Наталья держит в руках фото сыновей. Слева — Станислав, справа — Александр Источник: Ирина Шарова / 72.RU

— Это Стасик, наверное, пришел! — реагирует на стук входной двери Наталья Самоделкина.

Она говорит это легко и естественно. И будто не замечает слов дочери: «Мама, это не Стас».

За несколько последних месяцев Наталья похоронила двоих сыновей. В марте простились с мобилизованным Александром, в июле с работы привезли тело Станислава. Смерть последнего сына стала поводом для разборок. Станислав подорвался на месторождении, где работал сварщиком. По версии напарника, из-за халатности руководства. Но представители предприятия настаивают, что сотрудники во всём виноваты сами.

В этом материале наши коллеги из 72.RU рассказывают историю жизни и борьбы простой женщины из Тавды — небольшого города в сотне километров от Тюмени.

Убийство мужа

Перед тем как рассказывать о сыновьях, Наталья вспоминает мужа. Александра зарезали, когда ему было 43 года. Он возвращался домой по железной дороге. Навстречу шли два бывших заключенных:

— Они его плечом столкнули. Карманы обшарили, деньги забрали. Он только зарплату получил. Мой приподнялся и говорит: «Я тебя всё равно выцеплю». Один из них подошел и нож воткнул ему в предплечье.

Александра не было дома неделю. Наталья нашла его случайно, когда пошла в милицейский участок (в 2005 году переименования еще не было. — Прим. ред.).

— На краю стола папка лежала. И листочек. Я говорю: «Может, неопознанные какие-то есть?» Милиционер говорит: «Да, есть». И один этот листочек берет, разворачивает. Там мой муж. Я говорю: «Саша спит», — рассказывает вдова.

Наталья и ее дочь Олеся Зайцева Источник: Ирина Шарова / 72.RU

За гибель мужа Наталья получила 6 тысяч рублей компенсации. На эти деньги купила для сына Стаса спецодежду. Тогда он только отучился на электрогазосварщика и устроился работать в ЖКХ. Потом появилась возможность попасть на механический завод. Он проработал там 10 лет.

— Дальше вместе с другом он устроился на «БКУ Уралмаш» (филиал ООО «Уралмаш НГО Холдинг», который специализируется на производстве оборудования и блочно-комплектных устройств для буровых и нефтегазовых установок. — Прим. ред.), — говорит мама погибшего. — Он любил свою работу. Его хвалили за шов (имеется в виду сварочный шов), потому что главное, чтобы у сварщика был шов ровный.

Первая борьба Натальи

Станислав женился. Вместе с супругой Светланой и сыном Артемом они переехали в Тюмень. Наталья в дела их семьи не вмешивалась. В 2022-м мобилизовали ее второго сына Александра. Когда больше чем через год он так и не приехал в отпуск, мама стала писать в прокуратуру и военкомат. В результате солдат впервые приехал к родным домой через год и месяц.

— Они попали под обстрел. Ему по позвонку попало. Он ходить не мог, — описывает первый отпуск сына Наталья. — Через некоторое время приехали из розыска. Забрали в Елань (военный гарнизон в Свердловской области. — Прим. ред.). Сказали, что там комиссию пройдет и его спишут, потому что он не ходит. И он стал комиссию проходить. Там заболел. В Екатеринбурге сделали операцию — жидкость из легких выкачивали.

Наталья говорит, что с Александром у нее были теплые отношения. Он жил вместе с ней. Свою семью солдат завести не успел. Источник: Наталья Самоделкина

Александру дали еще 45 дней отпуска. Разрешили провести их в Елани и только на выходные приезжать домой в Тавду. В одно воскресенье, когда военный был у мамы, за ним пришли силовики.

— Ему говорят: «Ты сбежал». Он был на реабилитации, еще 45 дней не закончились. Они в машину его погрузили и увезли. Он в понедельник должен был комиссию (военно-врачебную комиссию. — Прим. ред.) проходить. В воскресенье вечером пишет: «Нас погрузили в автобус», — говорит мама солдата.

Так Александр снова оказался на спецоперации, говорит Наталья. 1 июня 2024 года мобилизованный подписал контракт.

