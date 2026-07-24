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Город Фоторепортаж Что носят ярославцы этим летом: рассматриваем образы на Волжской набережной

Что носят ярославцы этим летом: рассматриваем образы на Волжской набережной

Лето — это про стиль

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Летом ярославцы выбирают самые разнообразные наряды | Источник: Александр Куренной / 76.RUЛетом ярославцы выбирают самые разнообразные наряды | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Летом ярославцы выбирают самые разнообразные наряды

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Лето — время прогулок, встреч с друзьями и отдыха на свежем воздухе. А еще это сезон, когда город резко становится стильным. Пока угрюмые пуховики ждут своей очереди в шкафу, на Волжской набережной Ярославля выгуливают летние платья и коротенькие шорты.

Подсматриваем за стильными ярославцами и сохраняем себе идеи для образов.

Рубашки и блузки с коротким рукавом, а также шорты&nbsp;— одни из самых популярных вариантов одежды этим летом | Источник: Александр Куренной / 76.RUРубашки и блузки с коротким рукавом, а также шорты&nbsp;— одни из самых популярных вариантов одежды этим летом | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Рубашки и блузки с коротким рукавом, а также шорты — одни из самых популярных вариантов одежды этим летом

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Какое лето без платья? Достаем и надеваем любое: короткое, длинное, в горошек, полоску или цветочек | Источник: Александр Куренной / 76.RUКакое лето без платья? Достаем и надеваем любое: короткое, длинное, в горошек, полоску или цветочек | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Какое лето без платья? Достаем и надеваем любое: короткое, длинное, в горошек, полоску или цветочек

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Практичность&nbsp;— почти девиз молодежи | Источник: Александр Куренной / 76.RUПрактичность&nbsp;— почти девиз молодежи | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Практичность — почти девиз молодежи

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Однако хочется позволить себе надеть то самое платье и каблуки: не так уж много теплых дней в году в наших краях | Источник: Александр Куренной / 76.RUОднако хочется позволить себе надеть то самое платье и каблуки: не так уж много теплых дней в году в наших краях | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Однако хочется позволить себе надеть то самое платье и каблуки: не так уж много теплых дней в году в наших краях

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Широкие брюки и майка без рукавов&nbsp;— выбор тех, кто ценит комфорт и легкость | Источник: Александр Куренной / 76.RUШирокие брюки и майка без рукавов&nbsp;— выбор тех, кто ценит комфорт и легкость | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Широкие брюки и майка без рукавов — выбор тех, кто ценит комфорт и легкость

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Минимализм и комфорт: черные брюки в сочетании с поло и солнцезащитными очками | Источник: Александр Куренной / 76.RUМинимализм и комфорт: черные брюки в сочетании с поло и солнцезащитными очками | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Минимализм и комфорт: черные брюки в сочетании с поло и солнцезащитными очками

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Рубашка и шорты&nbsp;— удобный образ для велопрогулки по городу | Источник: Александр Куренной / 76.RUРубашка и шорты&nbsp;— удобный образ для велопрогулки по городу | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Рубашка и шорты — удобный образ для велопрогулки по городу

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Коричневый&nbsp;— новый черный уже несколько сезонов подряд | Источник: Александр Куренной / 76.RUКоричневый&nbsp;— новый черный уже несколько сезонов подряд | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Коричневый — новый черный уже несколько сезонов подряд

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Однако черный всё еще местами остается в приоритете | Источник: Александр Куренной / 76.RUОднако черный всё еще местами остается в приоритете | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Однако черный всё еще местами остается в приоритете

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

И как удачно он может смотреться! | Источник: Александр Куренной / 76.RUИ как удачно он может смотреться! | Источник: Александр Куренной / 76.RU

И как удачно он может смотреться!

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Спортивный стиль также пользуется популярностью | Источник: Александр Куренной / 76.RUСпортивный стиль также пользуется популярностью | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Спортивный стиль также пользуется популярностью

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Женственные летние образы дополняют удобные сандалии | Источник: Александр Куренной / 76.RUЖенственные летние образы дополняют удобные сандалии | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Женственные летние образы дополняют удобные сандалии

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Бежевая кофта и брюки&nbsp;— сдержанно и универсально | Источник: Александр Куренной / 76.RUБежевая кофта и брюки&nbsp;— сдержанно и универсально | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Бежевая кофта и брюки — сдержанно и универсально

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Пара как с журнальной обложки! | Источник: Александр Куренной / 76.RUПара как с журнальной обложки! | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Пара как с журнальной обложки!

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Джинсовые шорты и майки&nbsp;— один из самых популярных вариантов летнего гардероба | Источник: Александр Куренной / 76.RUДжинсовые шорты и майки&nbsp;— один из самых популярных вариантов летнего гардероба | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Джинсовые шорты и майки — один из самых популярных вариантов летнего гардероба

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Обязательный детский аксессуар летом&nbsp;— панама или кепка | Источник: Александр Куренной / 76.RUОбязательный детский аксессуар летом&nbsp;— панама или кепка | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Обязательный детский аксессуар летом — панама или кепка

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Дерзко и стильно | Источник: Александр Куренной / 76.RUДерзко и стильно | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Дерзко и стильно

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Элегантность демонстрируют дамы на прогулке | Источник: Александр Куренной / 76.RUЭлегантность демонстрируют дамы на прогулке | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Элегантность демонстрируют дамы на прогулке

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Бейсболка&nbsp;— отличный вариант защиты от палящего солнца | Источник: Александр Куренной / 76.RUБейсболка&nbsp;— отличный вариант защиты от палящего солнца | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Бейсболка — отличный вариант защиты от палящего солнца

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Легкое платье подходит и для активных летних прогулок на велосипеде | Источник: Александр Куренной / 76.RUЛегкое платье подходит и для активных летних прогулок на велосипеде | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Легкое платье подходит и для активных летних прогулок на велосипеде

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Смелый оранжевый&nbsp;— летом можно всё | Источник: Александр Куренной / 76.RUСмелый оранжевый&nbsp;— летом можно всё | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Смелый оранжевый — летом можно всё

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Хоть сейчас на стритстайл-фотосессию | Источник: Александр Куренной / 76.RUХоть сейчас на стритстайл-фотосессию | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Хоть сейчас на стритстайл-фотосессию

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Можно махнуть рукой на минимализм и выбрать то, что удобно | Источник: Александр Куренной / 76.RUМожно махнуть рукой на минимализм и выбрать то, что удобно | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Можно махнуть рукой на минимализм и выбрать то, что удобно

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

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Комментарии
10
Гость
3 часа
В небе солнышко сияет, Светит, греет, припекает… Надо бы легко одеться, Чтоб в жару не перегреться...
Гость
4 часа
Обычная повседневная одежка. Шорты, майчонки. Где красота то хоть?
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