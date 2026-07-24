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Получение водительских прав изменят: что нового предлагает МВД

Поправки вступят в силу в следующем году

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Водителей предупредили о новом регламенте | Источник: Елена Латыпова / NGS55.RUВодителей предупредили о новом регламенте | Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU

Водителей предупредили о новом регламенте

Источник:
Елена Латыпова / NGS55.RU

Министерство внутренних дел России предложило упростить получение водительских прав. При их оформлении обучающихся хотят освободить от предоставления медицинской справки на бумаге — достаточно будет электронной версии. Соответствующий проект приказа уже подготовлен.

«Вместе с тем с 1 марта 2027 года медицинские заключения о наличии (об отсутствии) у водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) медицинских противопоказаний, показаний или ограничений к управлению транспортными средствами будут формироваться медицинскими организациями в форме электронного документа», — сообщает «МВД Медиа».

Информация будет находиться в специальной базе данных. Обмен сведениями между Министерством внутренних дел и Министерством здравоохранения организуют через единую электронную систему.

В мае 2026 года в правила проведения экзаменов внесли новые основания для их прекращения. Теперь тестовые испытания могут досрочно завершить, если человек решил воспользоваться телефоном, любой другой электронной техникой либо справочниками.

С марта следующего года сдать экзамен станет сложнее. Так, например, на практический экзамен будет отводиться 60 дней после теории. Раньше на испытание отводилось шесть месяцев.

С обновленными правилами столкнутся и те, у кого водительские удостоверения уже есть. Если у автолюбителя обнаружат медицинские противопоказания к управлению транспортными средствами, то сейчас он обязан заменить права.

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Анатолий МармышевАнатолий Мармышев
Анатолий Мармышев
Корреспондент оперативной редакции
Водительские права Сдача экзамена Справка для водителя Экзамен
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