— Там заключенные, там возмущаться нельзя, говорить «нет» нельзя, — объясняет Наталья. — С 1 июня по октябрь его не было в списках зарплаты. 11 октября говорит: «Мам, сходи в военкомат». Я сходила и написала претензию насчет зарплаты.

Через 5 дней после этого Александр ушел на боевую задачу. 22 октября он поздравил маму с днем рождения и больше на связь не выходил. Позже маме солдата позвонили из военкомата и сказали: «26 октября Самоделкин не вышел с задачи».

— Дочь ревет. Я говорю: «Не реви». Он… он же не убит. Он просто потерялся, без вести пропал, — описывает Наталья.

Наталья вспоминает, что сына наградили за хорошую службу. В этот момент он хотел спросить у руководства про зарплату. Но почему-то сам этого не сделал Источник: Наталья Самоделкина

Больше года Александр числился пропавшим без вести. Наталья писала в Минобороны, Красный Крест, не раз ходила в военкомат. В марте 2026-го ей пришло извещение о смерти сына. Она решила, что будет открывать гроб. Но сделать это не смогла.

— Это не Санечка. По сути, мне не дали открыть, потому что никого в военкомате не было. Я бы открыла. У меня на задаче [боевой] до сих пор Саша, — говорит она.

Александра похоронили 20 марта 2026 года. В дате смерти указали 26 октября 2024 года. Военному было 35 лет.

Смерть Станислава

Через три месяца дочери Натальи Олесе Зайцевой пришло сообщение.

«Меня зовут Александр. Непосредственный руководитель вашего родственника Станислава Самоделкина. С вашим родственником произошел несчастный случай. Необходим номер телефона мамы или супруги Стаса», — писал неизвестный.

Станислав был на вахте в Октябрьском районе ХМАО — он временами ездил в командировки от завода. 28 июня со своим коллегой Алексеем Устюжаниным Станислав работал на месторождении. Они оба — электрогазосварщики.

— Мы пошли к прорабу, потому что над нефтяной емкостью нам работать не разрешали. Я у него спросил: «Что делать будем? Вы нам кран дадите, чтобы снять площадки?» По ним надо было делать сварку. Он сказал: «Стоит рулон дорнита возле буровой». Мы отмотали и укрыли горловину у емкости, следы нефти засыпали песком, — описывает Алексей.

Станислав любил свою работу. Он ездил на профессиональные конкурсы и занимал призовые места Источник: Наталья Самоделкина

Алексей и Станислав вместе приступили к работе. Их задачей было поменять старые шарниры люка на новые. В это время, описывает Алексей, он сидел на люке, напарник — напротив.

— Снизу слышим: что-то зашипело. Говорю: «Давай отойдем отсюда!» Не ожидал, что всё так быстро произойдет. Там буквально от начала шипения до взрыва прошло три секунды. Я успел только встать, сойти с люка. Два шага сделал. И всё — бабах сзади, — говорит Алексей.

Семье тяжело вспоминать о трагедии Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Алексей первым отошел от площадки, следом за ним по люку пошел Станислав.

— У крышки горловину сорвало, Стаса откинуло. Я улетел метра на 1,5–2. Китель подняло взрывной волной, спину обожгло и оглушило, — описывает Алексей.

Он предполагает, что внутри железной емкости были остатки нефти. В нее попала искра, и после этого мог случиться взрыв:

— Должны были емкость открыть, промыть и часов 10 пропарить. А потом уже на ней производить сварочные работы.

Станислава нашли в «38 метрах от водонефтяной емкости», сказано в акте о несчастном случае. Медики на месте диагностировали его смерть. Алексея с ожогами увезли в больницу. По словам Натальи, туда к нему приехали силовики, он подписал «согласие на расследование без его участия».

Ожоги на теле Алексея Источник: Алексей Устюжанин Источник: Алексей Устюжанин

«Его привезут в черном мешке»

Семья Стаса обратилась к юристу Ольге Войцеховской. Жена и мама погибшего написали доверенность на правозащитницу.

— Юрист на завод приходит, ее не пускают. Потом звонит и говорит: «А вы знаете, что у вас Стас по частям приедет?» У него руки и ноги оторваны. И голова оторвана. Его привезут вообще в черном мешке, — описывает Наталья.

