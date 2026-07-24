Что носят ярославцы этим летом: рассматриваем образы на Волжской набережной

Летом ярославцы выбирают самые разнообразные наряды
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Александр Куренной / 76.RU
Лето — время прогулок, встреч с друзьями и отдыха на свежем воздухе. А еще это сезон, когда город резко становится стильным. Пока угрюмые пуховики ждут своей очереди в шкафу, на Волжской набережной Ярославля выгуливают летние платья и коротенькие шорты.
Подсматриваем за стильными ярославцами и сохраняем себе идеи для образов.
Рубашки и блузки с коротким рукавом, а также шорты — одни из самых популярных вариантов одежды этим летом
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Александр Куренной / 76.RU
Какое лето без платья? Достаем и надеваем любое: короткое, длинное, в горошек, полоску или цветочек
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Александр Куренной / 76.RU
Практичность — почти девиз молодежи
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Александр Куренной / 76.RU
Однако хочется позволить себе надеть то самое платье и каблуки: не так уж много теплых дней в году в наших краях
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Александр Куренной / 76.RU
Широкие брюки и майка без рукавов — выбор тех, кто ценит комфорт и легкость
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Александр Куренной / 76.RU
Минимализм и комфорт: черные брюки в сочетании с поло и солнцезащитными очками
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Александр Куренной / 76.RU
Рубашка и шорты — удобный образ для велопрогулки по городу
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Александр Куренной / 76.RU
Коричневый — новый черный уже несколько сезонов подряд
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Александр Куренной / 76.RU
Однако черный всё еще местами остается в приоритете
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Александр Куренной / 76.RU
И как удачно он может смотреться!
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Александр Куренной / 76.RU
Спортивный стиль также пользуется популярностью
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Александр Куренной / 76.RU
Женственные летние образы дополняют удобные сандалии
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Александр Куренной / 76.RU
Бежевая кофта и брюки — сдержанно и универсально
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Александр Куренной / 76.RU
Пара как с журнальной обложки!
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Александр Куренной / 76.RU
Джинсовые шорты и майки — один из самых популярных вариантов летнего гардероба
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Александр Куренной / 76.RU
Обязательный детский аксессуар летом — панама или кепка
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Александр Куренной / 76.RU
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Александр Куренной / 76.RU
Элегантность демонстрируют дамы на прогулке
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Александр Куренной / 76.RU
Бейсболка — отличный вариант защиты от палящего солнца
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Александр Куренной / 76.RU
Легкое платье подходит и для активных летних прогулок на велосипеде
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Александр Куренной / 76.RU
Смелый оранжевый — летом можно всё
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Александр Куренной / 76.RU
Хоть сейчас на стритстайл-фотосессию
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Александр Куренной / 76.RU
Можно махнуть рукой на минимализм и выбрать то, что удобно
Источник:
Александр Куренной / 76.RU