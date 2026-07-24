«Отключения каждый день»: ярославцам на жалобы о перебоях электричества предложили купить генераторы

Жители поселка под Ярославлем жалуются на проблемы с электричеством Источник: читатель 76.RU

Жители поселка Красный Бор Ярославского округа пожаловались на проблемы с электричеством. По их словам, дома остаются без света довольно часто.

Особенно ярко, как говорят жители поселка, проблема проявляется в дни непогоды: грозы или сильного ветра.

«Проблема какая, тут в основном у всех котлы, без электричества нет горячей воды, нет интернета, с учетом ограничений и мобильного тоже, работа невозможна. Отключения каждый день происходят по несколько раз», — написал читатель 76.RU, живущий на Солнечной улице.

В пресс-службе филиала ПАО «Россети Центр» — «Ярэнерго» 76.RU рассказали, что электросетевое оборудование, питающее потребителей по улице Солнечная в Красном Бору, было построено в 2024 году и находится в нормативном техническом состоянии.

«В июне и июле 2026 года зафиксировано пять перерывов в подаче электроэнергии потребителям на улице Солнечная по сети 10 кВ, в том числе — два плановых, для проведения регламентных работ», — уточнили в компании.

Там рассказали, что причиной нарушений на линиях электропередачи 12 июля стала гроза с ливнями и сильным ветром.

«Специалисты „Ярэнерго“ незамедлительно приступили к восстановительным работам. Сделанные оперативные переключения на резервные линии электропередачи и последующее возвращение к нормальной схеме также объясняют кратковременные перерывы в электроснабжении части потребителей. Поступающие в филиал обращения носили информационный характер и касались преимущественно уточнения сроков завершения аварийно-восстановительных работ в период непогоды», — уточнили в «ЯрЭнерго».

Как объяснили энергетики, резервные источники питания применяются, в первую очередь, для временного электроснабжения социально значимых объектов на время устранения нарушений. Установка стационарных генераторов для бытовых потребителей третьей категории надежности, к которым относятся дома в Красном Бору, действующими регламентами не предусмотрена. В «ЯрЭнерго» добавили, что жители поселка могут сами купить генераторы.

При этом в компании рассказали, что в 2026 году в Красном Бору планируют отремонтировать ЛЭП. Энергетики выправят опоры, отрегулируют провод и вырубят деревья, которые могут упасть на линии и повредить их.

У вас есть проблемы с электричеством? Нет, все работает исправно Бывает. В основном, после непогоды У нас постоянные проблемы с электричеством Отвечу в комментариях