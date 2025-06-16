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Недвижимость Цену снизили: в Ярославле выставили на продажу брошенную баню в самом густонаселенном районе

Цену снизили: в Ярославле выставили на продажу брошенную баню в самом густонаселенном районе

Строительство здания еще не закончено

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9 комментариев
Брошенное здание бани в Ярославле выставили на продажу | Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RUБрошенное здание бани в Ярославле выставили на продажу | Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU

Брошенное здание бани в Ярославле выставили на продажу

Источник:

Екатерина Лещенкова / 76.RU

В Ярославле выставили на продажу заброшенное здание на улице Громова в Дзержинском районе. Информацию о грядущем аукционе опубликовали на сайте мэрии.

Из недостроя изначально планировали сделать баню. Но здание возвели лишь на 55%. Общая площадь постройки — 1406,2 квадратных метра. Сейчас недостроем владеет предприниматель Лев Комкин. Но по решению суда объект было решено изъять.

Брошенное здание бани на 50 мест расположено на земельном участке площадью 4500 квадратных метров.

Начальную цену на объект установили в 16,6 миллиона рублей. Раньше объект пытались продать дороже. На прошлых торгах стоимость недостроя оценили в 18,8 миллиона рублей. Однако желающих купить его не нашлось.

Заявку на участие в торгах нужно подать до 20 июня. Чтобы стать участником аукциона, нужно внести залог в 3 миллиона 326 тысяч 400 рублей. Торги назначены на 25 июня в 11:00.

В 2022 году недострой пытались продать за 20,8 миллиона рублей. Но, до сих пор, объектом никто не заинтересовался, с годами его стоимость постепенно снижается.

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Алина ШибаеваАлина Шибаева
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Недострой Продажа недвижимости Аукцион Мэрия Ярославля
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Комментарии
9
Гость
13 часов
А для кого хоть вообще строилась эта баня среди многоэтажек с тысячами индивидуальных ванн и санузлов в квартирах? Я ещё понимаю, когда люди в бараках жили...
Гость
14 часов
Враги народа ,напоследок продают все,что можно продать. Болтаться им и не только им ,но и семьям на воротах своих домов. Революция сметёт все.
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