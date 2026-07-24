Четыре красных диплома и абсолютное чемпионство: только взгляните на девушку с лучшим телом в мире

Источник: Алексей Ногинский / 63.RU

Дарье Шаповаловой 27 лет. Она родилась в Самаре и по сей день живет и работает здесь. Дарья — победительница 30 конкурсов красоты и абсолютная чемпионка мира по фитнес-бикини.

А еще у нее 4 красных диплома и своя фитнес-студия, где она зарабатывает, чтобы оплачивать все свои поездки за новыми победами. Одно только дизайнерское белье со стразами Сваровски для демонстрации ее тела стоит несколько сотен тысяч рублей.

«В спорт меня привела мама. Она же не дала мне свернуть с пути. Сложно быть круглой отличницей в школе и состоять в областной сборной», — рассказала 63.RU Дарья.

При взгляде на Дарью кажется, что она не может съесть и лишнего грамма, чтобы держать себя в идеальной форме, но оказалось, что это не так.

«Если я покажу фотографию своих контейнеров с едой, вы скажете: „Да я в жизни столько не съем“. Это питание мужика здорового. Но при моем метаболизме и активности всё очень быстро прогоняется через организм», — говорит чемпионка.