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Развлечения Тест Сложный тест по советскому кино: даже знатоки посыпятся на этих вопросах

Сложный тест по советскому кино: даже знатоки посыпятся на этих вопросах

Думаете справитесь?

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Если бы Иван Васильевич попал в наше время, то и не таким словам научился | Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиаЕсли бы Иван Васильевич попал в наше время, то и не таким словам научился | Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Если бы Иван Васильевич попал в наше время, то и не таким словам научился

Источник:

Юрий Скулыбердин / Городские медиа

«Кринж», «вайб», «краш», «имба» и еще сотни новых слов уже прочно вошли в нашу речь. А что будет, если на этот язык перевести советские фильмы? Мы сделали эксперимент: взяли знакомые сюжеты, убрали очевидные подсказки и спрятали их за молодежным сленгом. Проверим, кто узнает классику.

Пройден 10 раз
1 / 10

Один чел после очень неудачной встречи вписывается в квест, на который вообще не подписывался. Три ночи подряд ему приходится сидеть в максимально криповом месте и надеяться, что до утра ничего не заскамит его психику. Но с каждым левелом хоррор только апается, а финальный босс оказывается буквально тем, на кого нельзя даже чекнуть одним глазом.

  • «Пиковая дама» (18+)

  • «Формула любви» (0+)

  • «Вий» (12+)

  • «Вечера на хуторе близ Диканьки» (6+)

2 / 10

Тян решает, что свою личку можно не проживать, а тупо пройти по чужому гайду. Начинает жестко ребилдить себя, тестить какие-то имбовые схемы и фармить нужный мэтч. Только алгоритм сразу уходит в рассинхрон: агрятся вообще левые челы, а гуру отношений внезапно ловит тотальный дебафф. После такого становится очевидно, что все эти «100% рабочие билды» — чистый инфоцыганский лут, и лучший вайб приходит, когда перестаешь его насильно форсить.

  • «Самая обаятельная и привлекательная» (18+)

  • «Девчата» (0+)

  • «Любовь и голуби» (12+)

  • «Москва слезам не верит» (18+)

3 / 10

Главная героиня — ходячий мэтчмейкер, постоянно всем френдли прокачивает личку. Тем временем у самой вечный офлайн. Но один токсик врывается в ее рутину, и начинается лютый баттл вайбов: сначала сплошной хейт, но в конце происходит мэтч.

  • «Служебный роман» (6+)

  • «Суета сует» (0+)

  • «Одиноким предоставляется общежитие» (18+)

  • «Влюблён по собственному желанию» (18+)

4 / 10

Сначала все думают, что проблема — это квартира и бытовуха. Потом оказывается, что главный баг вообще в людях. А фикс приходит только после того, как карма делает идеальный реверс.

  • «Покровские ворота» (6+)

  • «По семейным обстоятельствам» (12+)

  • «Осенний марафон» (12+)

  • «Зигзаг удачи» (6+)

5 / 10

Один чел ради быстрого ливнуть вписывается в максимально сомнительную авантюру. Но один мелкий хаосмейкер жмет не ту кнопку, и весь движ на борту мгновенно выходит из-под контроля. Пока все ловят панику и багуются, только один человек вообще не теряет самообладания и тащит катку.

  • «Человек-амфибия» (18+)

  • «Бриллиантовая рука» (18+)

  • «В поисках капитана Гранта» (12+)

  • «Полосатый рейс» (18+)

6 / 10

Случайный мув внезапно оказывается потенциальным джекпотом. Но самый ценный лут куда-то бесследно дизапается, и начинается безумный квест на его поиски. Причем за этим артефактом уже гоняются не только главные герои — конкуренты тоже включились в катку.

  • «Спортлото-82» (6+)

  • «Джентельмены удачи» (6+)

  • «Чародеи» (0+)

  • «За спичками» (12+)

7 / 10

Когда одного олда системы хотят отправить в «вечный отпуск», он решает устроить себе финальный камбэк. Вместе с корешем они собирают максимально странный мув: зафорсить ситуацию, а потом красиво залететь в роль главного фиксерa. Но план начинает ловить баги с первой же попытки — движ никто не замечает, дальше всё уходит в лютый рандом, а в их игру внезапно влетает реальный игрок. В итоге самый сложный квест — не провернуть схему, а заставить всех поверить, что ты всё еще топовый игрок.

  • «Берегись автомобиля» (12+)

  • «Старики-разбойники» (6+)

  • «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» (6+)

  • «12 стульев» (6+)

8 / 10

После одного мощного фейла челу приходится резко менять свой лайфстайл. Он думает, что это будет спокойный режим, но вместо этого попадает в пати людей, где каждый живет со своим лором, драмой и вечными траблами. Пока все вокруг устраивают очередной замес, он постепенно перестает быть NPC в собственной жизни и наконец начинает шарить, как всё вообще работает.

  • «Республика ШКИД» (18+)

  • «Большая перемена» (0+)

  • «Доживем до понедельника» (12+)

  • «Невероятные приключения итальянцев в России» (12+)

9 / 10

Два случайных типа из-за одного максимально рандомного мува оказываются в мире, где правила будто писал ИИ после бессонной ночи. Там статус решают максимально абсурдные вещи, а каждый второй квест выглядит как развод. Чтобы залогиниться обратно домой, приходится играть по местным кринжовым правилам и терпеть NPC с синдромом главного героя.

  • «Гостья из будущего» (6+)

  • «Москва — Кассиопея» (0+)

  • «Через тернии к звездам» (6+)

  • «Кин-дза-дза!» (12+)

10 / 10

Компания приезжает чилить, но внезапно выясняется, что за идеальный спот уже идет жесткий контест. Начинается война приколов, мелких подстав и попыток перехитрить друг друга. Только вот чем дольше длится этот баттл, тем сильнее становится вайб, а под конец кое-кому приходится резко менять маршрут.

  • «Кавказская пленница» (6+)

  • «Три плюс два» (6+)

  • «Верные друзья» (0+)

  • «Будьте моим мужем» (6+)

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Анна ХемлихАнна Хемлих
Анна Хемлих
Корреспондент evergreen-редакции
Тест Советское кино
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