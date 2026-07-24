Что носят ярославцы этим летом: рассматриваем образы на Волжской набережной

Лето — время прогулок, встреч с друзьями и отдыха на свежем воздухе. А еще это сезон, когда город резко становится стильным. Пока угрюмые пуховики ждут своей очереди в шкафу, на Волжской набережной Ярославля выгуливают летние платья и коротенькие шорты.