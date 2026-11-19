В школах давно пропало банальное уважение к учителям Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

В Екатеринбурге молодой учитель русского языка и литературы раскритиковал школьную систему. Педагог работает в одном из учебных заведений, при этом ни директор, ни родители, ни сами школьники ни во что его не ставят.

Вместо борьбы с хулиганством руководство школы игнорирует жалобы на буйных подростков, а на уроках им для галочки ставят тройки. Екатеринбуржец уверен: пока это продолжается, учителя не перестанут жить в страхе, а дети — громить магазины и кататься на сцепках трамваев.

Прочитайте крик души педагога. Далее — его рассказ от первого лица на E1.RU.

А за какие заслуги им ставить тройки?

Я молодой учитель русского языка и литературы. В нашей школе абсолютный беспорядок, а директор показывает мне путь в другие гимназии, чтобы поскорее избавиться от меня. Причина проста: руководитель хочет усидеть на своем месте и не спешит исправлять серьезные проблемы, на которые я указываю. В последнем нашем разговоре мне так и сказали: «Не нравится — идите в другую гимназию».

Я преподаю в седьмых классах. Отсутствие в головах детей знаний за предыдущие два года очевидно. Когда я прихожу к директору, она разводит руками и говорит, чтобы я больше работал с этими детьми.

Меня заставляют дорисовывать тройки, чтобы не портить статистику школе. учитель русского языка и литературы из Екатеринбурга

Родители ходят к директору, жалуются, что я ставлю двойки их детям. Они живут в картине мира, в которой я должен ставить ребенку тройку, даже если он в седьмом классе пишет: «Он бижыт» (мальчик русский, без ограниченных возможностей здоровья).

Уголовные дела

Только в моем классе двое учеников проходят по уголовному делу. С августа они разгромили несколько местных «Пятерочек», общежитие музыкальной школы, бомбоубежище и морг. Сумма нанесенного вреда превышает миллион рублей. Дети объединяются в группировки, внутри которых распространено наказание действиями сексуального характера.

Еще одна девочка избивает свою мать более двух лет, проявляет явное неуважение к учителям, пропускает школу, учится на откровенные колы, носится с мальчиками.

Я пишу служебные записки, но у меня их даже не принимают. Напрямую в ПДН подавать информацию я не могу. учитель русского языка и литературы из Екатеринбурга

Недавно в нашей школе одна из девочек выложила в социальные сети пост о том, как и с кем из учителей она хотела бы расправиться. Директор убеждает, что делом занимается ФСБ, однако дети до сих пор не прошли тестирование на профилактику терроризма.

«Мы должны перестать рисовать картину стабильности»

Директор убеждает меня в том, что я неправ. Что я молодой специалист без полного высшего образования. Что я не имею права указывать руководству, что делать. Я же просто хочу, чтобы родители школьников посмотрели на эту ситуацию со стороны педагога. Пересмотрели свое отношение к нам, к своим детям.

В школах дефицит учителей, а у нас физик работает на ставке 56 часов, и в то же время руководство школы так бездарно разбрасывается молодыми кадрами.

Если мы хотим построить страну, которая славится своими умами, если мы хотим дать нашим детям будущее, если мы хотим перестать жить в страхе, мы должны перестать рисовать картину стабильности и нормальности. Надо отразить реальность в отчетах и в бумагах — оценивать детей по их знаниям, а не по цифрам, которые чиновники хотят увидеть.

Важно выстроить систему, в которой педагог априори обладает авторитетом. учитель русского языка и литературы из Екатеринбурга

Директор школы не должен указывать на возраст учителя, этого же требуется и от родителей. Учитель должен быть важным звеном в процессе образования, а не обслуживающим персоналом.

Если сейчас не изменить ситуацию, молодые специалисты уйдут из школ, а бандитизм и коррупция вернутся в нашу реальность.

Нужно ли дать учителям больше прав в отношении своих учеников? Да Нет, иначе они начнут обижать детей Напишу свое мнение в комментариях