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Криминал Извинялся и просился на СВО. Суд приговорил серийного отравителя к пожизненному сроку — видео

Извинялся и просился на СВО. Суд приговорил серийного отравителя к пожизненному сроку — видео

Артема Миссюру признали виновным в убийстве бабушки и друга, а также покушении на других родственников

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Что известно о «балашихинском отравителе» — в одном видео

Источник:

Городские медиа

Суд в Московской области 24 июля приговорил к пожизненному сроку «балашихинского отравителя» Артема Миссюру. 27-летний мужчина отправится в колонию за убийство двух человек, покушение и мошенничество. Подробнее о его истории смотрите в видео выше.

Житель подмосковного города Балашиха начал серию отравлений в 2024 году. Из-за долгов больше чем на три миллиона он задумал присвоить имущество семьи себе. Первой жертвой Миссюры стала его девушка. На ней он отрабатывал яды и дозировки — оценивал, как разные вещества действуют на людей.

Один из самых опасных ядов он подмешал ей в коктейль. Девушка тогда выжила, но оказалась на волоске от смерти — пережила инсульт. Пока врачи боролись за ее жизнь, Миссюра оформлял на любимую кредиты. Тогда ему удалось взять у банка порядка 574 тысяч рублей.

В феврале того же года парень, завидуя успехам своего друга детства, решился на убийство. Он подмешал в ягодный морс отраву и дал своему другу. Тот погиб через два дня в больнице.

Но главной целью маньяка было наследство его бабушки. Отравитель решил расправиться с ней и заодно с дядей, который был наследником первой очереди. С января по апрель он добавлял родным в соль, лекарства и в напитки яд. Старушка этого не выдержала и умерла.

Следующими жертвами Миссюры стали его собственная мать и ее муж, а также их маленькая дочка. Они тоже были в очереди на наследство. Отравитель стал регулярно наведываться к ним в гости с ядами. Но семья осталась жива.

Покушался он и на брата своей девушки. Миссюра приготовил рулет, в который добавил отраву и приехал в гараж к будущей жертве. Но парень там был не один, а вместе с приятелем. Отравитель угостил порченым рулетом и его друга. Парни выжили благодаря оперативной помощи медиков.

«Балашихинского отравителя» поймали в июле 2024 года. Он признал свои поступки и раскаялся на допросах. В суде он просил не назначать ему пожизненное лишение свободы, а применить все возможные смягчающие обстоятельства. Но когда суд дал ему пожизненное, попросился на СВО, передает «Коммерсантъ».

«Я хотел бы принести свои глубочайшие, искренние извинения всем людям, которые физически или душевно пострадали от моих действий или недействий. Особенно тем, которые потеряли родного, близкого человека. Молюсь и надеюсь, что когда-нибудь их душевные раны смогут зажить», — произнес в суде убийца.

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Комментарии
1
Гость
8 часов
Скрепный чел! Такие стране нужны.
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Гость
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