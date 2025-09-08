«Ни в коем случае не трогайте руками»: ярославцы обнаружили опасное существо у себя в огороде

Слизня размером около 7 сантиметров обнаружили в Ярославле Источник: Жесть Ярославль / Vk.com

В Гаврилов-Ямском районе в начале сентября жители заметили слизня необычно крупных размеров. Ярославцы поделились фотографиями существа в соцсетях.

«Это не выгул с террариума. Был обнаружен при копке картошки в Гаврилов-Ямском районе. Никогда не видел такого слизня, слишком крупный. Может, специалисты смогут ответить, что за зверь и как такое чудо к нам попало. Вдобавок еще уполз из-под закрытой крышки контейнера, а хотел отвезти в Демидовский университет», — опубликовали обращение в группе «Жесть Ярославль» 4 сентября.

В комментариях начались бурные обсуждения. Оказалось, многие из жителей встречались с такого вида слизнями.

«Это в этом году в СНТ где аэропорт Левцово», — поделилась фотографией Марина Сунгурова.

Скопление слизней Источник: Марина Сунгурова

«Их бы способности, да в нужное русло… Научить культурное растение не трогать, и в путь полоть и жрать, было б», — поделилась идеей в комментариях Алеся Миролюбова.

«Вот бы и жрал борщевик», — предложила Марина Мунилова.

Многие ярославцы узнали в существе «испанского слизня». Некоторые даже высказали свои опасения по поводу брюхоногого.

«Это испанские слизни, редкостные вредители. Растоптать, участок проверить на наличие собратьев и всë обработать», — посоветовала Ольга Королева.

«Ни в коем случае не трогайте руками. Полный букет заразы, вплоть до смертельных», — предостерег Александр Яковлев.

Заведующий кафедрой зоологии беспозвоночных и водной экологии ПГНИУ Виктор Ефимик подтвердил, что на фото слизень.

— Это слизень — брюхоногий моллюск, как и обыкновенные улитки, только с редуцированной раковиной. Скорее всего, испанский, они как раз крупные. Размеры могут достигать до 120 или даже до 150 мм, — объяснил эксперт.

По словам специалиста, такие существа в Центральной России уже давно не редкость. Их замечали даже в Подмосковье.

Брюхоногие любят высокую влажность и тень, так как у них нет раковины и в нее они не могут спрятаться от палящего солнца, поэтому обитают под камнями, досками и т. д.

Все слизни, как утверждает эксперт, растительноядные полифаги. Существа часто вредят, особенно капусте, огурцам и другой растительности. Для людей слизни также могут быть опасны.

— Человек в принципе может подхватить от слизней бактериальную, грибковую инфекцию или паразитов. Поэтому голыми руками их лучше не трогать. Если всё-таки взяли, то необходимо тщательно вымыть руки, — рассказал специалист.