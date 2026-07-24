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Город В Ярославской области снесут старую гостиницу: когда и где

В Ярославской области снесут старую гостиницу: когда и где

Объект расположен в Ростове Великом

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Стало известно, когда снесут пустующую гостиницу в Ростове | Источник: Артем Бауман / 76.RUСтало известно, когда снесут пустующую гостиницу в Ростове | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Стало известно, когда снесут пустующую гостиницу в Ростове

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

В соцсетях пожаловались на пустующую гостиницу в Ростове Великом.

«На улице Окружной стоит разрушенная гостиница. Есть постановление о ее сносе, но почему-то до сих пор не снесли. Портит облик исторического центра города», — отметили люди.

«По информации администрации Ростовского муниципального округа, гостиница „Ростов Великий“ находится в частной собственности. Как сообщает собственник, работы по сносу аварийного здания будут проведены до конца ноября 2026 года», — ответили в правительстве региона.

Напомним, гостиницу «Ростов» построили в 1980 году, но проработала она недолго — до середины 1990-х годов. Пока отель действовал, он считался главной гостиницей города, работать и останавливаться в ней было престижно. После закрытия гостиницы здание пустовало и ветшало. Сейчас объект признан аварийным и подлежащим сносу. Собственником здания, по информации администрации Ростова Великого, является Юрий Тощев.

Напомним, в Ярославле на улице Павлика Морозова собираются снести шесть жилых домов.

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Комментарии
5
Гость
5 часов
давно пора
Гость
5 часов
Хорошо хоть устраняют здание, а не ждут, пока там что-то случится
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Гость
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