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Город «С известными актерами»: стало известно, из-за съемок какого фильма в Ярославле перекрывали центр

«С известными актерами»: стало известно, из-за съемок какого фильма в Ярославле перекрывали центр

В городе ранее набирали массовку

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В Ярославле из-за съемок фильма перекрыли центральную площадь | Источник: Александр Куренной / 76.RUВ Ярославле из-за съемок фильма перекрыли центральную площадь | Источник: Александр Куренной / 76.RU

В Ярославле из-за съемок фильма перекрыли центральную площадь

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Стало известно, из-за съемок какого фильма в Ярославле перекрывали центральную площадь. По данным 76.RU, вечером 13 июня в центре, на Советской площади, работали над сценами для нового полнометражного фильма под рабочим названием «Я побегу».

«На Советской идут съемки, людей на площадь не пускают», — рассказывал читатель 76.RU.

Вечером 13 июня на подходах к Советской площади разворачивали туристов и гуляющих ярославцев. У церкви Ильи Пророка появилась имитация спортивного мероприятия. Для фильма выставили флаги и ленточки как на настоящем забеге. На фоне съемок набирали массовку.

«В городе запустятся съёмки ещё одного современного полнометражного фильма под рабочим названием „И я побегу“, про марафон и бегунов, с участием известных актёров», — ранее анонсировали в группе по подбору массовки.

В Ярославле для съемок фильма сымитировали забег | Источник: Александр Куренной / 76.RUВ Ярославле для съемок фильма сымитировали забег | Источник: Александр Куренной / 76.RU

В Ярославле для съемок фильма сымитировали забег

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Караван киношных вагончиков растянулся на Советской площади | Источник: Александр Куренной / 76.RUКараван киношных вагончиков растянулся на Советской площади | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Караван киношных вагончиков растянулся на Советской площади

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Предварительно, в центре сюжета — незрячий работник массажного салона, который решается пробежать марафон.

Московские киношники начали работу в Ярославле 9 июня и продолжат до 17 июня.

В декабре 2025 года, проект попал в список фильмов, которые получат поддержку Фонда кино. Тогда сообщалось, что производством займется кинокомпания «Амальгама».

О дорожных ограничениях на центральной площади ранее предупреждали в мэрии города.

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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
Съемка фильма Кино Забег
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