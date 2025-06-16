Цену снизили: в Ярославле выставили на продажу брошенную баню в самом густонаселенном районе

Брошенное здание бани в Ярославле выставили на продажу Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU











В Ярославле выставили на продажу заброшенное здание на улице Громова в Дзержинском районе. Информацию о грядущем аукционе опубликовали на сайте мэрии.

Из недостроя изначально планировали сделать баню. Но здание возвели лишь на 55%. Общая площадь постройки — 1406,2 квадратных метра. Сейчас недостроем владеет предприниматель Лев Комкин. Но по решению суда объект было решено изъять.

Брошенное здание бани на 50 мест расположено на земельном участке площадью 4500 квадратных метров.

Начальную цену на объект установили в 16,6 миллиона рублей. Раньше объект пытались продать дороже. На прошлых торгах стоимость недостроя оценили в 18,8 миллиона рублей. Однако желающих купить его не нашлось.

Заявку на участие в торгах нужно подать до 20 июня. Чтобы стать участником аукциона, нужно внести залог в 3 миллиона 326 тысяч 400 рублей. Торги назначены на 25 июня в 11:00.