Получение водительских прав изменят: что нового предлагает МВД

Водителей предупредили о новом регламенте Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU

Министерство внутренних дел России предложило упростить получение водительских прав. При их оформлении обучающихся хотят освободить от предоставления медицинской справки на бумаге — достаточно будет электронной версии. Соответствующий проект приказа уже подготовлен.

«Вместе с тем с 1 марта 2027 года медицинские заключения о наличии (об отсутствии) у водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) медицинских противопоказаний, показаний или ограничений к управлению транспортными средствами будут формироваться медицинскими организациями в форме электронного документа», — сообщает «МВД Медиа».

Информация будет находиться в специальной базе данных. Обмен сведениями между Министерством внутренних дел и Министерством здравоохранения организуют через единую электронную систему.

В мае 2026 года в правила проведения экзаменов внесли новые основания для их прекращения. Теперь тестовые испытания могут досрочно завершить, если человек решил воспользоваться телефоном, любой другой электронной техникой либо справочниками.

С марта следующего года сдать экзамен станет сложнее. Так, например, на практический экзамен будет отводиться 60 дней после теории. Раньше на испытание отводилось шесть месяцев.