«Кресты», «Сиськи» и «Выемка» на одном проспекте: откуда в Ярославле взялись такие названия

Тысячи жителей и гостей Ярославля ежедневно проезжают по Московскому проспекту. Слышат в автобусе «остановка Выемка» и смотрят из окна на Коровники, проезжают мимо «Сисек» и выходят в «Крестах». Откуда взялись все эти названия, которые хорошо известны местным?

В этом тексте разбираем происхождение топонимов Фрунзенского района вместе с экспертом — доцентом кафедры общей и прикладной филологии ЯрГУ им. П. Г. Демидова Анной Талицкой.

Топонимы — это наименования географических объектов. Они делятся на официальные — названия, которые закреплены в документах, и неофициальные — названия, которые используют в разговорной речи.

Название района — официальный топоним

«Топонимы появились в глубокой древности, когда человек еще только начинал осваиваться в окружающем его мире и стал называть предметы этого мира, чтобы отличать их друг от друга. Очень часто современные топонимы имеют древнее происхождение и могут рассказать об истории племени, которое когда-то жило на этой территории, об истории языка и происходящих в нем изменениях, об особенностях быта, культуры и даже мышления людей разных эпох», — объясняет филолог.

Примечательно, что сам Фрунзенский район носит имя Михаила Васильевича Фрунзе — революционера и полководца, одного из создателей Вооруженных Сил страны. В 1918–1919 годах он был комиссаром Ярославского военного округа. Таким образом название района относится к официальному топониму.

Официальных топонимов в городе очень много.

«Если говорить об официальных топонимах Фрунзенского района, то они отражают общие закономерности называния объектов: улицы могут быть названы в честь русских писателей (ул. Короленко, Крылова, Толстого и т. д.), в честь выдающихся ученых (ул. ак. Колмогорова), в честь известных политических и общественных деятелей (ул. Куйбышева, Минина, Пожарского, Сусанина), могут отражать историю района (ул. Судостроителей, Авиамоторная, Авиационная) и т. д.» — рассказала Анна Талицкая.

Район с «китайской стеной» и «Крестами»

Неофициальных топонимов меньше, однако они обыкновенно более звучные и интересные. Рассказываем, что они обозначают.

Выемка — в 1896 году под железнодорожным мостом в Ярославле прокладывали шоссе. Для этого пришлось снять верхний слой почвы возле Туговой горы глубиной в 500 метров, чтобы проложить трамвайные пути между зданием Кадетского корпуса и Московским вокзалом. Так появилась Выемка, от которой пошло название автобусной остановки и места.

Дядьково — один из микрорайонов Фрунзенского района. До городской застройки на его месте была деревня, которая называлась точно также.Название деревни произошло от Дяткового оврага, который упоминается в переписных книгах Ярославля XVII века. По этому оврагу протекал ручей, который сейчас называется рекой Дунайкой. По данным муниципального архива Ярославля, в конце 19-го века на этой территории была построена железнодорожная ветка, что вызвало рост населения и расширение поселка.

Китайская стена — дом по адресу Московский проспект, 163. Это самый длинный дом в Ярославле, поэтому он и получил такое название. Длина здания вместе с пристроенным к нему магазином составляет 534 метра.

Коровники — сокращённое название Коровницкой слободы, на территории которой находится следственный изолятор № 1 и храмовый комплекс. Коровницкая слобода возникла в 18 веке. Название получила по основному занятию жителей — разведение крупного рогатого скота. К Ярославлю слобода присоединена в 1584 году. (по данным «Ярославль: историко-топонимический справочник» по редакцией А. Ю. Данилова и Н. С. Землянской: РИЦ МУБиНТ, 2006).

Примечательно, что заключенных в Коровниках держали уже два века назад. В конце ноября 1838 года император Николай I утвердил «Положение о Ярославской арестантской роте гражданского ведомства». Туда отправляли беглых крестьян, задержанных за бродяжничество, а также из осужденных к ссылке в Сибирь или в крепостные работы за маловажные преступления («Из истории городского управления», государственный архив Ярославской области).

Кресты — конечная остановка троллейбуса № 9 на Московском проспекте. Полное название — Крестобогородская, по названию храма, который стоит рядом.

Липовая гора — один из микрорайонов Фрунзенского района. Он находится на возвышенности, потому и гора. А по поводу «липовой» есть несколько версий. По одной из них, здесь когда-то жил дед по имени Лип, в честь которого и назвали гору. По другой — название произошло от липового парка, который был тут раньше.

Нефтестрой — часть района недалеко от Нефтеперерабатывающего завода.

Суздалка — микрорайон вдоль Суздальского шоссе. Само шоссе получило название от того, что является частью бывшего средневекового тракта, который соединял Ярославль и Суздаль.

«Сиськи» — два дома на Московском проспекте с синими куполами, которые напоминают женскую грудь.

Сокол — микрорайон, который получил название от посёлка. В 50-х годах на месте Фрунзенского проспекта был аэродром, вокруг которого появился авиационный посёлок. Пилотов называли соколами, от чего и закрепилось название.

Тугова гора — микрорайон на возвышенности, в центре которого находятся церковь и кладбище. По преданиям, здесь в 1257 году прошла битва между дружиной Константина Всеволодовича (третий ярославский князь) и татарским войском. Ярославцы приходили сюда оплакивать родных, поэтому от слова «тужить» пошло название места.

Однако некоторые говорят о том, что название могло возникнуть раньше, как и кладбище. После погребения на могилы приходили плакать, тужить, а слово «туга» могло означать «теснота», «горе», что и связано с местом упокоения.