дворца культуры имени Добрынина после того, как поступило сообщение о подозрительном предмете.

— Там нашли подозрительную бесхозную коробку, — уточнили в управлении МВД России по Ярославской области. — Проверили её быстро. Там оказался мусор.

Специалисты заключили — в здании находиться безопасно. Сотрудникам дворца культуры разрешили вернуться в здание. Некоторое время назад там прозвучал сигнал тревоги и всех попросили выйти из здания. Правда, вышли не все.