«Спартак» — чемпион, а ЦСКА ждет провал? Топ-10 интриг чемпионата России по футболу сезона-26/27

Главные интриги чемпионата России по футболу в сезоне-26/27 Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Российская Премьер-лига вернулась 24 июля. Пока всё внимание любителей футбола было приковано к мундиалю в США, Канаде и Мексике, в российском футболе происходили тихие, но важные перемены. Клубы меняли тренеров, перестраивали составы и готовились к сезону, который обещает стать самым непредсказуемым за последние годы. Интриг хоть отбавляй. Подробности — в материале MSK1.RU.

Чемпионом станет команда из Москвы?

Неудивительно для многих, но речь пойдет именно о «Спартаке». Главный тренер красно-белых Хуан Карседо в матче за Суперкубок России показал, какой смелой может быть команда под его руководством. Большую часть времени именно спартаковцы вели в счете и контролировали ход матча.

Что показывает футболист? Источник: Дмитрий Бондарев/ MSK1.RU

Это не первый раз, когда под его руководством «Спартак» демонстрирует: «Зенит» не бронепоезд, и с ним можно бороться. Да, чуть-чуть не хватило, и из-за обидного пенальти матч в основное время закончился ничьей 1:1 и перетек в серию одиннадцатиметровых.

Но «Спартак» под руководством Карседо вселяет надежду. По составу команда остается одной из сильнейших. Они еще зимой укрепили линию обороны, к тому же у них одна из сильнейших в лиге линий полузащиты. Осталось лишь решить вопрос с центральным нападающим. Пока Ливай Гарсия и Манфред Угальде не убеждают, но, если появится надежный форвард, можно смело говорить: «„Спартак“ должен брать чемпионство».

Памятнику — шарф «Спартака» Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

Последний раз московский чемпион был в 2018 году. Тогда титул завоевал «Локомотив».

«Локомотив»: вся сила в Батракове?

В прошлом сезоне «Локомотив» взял бронзу, но весеннюю часть провалил: в последних пяти матчах всего одна победа. В этом сезоне команду уже покинул один из лидеров — Дмитрий Воробьев. Это уже второй серьезный уход за год, ранее зимой из клуба ушел капитан Дмитрий Баринов.

Алексей Батраков — надежда «Локомотива» Источник: пресс-служба ФК «Локомотив»

Сейчас главный риск — уход Алексея Батракова. ПСЖ интересовался полузащитником, но трансфер сорвался, а сам Батраков взял 10-й номер после ухода Воробьева. Есть риск, что клуб покинет Артем Карпукас. Трансферов же пока в усиление у «Локомотива» негусто. Кажется, главная цель для команды — сохранить костяк и бороться вновь за тройку.

«Динамо» — это феникс?

Для «Динамо» прошлый сезон оказался невероятно провальным, но всё изменилось уже этим летом. В команду вернулся главный тренер Сандро Шварц. Теперь все ждут яркого, атакующего футбола.

Самое сложное для команды было сохранить главный актив — воспитанника Константина Тюкавина. «Зенит» проявлял слишком решительный интерес. Но пока трансфер не состоялся, при этом стороны всё еще не поставили точку в этой истории.

Константин Тюкавин должен стать главным бомбардиром сезона РПЛ Источник: пресс-служба ФК «Динамо Москва»

Тюкавин раскрылся именно при Шварце. Немец умеет работать с молодежью. Пока у «Динамо» почти нет новостей на трансферном рынке. Но даже без подписаний новых игроков все ждут голов от Константина Тюкавина. Эксперты уже уверены, что он готов бороться за звание лучшего бомбардира сезона. А «Динамо» при Шварце и в прайме Тюкавина воскреснет.

ЦСКА провалится с русской молодежью?

ЦСКА занял пятое место, но теперь у него новый главный тренер. 39-летний Дмитрий Игдисамов утвержден на посту с контрактом «2 + 2». Он работает в системе ЦСКА с 2019 года, а в марте 2026-го вошел в штаб основной команды.

Эксперты откровенно сомневаются, что Игдисамов сможет сразу дать результат. Ресурсы на масштабные изменения закончились, кажется, еще зимой. Трансферов нет. Но и серьезных потерь пока тоже.

