«С известными актерами»: стало известно, из-за съемок какого фильма в Ярославле перекрывали центр

В Ярославле из-за съемок фильма перекрыли центральную площадь Источник: Александр Куренной / 76.RU

Стало известно, из-за съемок какого фильма в Ярославле перекрывали центральную площадь. По данным 76.RU, вечером 13 июня в центре, на Советской площади, работали над сценами для нового полнометражного фильма под рабочим названием «Я побегу».

«На Советской идут съемки, людей на площадь не пускают», — рассказывал читатель 76.RU.

Вечером 13 июня на подходах к Советской площади разворачивали туристов и гуляющих ярославцев. У церкви Ильи Пророка появилась имитация спортивного мероприятия. Для фильма выставили флаги и ленточки как на настоящем забеге. На фоне съемок набирали массовку.

«В городе запустятся съёмки ещё одного современного полнометражного фильма под рабочим названием „И я побегу“, про марафон и бегунов, с участием известных актёров», — ранее анонсировали в группе по подбору массовки.

В Ярославле для съемок фильма сымитировали забег Источник: Александр Куренной / 76.RU

Караван киношных вагончиков растянулся на Советской площади Источник: Александр Куренной / 76.RU

Предварительно, в центре сюжета — незрячий работник массажного салона, который решается пробежать марафон.

Московские киношники начали работу в Ярославле 9 июня и продолжат до 17 июня.

В декабре 2025 года, проект попал в список фильмов, которые получат поддержку Фонда кино. Тогда сообщалось, что производством займется кинокомпания «Амальгама».