Сложный тест по советскому кино: даже знатоки посыпятся на этих вопросах

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Когда одного олда системы хотят отправить в «вечный отпуск», он решает устроить себе финальный камбэк. Вместе с корешем они собирают максимально странный мув: зафорсить ситуацию, а потом красиво залететь в роль главного фиксерa. Но план начинает ловить баги с первой же попытки — движ никто не замечает, дальше всё уходит в лютый рандом, а в их игру внезапно влетает реальный игрок. В итоге самый сложный квест — не провернуть схему, а заставить всех поверить, что ты всё еще топовый игрок.