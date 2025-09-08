НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+18°C

Сейчас в Ярославле
Погода+18°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +19

0 м/c,

штиль.

 761мм 77%
Подробнее
2 Пробки
USD 82,34
EUR 96,57
Овощи-гиганты
Двойная авария
Петиция против объединения театров
Открыли новый приют для собак
Пожар в салоне красоты
Что за компания будет строить новый мост
Работа на WB и «Озон» в Ярославле
Ярославский бренд покорил Россию
Чебатков в Ярославле
Афиша на сентябрь
Животные «Ни в коем случае не трогайте руками»: ярославцы обнаружили опасное существо у себя в огороде

«Ни в коем случае не трогайте руками»: ярославцы обнаружили опасное существо у себя в огороде

Смотрим ответы эксперта

1 259
Слизня размером около 7 сантиметров обнаружили в Ярославле | Источник: Жесть Ярославль / Vk.comСлизня размером около 7 сантиметров обнаружили в Ярославле | Источник: Жесть Ярославль / Vk.com

Слизня размером около 7 сантиметров обнаружили в Ярославле

Источник:

Жесть Ярославль / Vk.com

В Гаврилов-Ямском районе в начале сентября жители заметили слизня необычно крупных размеров. Ярославцы поделились фотографиями существа в соцсетях.

«Это не выгул с террариума. Был обнаружен при копке картошки в Гаврилов-Ямском районе. Никогда не видел такого слизня, слишком крупный. Может, специалисты смогут ответить, что за зверь и как такое чудо к нам попало. Вдобавок еще уполз из-под закрытой крышки контейнера, а хотел отвезти в Демидовский университет», — опубликовали обращение в группе «Жесть Ярославль» 4 сентября.

В комментариях начались бурные обсуждения. Оказалось, многие из жителей встречались с такого вида слизнями.

«Это в этом году в СНТ где аэропорт Левцово», — поделилась фотографией Марина Сунгурова.

Скопление слизней | Источник: Марина Сунгурова Скопление слизней | Источник: Марина Сунгурова

Скопление слизней

Источник:

Марина Сунгурова

«Их бы способности, да в нужное русло… Научить культурное растение не трогать, и в путь полоть и жрать, было б», — поделилась идеей в комментариях Алеся Миролюбова.

«Вот бы и жрал борщевик», — предложила Марина Мунилова.

Многие ярославцы узнали в существе «испанского слизня». Некоторые даже высказали свои опасения по поводу брюхоногого.

«Это испанские слизни, редкостные вредители. Растоптать, участок проверить на наличие собратьев и всë обработать», — посоветовала Ольга Королева.

«Ни в коем случае не трогайте руками. Полный букет заразы, вплоть до смертельных», — предостерег Александр Яковлев.

Заведующий кафедрой зоологии беспозвоночных и водной экологии ПГНИУ Виктор Ефимик подтвердил, что на фото слизень.

— Это слизень — брюхоногий моллюск, как и обыкновенные улитки, только с редуцированной раковиной. Скорее всего, испанский, они как раз крупные. Размеры могут достигать до 120 или даже до 150 мм, — объяснил эксперт.

По словам специалиста, такие существа в Центральной России уже давно не редкость. Их замечали даже в Подмосковье.

Брюхоногие любят высокую влажность и тень, так как у них нет раковины и в нее они не могут спрятаться от палящего солнца, поэтому обитают под камнями, досками и т. д.

Все слизни, как утверждает эксперт, растительноядные полифаги. Существа часто вредят, особенно капусте, огурцам и другой растительности. Для людей слизни также могут быть опасны.

— Человек в принципе может подхватить от слизней бактериальную, грибковую инфекцию или паразитов. Поэтому голыми руками их лучше не трогать. Если всё-таки взяли, то необходимо тщательно вымыть руки, — рассказал специалист.

В Ярославле появляется все больше необычных существ. Недавно жители находили пауков-ос.

ПО ТЕМЕ
Алёна ТроицкаяАлёна Троицкая
Алёна Троицкая
корреспондент
Эксперт Природа
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY1
Удивление
TYPE_SURPRISED4
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
282503441
50 минут
Их везде полно...
Гость
33 минуты
НАТО прислало, раз он испанский.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Но совесть мучает до сих пор». Мама — о путешествии без детей, которое сделало ее счастливой
Карина
Мнение
Просто поделить пополам не получится. Как быть с ипотечной квартирой при разводе — отвечает эксперт
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
«Женатые сливались». Как вычислить обман на сайте знакомств: 5 показательных историй из личного опыта
Ника Фирсова
Мнение
«Собирали по частям»: нейрохирург рассказал, как на самом деле спасают выпавших из окна малышей
Дмитрий Шелкошвеев
Врач-нейрохирург
Мнение
«Теперь кабачками не раскидываемся!»: хозяйка поделилась рецептом, который покорил ее семью
Жительница Архангельска
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление