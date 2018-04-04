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Город

На закупки по ремонту дорог в Ярославле нажаловались в ФСБ

4 апреля 2018 14:30
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дороги, ФСБ, Ярославль, аукцион

Аукционы по поиску подрядчиков на ремонт и содержание дорог Ярославля вызвали большие подозрения у федеральных общественников. Речь идёт о контрактах на сотни миллионов рублей, которые разыгрывают городские власти. А в этом году планируют только миллиард рублей потратить на ремонт улиц дорог в столице региона.

Столичный активист ОНФ Александр Кулаков считает, что в Ярославле специально укрупняют закупки, чтобы они могли достаться определённым фирмам. В частности, своё заявление он уже направил в УФАС и ФСБ по Ярославской области по поводу аукциона на 514 миллионов рублей на ремонт дорог в Кировском, Ленинском, Красноперекопском и Фрунзенском районах Ярославля.

— 14 разных дорог расположены в четырёх разных районах города. Заказчиком установлены требования к выполнению работ на не связанных между собой участках дорог, которые не просто не имеют общих границ, но и находятся в разных районах, — приводит аргументы активист Александр Кулаков. — Объединение в один лот такого количества участков — это укрупнение закупки, что отсеивает других возможных участников аукциона. Вместе с тем это не мешает одному более крупному участнику взять сразу несколько таких лотов.

Также активист указал на ещё одну закупку в 135 миллионов рублей на содержание в течение двух месяцев областных дорог и мостов — в списке больше 90 участков по всей Ярославской области.

Всего в 2018 году планируют отремонтировать 23 дороги в Ярославле и 7 региональных трасс. 

Анна Елкина
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Фото: Максим Малкин, Ярославский автопортал 76
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