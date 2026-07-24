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«Небольшие очереди в часы пик»: губернатор Ярославской области — о ситуации с бензином

Глава региона заявил о нормализации обстановки

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Ярославские власти отметили улучшение ситуации с бензином | Источник: Мария Ленц / NGS24.RUЯрославские власти отметили улучшение ситуации с бензином | Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Ярославские власти отметили улучшение ситуации с бензином

Источник:

Мария Ленц / NGS24.RU

Ситуация с топливом в Ярославской области нормализовалась. Об этом 24 июля сообщил губернатор Михаил Евраев.

«Провели большую работу по стабилизации товарных потоков и перенастройке логистических цепочек. Крупные сетевые заправочные станции обеспечены бензином. Небольшие очереди возникают только в часы пик. Постепенно топливо начало поступать и на частные заправки, но обеспечены ещё не все. Ведем переговоры с федеральным центром, чтобы на них тоже организовать стабильные поставки», — отметил глава региона.

Также он добавил, что вице-премьер Александр Новак поручил Минэнерго и нефтяным компаниям проработать отмену ограничений на продажу топлива меньше пятидесяти литров.

«Полностью поддерживаю данную инициативу. Многие ограничения уже не нужны, ажиотаж прошел», — сообщил Михаил Евраев.

Напомним, напряженная ситуация на заправках Ярославской области наблюдалась около месяца. В июне автомобилисты столкнулись с пустыми колонками на ряде АЗС, а где-то взвинтили цены, подняв стоимость литра до 110–129 рубле.

Был создан региональный штаб, чтобы контролировать вопрос наличия топлива на АЗС. Губернатор Михаил Евраев сообщал, что спрос на бензин в июне вырос в три-четыре раза. По его словам, это связано с ажиотажем.

Эксперты выделяли несколько причин происходящего — снижение объемов производства топлива из-за ремонтов нефтеперерабатывающих заводов, сельскохозяйственный сезон, высокий автомобильный сезон и ажиотажный спрос. В России ввели запрет на экспорт бензина и дизельного топлива, чтобы избежать дефицита в высокий сезон. Он действует с 1 апреля по 31 июля.

Всю актуальную информацию об обстановке с топливом публикуем в нашем сюжете «Что с бензином».

Как вы оцениваете ситуацию с топливом на ярославских заправках?

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Комментарии
41
Гость
4 часа
Уже и на частных бензин появляется, по нормальным ценам в целом. Есть где перегибают, но в целом держат среднюю по рынку. А вот в других регионах все еще беда
Гость
5 часов
Лишь бы больше ничего не прилетало. Тогда нормально все будет
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Гость
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