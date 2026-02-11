НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+29°C

Сейчас в Ярославле
Погода+29°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +28

3 м/c,

ю-в.

 756мм 25%
Подробнее
3 Пробки
USD 72,35
EUR 84,07
Пожар в спальном районе
Здоровье под контролем
Массовая атака БПЛА
Как отметить свадьбу в Ярославле
Почему пустеют ТЦ
Нашли тело в реке
Закроют ли роддом
Из-за БПЛА выбило окна
Дороги и транспорт Между Ярославлем и Москвой пустят шесть новых поездов

Между Ярославлем и Москвой пустят шесть новых поездов

Какие новые направления в разработке

11 104
Для ярославцев хотят пустить новые поезда | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUДля ярославцев хотят пустить новые поезда | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Для ярославцев хотят пустить новые поезда

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

Между Ярославлем и Москвой пустят шесть новых поездов. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

«Достигнута договоренность с РЖД по запуску дополнительных трех пар поездов по маршруту Ярославль — Москва. Планируем запустить их осенью, но надеемся, что удастся сделать это быстрее, — сообщил глава региона 11 февраля в своем Telegram-канале.

Он добавил, что также ведутся переговоры по увеличению частоты курсирования через Ярославль и Рыбинск двухэтажного поезда Кострома — Санкт-Петербург. По словам Михаила Евраева, прорабатываются и новые маршруты, включая прямое сообщение с Нижним Новгородом.

Губернатор также рассказал о значимости реконструкции Центрального транспортного узла, благодаря которой поезда между Москвой и Ярославлем должны начать курсировать чаще. По словам мэра столицы Сергея Собянина, старт работ запланирован на 2026 год.

«Ярославское направление — в числе приоритетных при создании Центрального транспортного узла. Для нашего региона участие в проекте ЦТУ имеет стратегическое значение. Он направлен на принципиальное повышение транспортной доступности. Речь идет не только о сокращении времени в пути и комфорте пассажиров, но и о существенном обновлении инфраструктуры», — пояснил Михаил Евраев.

Власти уверены, что проект даст мощный стимул для туризма, экономики и повышения качества жизни.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Поезд Железная дорога
Лайк
TYPE_LIKE5
Смех
TYPE_HAPPY1
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY2
Печаль
TYPE_SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
51
Гость
11 февраля, 11:57
Время скоратите до часа , что бы в Москву можно ездить на работу , в Ярославле за копейки пусть работодатель выходит .
Гость
11 февраля, 12:59
Понизить стоимость и сократить время поездки, тогда будет отлично
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Забудьте о диетах: врач-спортсмен назвал 6 ловушек, которые мешают вам сбросить вес
Сергей Тетюшкин
Главный врач городской больницы №4 Тольятти, хирург, кандидат медицинских наук
Мнение
«В лучшем случае будет депортация. В худшем — тюрьма». Что запрещено в Северной Корее: неожиданные трудности для туристов
Алена Никольская
Мнение
«Срываемся и едим»: нутрициолог о том, как не получить проблем со здоровьем после мяса на мангале
Евгения Новикова
Мнение
Это не всё… Почему фильмом «Дьявол носит Prada 2» не получается восхититься, но хочется его полюбить: рецензия
Евгений Зиновьев
главный редактор 63.RU
Мнение
Школьники впали в панику перед экзаменами. Что с этим делать
Оксана Лунегова
Психотерапевт, детский психолог
Рекомендуем