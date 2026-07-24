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Спорт Четыре красных диплома и абсолютное чемпионство: только взгляните на девушку с лучшим телом в мире

Четыре красных диплома и абсолютное чемпионство: только взгляните на девушку с лучшим телом в мире

Посмотрите на победительницу 30 конкурсов красоты и мирового первенства по фитнес-бикини — видео

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Источник:

Алексей Ногинский / 63.RU

Дарье Шаповаловой 27 лет. Она родилась в Самаре и по сей день живет и работает здесь. Дарья — победительница 30 конкурсов красоты и абсолютная чемпионка мира по фитнес-бикини.

А еще у нее 4 красных диплома и своя фитнес-студия, где она зарабатывает, чтобы оплачивать все свои поездки за новыми победами. Одно только дизайнерское белье со стразами Сваровски для демонстрации ее тела стоит несколько сотен тысяч рублей.

«В спорт меня привела мама. Она же не дала мне свернуть с пути. Сложно быть круглой отличницей в школе и состоять в областной сборной», — рассказала 63.RU Дарья.

При взгляде на Дарью кажется, что она не может съесть и лишнего грамма, чтобы держать себя в идеальной форме, но оказалось, что это не так.

«Если я покажу фотографию своих контейнеров с едой, вы скажете: „Да я в жизни столько не съем“. Это питание мужика здорового. Но при моем метаболизме и активности всё очень быстро прогоняется через организм», — говорит чемпионка.

Чтобы помогать другим девушкам обрести фигуру мечты, Дарья открыла свою фитнес-студию. Всю историю чемпионки смотрите в видео выше.

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Алексей Ногинский
видеожурналист
Фитнес-бикини Чемпионка мира Чемпионка России Бодибилдерша Спортсменка
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Комментарии
3
Гость
4 часа
Нормальная у нее опа, ну то есть диплом. С такой опой, точнее дипломами, она далеко пойдет.
Гость
6 часов
И ручной окучник она явно не потянет. Разве, что только грядки полоть сгодится.
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Гость
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