ЦСКА может провалиться с новым тренером из-за молодежи Источник: пресс-служба ФК ЦСКА

Фундамент команды строится на российских игроках: Кисляке, Глебове, Лукине, Акинфееве, Баринове, Круговом. Новый тренер умеет работать с молодежью и активно подтягивает своих воспитанников из молодежной команды. Но достаточно ли этого, чтобы ЦСКА смог бороться за топ-5? Кажется, что болельщиков красно-синих ждет один из самых громких провалов сезона.

Московская «Родина» — это кот в мешке?

В РПЛ из Первой лиги ворвалась еще одна московская команда. Ее основал российский предприниматель и инвестор, миллиардер Сергей Ломакин. У команды уже есть первые трансферы, пока бюджет скромный — миллион евро.

Основная команда перед сезоном — это всё те же лица, что играли еще в Первой лиги. Либо спортивный блок не успел подготовить трансферы к старту сезона, либо всерьез надеется, что уровня игроков Первой лиги будет достаточно.

«Родина» станет главным открытием сезона Источник: пресс-служба ФК «Родина»

Пока же определенности нет, какое место займет команда. Ведь сыгранная команда из ФНЛ уже в прошлом году показала, что может выдать крутой сезон. «Балтика» заняла 6-е место. Пока всё же кажется, что это команда — один из претендентов на вылет.

«Балтика» — это команда сезона?

Одной из главных интриг этого чемпионата остается игра «Балтики». Что ждет калининградцев в этом сезоне? Тренерский штаб остался. Основные игроки в центре поля — Петровы, Мендель и другие — тоже на месте.

Каким получится сезон для калининградской «Балтики»? Источник: пресс-служба ФК «Балтика»

Но вот потеряли главную силу: форвард Брайан Хиль покинул команду. Что ждет команду дальше, покажет сезон. Но достойной замены пока нет.

«Ахмат» — темная лошадка сезона?

Интересно, что второй сезон подряд команда из Чечни проводит яркую трансферную кампанию. ФИФА уже ввела против них санкции и запретила регистрировать игроков. Но всех, кого хотели подписать, они взяли еще до начала июля.

Теперь под руководством Станислава Черчесова команда должна стать грозной силой. И реальным претендентом на места в топ-6.

«Зенит» уже не торт?

Один из первых трансферов лета — покупка у «Балтики» колумбийского защитника Кевина Андраде за 3,5 млн евро. Решение выглядит неочевидным: в центре обороны у Семака уже есть Нино, Дивеев, Дркушич и Алип. Но в клубе держат в уме возможный уход Нино, и Андраде может стать страховкой.

Сине-бело-голубые против красно-белых играют на стадионе в Нижнем Новгороде Источник: Дмитрий Бондарев/ MSK1.RU

В нападении появился серьезный конкурент для Соболева — 15-миллионный Фелипе Аугусто, забивший 13 мячей в чемпионате Турции. А вот потери у «Зенита» тоже возможны: как сообщается, клуб готов к переговорам по Дркушичу, Дугласу Сантосу и Луису Энрике.

«Краснодар»: новый состав и возможная потеря лидера

«Быки» второй сезон подряд борются за чемпионство до последнего тура. У них лучшая атака в лиге (60 голов), а Джон Кордоба выиграл гонку бомбардиров (17 голов).

Команда серьезно перестроилась. Этим летом «Краснодар» подписал сразу нескольких игроков: Даниила Уткина («Торпедо»), Илью Ваханию («Ростов»), Магомеда Оздоева (ПАОК), Дмитрия Воробьева («Локомотив») и бразильца Кристиана («Крузейро»). Причем Вахания — реальное усиление: он стал лучшим в «Ростове» по перехватам и заработанным на себе фолам.

ФК «Краснодар» — один из главных претендентов на чемпионство Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Главная потеря — уход Эдуарда Сперцяна. Теперь без него у команды будет серьезная перестройка в центре поля. Остается лишь усилить фланги атаки, и остановить эту машину будет невозможно.

Самая главная интрига сезона

То, с чем эксперты не спорят, — будет ли судейство таким же скандальным. В российском футболе уже не первый сезон это становится, к сожалению, одной из главных тем. Судьи меняются, обновляются, но скандалов меньше не становится.

Соболев показывает фамилию на футболке Источник: Дмитрий Бондарев/ MSK1.RU

Уже и этот сезон начался со скандала. Матч за Суперкубок запомнился тем, что судья отказался проводить жеребьевку, в какие ворота бить серию пенальти, из-за того, что болельщики закидали бутылками нападающего «Зенита» Александра Соболева.

«Спартак» на это даже подал официальный протест, требуя переиграть матч.