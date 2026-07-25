Нагрубили телефонным мошенникам — и зря: как они начали мстить в ответ

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Не стоит пытаться перехитрить аферистов | Источник: Дарья Селенская / Городские медиаНе стоит пытаться перехитрить аферистов | Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Не стоит пытаться перехитрить аферистов

Источник:
Дарья Селенская / Городские медиа

Россияне, которые грубостью отвечают на звонки мошенников, рискуют попасть в их черные списки. Злоумышленники используют несколько способов свести счеты со своими обидчиками.

Резко отвечающие на звонки аферистов могут попасть под массовую рассылку СМС-сообщений. Злоумышленники регистрируют чужой номер на множестве сайтов: от социальных сетей до сервисов доставки. Из-за этого на телефон начинает поступать множество сообщений.

«Телефон буквально взрывается от сотен уведомлений, среди которых могут быть и опасные ссылки. В таком потоке легко перейти по одной из них и поймать вирус или потерять личные данные. СМС-бомбинг может длиться от нескольких часов до нескольких дней, в зависимости от того, насколько сильно мошенники хотят вам насолить», — пишет «Комсомольская правда».

Также номер обидчика могут опубликовать в даркнете. Тогда он годами станет кочевать по базам других мошенников.

Еще один способ жуликов отомстить — позвонить обидчику с международного номера и сразу сбросить звонок. Предполагается, что человек не поймет, что это зарубежный номер, и перезвонит. В итоге аферисты могут подолгу удерживать жертву на линии, чтобы ей пришлось платить за международное соединение.

Не нужно пытаться перехитрить мошенников, не шутить с ними и не тратить на разговор время. Самое правильное — просто положить трубку.

Мошенники непрерывно совершенствуют схемы и придумывают новые легенды для обмана. В последнее время они начали звонить жертвам и пугать аннулированием трудового стажа. Также злоумышленники стали представляться сотрудниками банков и предлагать кредиты на выгодных условиях.

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Анатолий Мармышев
Корреспондент оперативной редакции
Мошенник Ложные звонки Мошенничество
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Комментарии
1
Гость
2 часа
Посылайте их и не стесняйтесь в выражениях, это залог того что вам дольше не будут звонить жулики.
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Гость
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