Вместе с невесткой она поехала в морг. Женщины договорились с сотрудницей, что, «когда Стаса привезут, ему руки-ноги сошьют и лицо сделают нормальное». Сами купили гроб, венки и заказали холодильную камеру, чтобы положить в нее тело. Только после того, как семья организовала похороны, на связь вышли представители завода.

Наталья вспоминает, что к дому подъехали мужчина и женщина. Они предложили помощь: выбрать гроб и место на кладбище. И попросили расписаться в документах о том, что предприятие оказало семье материальную помощь. По словам мамы погибшего, собеседники не представились и свои документы показывать отказались. Только в конце диалога по просьбе родственников написали свои фамилии.

— Мы звоним юристу, эти фамилии диктуем. Оказывается, что приезжал начальник хозяйственной части и уборщица, — говорит Наталья.

Станислав и его супруга Светлана Источник: Наталья Самоделкина

8 дней семья ждала, когда тело привезут из Сургута. По словам родственников, представители завода отвечали редко или не отвечали совсем. В результате назначили дату прощания на 8 июля.

— Сказали: «Всё, в 11:00 привезут». Мы соседей всех взяли. И звонят из ритуалки: «Привезли вашего», — рассказывает Наталья. — Мы посмотрели в холодильнике на Стаса. Он опухший. Не Стас. Волосы зачесаны назад, как Стасик делал. Потом к ногам подошли — у него одна нога повернутая была. В справке потом написано, что ногу сломало и оторвало ему.

Но 8 июля Станислава не похоронили. Его тело привезли без документов. Пока решали вопрос с бумагами, ритуальная служба закрылась, а время отпевания в церкви пропустили. В итоге Станислава похоронили только на следующий день. Ему было 39 лет.

«Я бы хотела оправдать сына»

По словам Самоделкиной, представители завода настаивают, что Станислав с напарником нарушили технику безопасности и сами виноваты в трагедии:

— Несчастный случай. Якобы он утром проснулся и пошел сам варить бочку без направления, без талона, без путевки.

Его коллега Алексей Устюжанин, как и семья погибшего, с такой позицией не согласны. Они подали жалобы в прокуратуру, трудовую инспекцию и записали видеообращение главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину.

— Я бы хотела оправдать честь моего сына. Доказать, что добросовестно работал. Он сам не проснулся и пошел эту емкость варить. Если они не предоставили этот кран, значит, возьмите свою вину на себя! — говорит мама.

К Наталье приходили представители завода, когда ее не было дома. Позже от предприятия на банковскую карту маме погибшего перевели 209 тысяч рублей.

— Всё, ничего нет больше. Стаса на девятый день привезли. И то без документов, как мешок картошки, — говорит Наталья.

Фото сыновей в телефоне Натальи Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Что говорит юрист

Ольга Войцеховская уточнила, в чем именно видит халатность руководства пострадавших. Защитница настаивает: сварщикам не подготовили должным образом площадку для работ. Они работали возле емкости, где находились остатки нефти, а рядом — следы разлива горючего.

— Ребята работали над емкостью. И они попросили кран, чтобы снять площадку над емкостью. Но мастер отказал, — объяснила она.

По ее словам, работодатель пытается сделать сварщиков виноватыми. Из-за этого семья Стаса и Алексей не получили выплаты. В актах написано, что работники сами нарушили технику безопасности.

— Если мы соглашаемся и в таком формате подписываем акт, никто не дает гарантии, что работодатель не предъявит иск уже пострадавшим о том, что была нарушена техника безопасности. И что у них имеются финансовые претензии, — говорит правозащитница.

У Станислава осталась жена и 11-летний сын Артем Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Главная задача Ольги — оправдать сварщиков. И обязать работодателя выплатить компенсацию семье погибшего и пострадавшему Алексею: он получил вред средней степени тяжести.

— На сегодняшний день помощи в погребении от «Уралмаша» не было. 200 тысяч — это зарплата и деньги за неиспользованный отпуск, — говорит Ольга Войцеховская.

Она каждую неделю приезжает на завод. Но представители предприятия якобы говорят, что не знают, как связаться с семьей пострадавшего.

Редакция отправила запрос в «Уралмаш». Ответ в установленный законом о СМИ срок не был получен.