В Ярославле убыточному предприятию купят новый автомобиль в комплектации «Бизнес»

Убыточное предприятие потратит деньги на машину Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











В Ярославле муниципальному АО «Специализированная служба похоронного дела» купят новый «Москвич 6» в комплектации «Бизнес». Об этом свидетельствует информация на сайте «Госзакупок».

Документы были размещены 25 декабря 2024 года. Судя по информации в карточке, на подачу заявок был дан всего один день — датой окончания приема числится 26 декабря 2024 года.

— Автомобиль должен быть чистым, новым, без повреждений, в технически исправном состоянии, не бывший в эксплуатации, в том числе не использовался для тест-драйвов, не выставочный экземпляр, — говорится в документах.

Начальная цена контракта — 2 миллиона 290 тысяч рублей. Седан класса С должен быть пятидверным. Машина может быть черной, темно-серой и темно-синей. В автомобиле предполагается система кругового обзора с камерой 360°. Руль и салон могут быть отделаны искусственной или натуральной кожей.

Договор с поставщиком от лица АО «Специализированная служба похоронного дела» будет заключать директор предприятия Алексей Косогоров. Машину должны пригнать к Магистральной, 1 в Ярославле, где располагается предприятие.

АО «Специализированная служба похоронного дела» было образовано в январе 2021 года и зарегистрировано на Магистральной, 1 в Ярославле. Единственным акционером указан «Комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии Ярославля». Фирма связана с организацией похорон и предоставлением связанных с ними услуг. В 2023 году компания сработала в убыток. При выручке в 92,3 млн ​рублей предприятие ушло в минус на 6,7 млн.

Торги уже завершены. В документации числится, что первое место заняло ООО «Инавтосервис», предложившее поставить «Москвич 6» за 2 миллиона 249 тысяч рублей. На втором месте оказалось ООО «МБ-Юнион», предложившее машину за 2 миллиона 250 тысяч.

ООО «Инавтосервис» образовано 16 октября 1997 года и зарегистрировано во Владимире. Компанией владеют Владимир Флавьенович Зоров, Елена Олеговна Мищук и Дмитрий Александрович Блищ. Выручка компании в 2023 году составила 369,5 млн рублей. Из них 13,1 млн — прибыль после всех расходов.