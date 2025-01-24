НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-4°C

Сейчас в Ярославле
Погода-4°

пасмурно, без осадков

ощущается как -8

0 м/c,

 756мм 86%
Подробнее
5 Пробки
USD 99,10
EUR 103,66
IT-парк в Ярославле
Мизулина - о деле Блиновской
Оштрафовали ярославского нападающего
Откроют приют для животных
Ликвидируют театр. В чем причина
Топит дом
Цены на проездные
Что с третьим мостом
Подработка для ярославцев
Приостановили закупку автобусов
Город эксклюзив В Ярославле убыточному предприятию купят новый автомобиль в комплектации «Бизнес»

В Ярославле убыточному предприятию купят новый автомобиль в комплектации «Бизнес»

На машину потратят миллионы рублей

404
5 комментариев

Убыточное предприятие потратит деньги на машину

Источник:

В Ярославле муниципальному АО «Специализированная служба похоронного дела» купят новый «Москвич 6» в комплектации «Бизнес». Об этом свидетельствует информация на сайте «Госзакупок».

Документы были размещены 25 декабря 2024 года. Судя по информации в карточке, на подачу заявок был дан всего один день — датой окончания приема числится 26 декабря 2024 года.

— Автомобиль должен быть чистым, новым, без повреждений, в технически исправном состоянии, не бывший в эксплуатации, в том числе не использовался для тест-драйвов, не выставочный экземпляр, — говорится в документах.

Начальная цена контракта — 2 миллиона 290 тысяч рублей. Седан класса С должен быть пятидверным. Машина может быть черной, темно-серой и темно-синей. В автомобиле предполагается система кругового обзора с камерой 360°. Руль и салон могут быть отделаны искусственной или натуральной кожей.

Договор с поставщиком от лица АО «Специализированная служба похоронного дела» будет заключать директор предприятия Алексей Косогоров. Машину должны пригнать к Магистральной, 1 в Ярославле, где располагается предприятие.

АО «Специализированная служба похоронного дела» было образовано в январе 2021 года и зарегистрировано на Магистральной, 1 в Ярославле. Единственным акционером указан «Комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии Ярославля». Фирма связана с организацией похорон и предоставлением связанных с ними услуг. В 2023 году компания сработала в убыток. При выручке в 92,3 млн ​рублей предприятие ушло в минус на 6,7 млн.

Торги уже завершены. В документации числится, что первое место заняло ООО «Инавтосервис», предложившее поставить «Москвич 6» за 2 миллиона 249 тысяч рублей. На втором месте оказалось ООО «МБ-Юнион», предложившее машину за 2 миллиона 250 тысяч.

ООО «Инавтосервис» образовано 16 октября 1997 года и зарегистрировано во Владимире. Компанией владеют Владимир Флавьенович Зоров, Елена Олеговна Мищук и Дмитрий Александрович Блищ. Выручка компании в 2023 году составила 369,5 млн рублей. Из них 13,1 млн — прибыль после всех расходов.

Мы запросили в мэрии Ярославля информацию о том, для чего организации понадобилась машина в комплектации «Бизнес». Ответ опубликуем.

ПО ТЕМЕ
Закупка Похоронное дело Москвич
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
Гость
29 минут
Китайский автомобиль не безопасен . Только трупов возить
Гость
20 минут
Как это для чего? Автомобиль Товарищи, это не роскошь, а средство передвижения на совещание в Мэрию например!
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Дяденька, купите бургер: российским детям предложили законодательно запретить фастфуд — что за этим кроется
Стас Соколов
Эксперт
Мнение
Когда преследует она: откровенный рассказ пострадавшего от сталкерши
Анонимный автор
Автор предпочел остаться неизвестным
Мнение
«Не хватало мне любви по жизни, и я ее покупал»: честный рассказ человека с огромными долгами по кредиткам
Дмитрий М.
Мнение
Журналистка и мама — о новом волшебнике Изумрудного города: «Графика на высоте»
Кадрия Катцина
Главный редактор NGS24.RU
Мнение
И никакого гипноза. Бывший опер рассказал о тайной формуле, по которой «капитаны ФСБ» лишают россиян жилья и денег
Сергей Колосовский
адвокат
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление