Получение водительских прав изменят: что нового предлагает МВД

Министерство внутренних дел России предложило упростить получение водительских прав. При их оформлении обучающихся хотят освободить от предоставления медицинской справки на бумаге — достаточно будет электронной версии. Соответствующий проект приказа уже подготовлен.
«Вместе с тем с 1 марта 2027 года медицинские заключения о наличии (об отсутствии) у водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) медицинских противопоказаний, показаний или ограничений к управлению транспортными средствами будут формироваться медицинскими организациями в форме электронного документа», — сообщает «МВД Медиа».
Информация будет находиться в специальной базе данных. Обмен сведениями между Министерством внутренних дел и Министерством здравоохранения организуют через единую электронную систему.
В мае 2026 года в правила проведения экзаменов внесли новые основания для их прекращения. Теперь тестовые испытания могут досрочно завершить, если человек решил воспользоваться телефоном, любой другой электронной техникой либо справочниками.
С марта следующего года сдать экзамен станет сложнее. Так, например, на практический экзамен будет отводиться 60 дней после теории. Раньше на испытание отводилось шесть месяцев.
С обновленными правилами столкнутся и те, у кого водительские удостоверения уже есть. Если у автолюбителя обнаружат медицинские противопоказания к управлению транспортными средствами, то сейчас он обязан заменить права.