Извинялся и просился на СВО. Суд приговорил серийного отравителя к пожизненному сроку — видео

Что известно о «балашихинском отравителе» — в одном видео Источник: Городские медиа

Суд в Московской области 24 июля приговорил к пожизненному сроку «балашихинского отравителя» Артема Миссюру. 27-летний мужчина отправится в колонию за убийство двух человек, покушение и мошенничество. Подробнее о его истории смотрите в видео выше.

Житель подмосковного города Балашиха начал серию отравлений в 2024 году. Из-за долгов больше чем на три миллиона он задумал присвоить имущество семьи себе. Первой жертвой Миссюры стала его девушка. На ней он отрабатывал яды и дозировки — оценивал, как разные вещества действуют на людей.

Один из самых опасных ядов он подмешал ей в коктейль. Девушка тогда выжила, но оказалась на волоске от смерти — пережила инсульт. Пока врачи боролись за ее жизнь, Миссюра оформлял на любимую кредиты. Тогда ему удалось взять у банка порядка 574 тысяч рублей.

В феврале того же года парень, завидуя успехам своего друга детства, решился на убийство. Он подмешал в ягодный морс отраву и дал своему другу. Тот погиб через два дня в больнице.

Но главной целью маньяка было наследство его бабушки. Отравитель решил расправиться с ней и заодно с дядей, который был наследником первой очереди. С января по апрель он добавлял родным в соль, лекарства и в напитки яд. Старушка этого не выдержала и умерла.

Следующими жертвами Миссюры стали его собственная мать и ее муж, а также их маленькая дочка. Они тоже были в очереди на наследство. Отравитель стал регулярно наведываться к ним в гости с ядами. Но семья осталась жива.

Покушался он и на брата своей девушки. Миссюра приготовил рулет, в который добавил отраву и приехал в гараж к будущей жертве. Но парень там был не один, а вместе с приятелем. Отравитель угостил порченым рулетом и его друга. Парни выжили благодаря оперативной помощи медиков.

«Балашихинского отравителя» поймали в июле 2024 года. Он признал свои поступки и раскаялся на допросах. В суде он просил не назначать ему пожизненное лишение свободы, а применить все возможные смягчающие обстоятельства. Но когда суд дал ему пожизненное, попросился на СВО, передает «Коммерсантъ».