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Город Проблема «Отключения каждый день»: ярославцам на жалобы о перебоях электричества предложили купить генераторы

«Отключения каждый день»: ярославцам на жалобы о перебоях электричества предложили купить генераторы

Недовольства поступили из модного поселка у границ города

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Жители поселка под Ярославлем жалуются на проблемы с электричеством | Источник: читатель 76.RUЖители поселка под Ярославлем жалуются на проблемы с электричеством | Источник: читатель 76.RU

Жители поселка под Ярославлем жалуются на проблемы с электричеством

Источник:

читатель 76.RU

Жители поселка Красный Бор Ярославского округа пожаловались на проблемы с электричеством. По их словам, дома остаются без света довольно часто.

Особенно ярко, как говорят жители поселка, проблема проявляется в дни непогоды: грозы или сильного ветра.

«Проблема какая, тут в основном у всех котлы, без электричества нет горячей воды, нет интернета, с учетом ограничений и мобильного тоже, работа невозможна. Отключения каждый день происходят по несколько раз», — написал читатель 76.RU, живущий на Солнечной улице.

В пресс-службе филиала ПАО «Россети Центр» — «Ярэнерго» 76.RU рассказали, что электросетевое оборудование, питающее потребителей по улице Солнечная в Красном Бору, было построено в 2024 году и находится в нормативном техническом состоянии.

«В июне и июле 2026 года зафиксировано пять перерывов в подаче электроэнергии потребителям на улице Солнечная по сети 10 кВ, в том числе — два плановых, для проведения регламентных работ», — уточнили в компании.

Там рассказали, что причиной нарушений на линиях электропередачи 12 июля стала гроза с ливнями и сильным ветром.

«Специалисты „Ярэнерго“ незамедлительно приступили к восстановительным работам. Сделанные оперативные переключения на резервные линии электропередачи и последующее возвращение к нормальной схеме также объясняют кратковременные перерывы в электроснабжении части потребителей. Поступающие в филиал обращения носили информационный характер и касались преимущественно уточнения сроков завершения аварийно-восстановительных работ в период непогоды», — уточнили в «ЯрЭнерго».

Как объяснили энергетики, резервные источники питания применяются, в первую очередь, для временного электроснабжения социально значимых объектов на время устранения нарушений. Установка стационарных генераторов для бытовых потребителей третьей категории надежности, к которым относятся дома в Красном Бору, действующими регламентами не предусмотрена. В «ЯрЭнерго» добавили, что жители поселка могут сами купить генераторы.

При этом в компании рассказали, что в 2026 году в Красном Бору планируют отремонтировать ЛЭП. Энергетики выправят опоры, отрегулируют провод и вырубят деревья, которые могут упасть на линии и повредить их.

У вас есть проблемы с электричеством?

Нет, все работает исправно
Бывает. В основном, после непогоды
У нас постоянные проблемы с электричеством
Отвечу в комментариях

Непогоду не выдерживают не только деревья и линии электропередач, но и ярославские дороги. После мощного июльского ливня в Ярославле образовались крупные провалы, а пассажиры общественного транспорта добирались на работу, стоя в воде.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Электричество Перебои Проблема Ярэнерго
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Комментарии
26
Гость
4 часа
Люди вовремя платят и имеют договор на поставку электроэнергии? Если "ДА", то кто то в энергокомпании не соответствует занимаемой должности.
Гость
5 часов
денег нет, но вы держитесь.....
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Гость
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