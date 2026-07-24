В Самарской области охранник насадил школьника на прутья забора — мальчик погиб

ЧП случилось на территории одного из ресурсоснабжающих предприятий Тольятти Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Специалисты Следственного комитета России по Самарской области задержали 58-летнего сотрудника ЧОПа. Его подозревают в причинении смертельных травм 10-летнему мальчику. Инцидент произошел вечером 23 июля на территории ресурсоснабжающего предприятия Тольятти.

«По версии следствия, охранник увидел мальчика, перелезающего через забор, схватил его и резко потянул на себя. Ребенок напоролся на металлические прутья и получил увечья, несовместимые с жизнью. Школьник был доставлен в больницу, где скончался 24 июля», — сообщили в СУ СК России по Самарской области.

В отношении мужчины возбудили дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть. Он пояснил следователям, что на территорию предприятия проникли трое подростков. Двое успели убежать, а третий попал на металлическую пику.

Как рассказал отец погибшего мальчика, инцидент произошел из-за упавших за территорию предприятия очков — дети проникли туда через забор, чтобы забрать их. Школьник пытался перелезть обратно через металлическое ограждение, однако подбежавший охранник не давал сделать этого. Повиснув на прутьях, подросток получил тяжелые травмы грудной клетки и живота, уточнил Telegram-канал 112.