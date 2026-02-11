Для ярославцев хотят пустить новые поезда

Между Ярославлем и Москвой пустят шесть новых поездов. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

«Достигнута договоренность с РЖД по запуску дополнительных трех пар поездов по маршруту Ярославль — Москва. Планируем запустить их осенью, но надеемся, что удастся сделать это быстрее, — сообщил глава региона 11 февраля в своем Telegram-канале.

Он добавил, что также ведутся переговоры по увеличению частоты курсирования через Ярославль и Рыбинск двухэтажного поезда Кострома — Санкт-Петербург. По словам Михаила Евраева, прорабатываются и новые маршруты, включая прямое сообщение с Нижним Новгородом.

Губернатор также рассказал о значимости реконструкции Центрального транспортного узла, благодаря которой поезда между Москвой и Ярославлем должны начать курсировать чаще. По словам мэра столицы Сергея Собянина, старт работ запланирован на 2026 год.

«Ярославское направление — в числе приоритетных при создании Центрального транспортного узла. Для нашего региона участие в проекте ЦТУ имеет стратегическое значение. Он направлен на принципиальное повышение транспортной доступности. Речь идет не только о сокращении времени в пути и комфорте пассажиров, но и о существенном обновлении инфраструктуры», — пояснил Михаил Евраев.