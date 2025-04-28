Кина не будет? В кинотеатрах взлетели цены, хотя зрителей стало меньше — сколько заработали крупные сети и есть ли у них будущее

У российских кинотеатров упала посещаемость, но зато ощутимо выросли цены на билеты Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Российские кинотеатры оказались в сложной ситуации из-за последствий пандемии COVID-19, влияния санкций и растущей популярности онлайн-стримингов. Если раньше этот сектор процветал и подпитывался благодаря голливудским блокбастерам, то сейчас он пытается приспособиться к новым реалиям и ищет устойчивые источники дохода. NGS.RU рассказывает, как живут и на чем зарабатывают кинотеатры.

Баланс между выживанием и прибылью

Спустя шесть лет после пандемии и три года после начала специальной военной операции российские кинотеатры оказались в ловушке противоречивых тенденций. С одной стороны, кассовые сборы демонстрируют рост: по итогам первого квартала 2025 года они составили 17,3 миллиарда рублей, уступив лишь рекордному 2024 году. С другой стороны — упала посещаемость.

Согласно данным ЕАИС Фонда кино, с начала 2025 года по 16 апреля российские кинотеатры посетили 43,1 миллиона зрителей, что на 11% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда посмотреть кино пришли 47,9 миллиона человек. Хуже всего ситуация обстояла в 2022 году, когда этот показатель равнялся 37,8 миллиона посетителей.

Источник: Виталий Калистратов / Городские медиа

Несмотря на это, в кинотеатрах ощутимо выросли цены на билеты. По данным ЕАИС, на 13 апреля этого года средняя цена похода в кино составляла 446,6 рубля. В эту же дату в 2024 году билет стоил в среднем 363,1 рубля, в 2023 — 319,9 рубля, в 2022 — 290,8 рубля. Получается, что с 2022 года ходить в кино стало дороже почти на 54%.

Похожие данные демонстрируют и аналитики Росстата. По подсчетам органа статистики, в марте 2025 году средняя цена билета в кинотеатр составила 411,78 рубля, в марте 2024 — 350,54 рубля, в марте 2023 — 320,61 рубля.

Сколько зарабатывают кинотеатры

Пандемия COVID-19 нанесла первый удар, сократив аудиторию в 2020 году. Затем, в 2022-м, уход голливудских студий лишил кинотеатры главных блокбастеров — на их долю ранее приходилось до 80% сборов. Кроме того, санкции в отношении России усугубили ситуацию: оборудование для залов стало дороже, а доступ к международным платформам типа IMAX ограничился.

Все эти проблемы не могли не сказаться на доходах кинотеатров. По итогам 2024 года лидером по объему выручки осталась объединенная сеть кинотеатров «Формула кино» и «Синема Парк». Головная компания сети, АО «Синема Парк», увеличила доходы на 12,6% по сравнению с предыдущим годом, достигнув 7,5 миллиардов рублей. Но чистая прибыль компании существенно снизилась, упав более чем в четыре раза — с 1,9 миллиарда до 424,3 миллиона рублей.

Другая компания, входящая в эту сеть, ООО «РСМ», также продемонстрировала рост выручки на 14% — она составила 1,8 миллиарда рублей. Чистый убыток сократился на 72%, достигнув 199 миллионов рублей. По итогам 2023 года он составлял 703 миллиона.

В свою очередь, ООО «КАРО Фильм Менеджмент», управляющая сетью кинотеатров КАРО, зафиксировала увеличение выручки на 24% — она составила 4 миллиарда рублей. Несмотря на это, чистый убыток компании за год вырос на 7% и составил 179 миллионов рублей.

«Посещаемость оставляет желать лучшего»

Резкий обвал посещаемости кинотеатров произошел в 2022 году — примерно на 40% Источник: Густаво Зырянов / NGS.RU











Россияне действительно стали реже посещать кинотеатры, отмечает в разговоре с нашим корреспондентом президент кинотеатральной сети «КАРО» Ольга Зинякова. По ее словам, в 2022 году (после начала СВО и введения санкций. — Прим. ред.), по сравнению с 2021-м, падение посещаемости по рынку составило порядка 40%.

— Прежде всего, безусловно, это связано с уходом голливудских картин. В 2023-м как раз обратная ситуация — всплеск посещаемости после долгих закрытий, некоторая эйфория, которая, увы, всё равно не сопоставима с допандемийными результатами. Рост за год на рынке колебался в районе 40–50%. В 2024 году посещаемость осталась без особых изменений. Первый квартал 2025 года отметился засильем холдоверов, но апрель и май обещают быть хлебными — свою роль обязательно сыграет длинный майский праздничный марафон, — отмечает Ольга Зинякова.

В этом году, по словам президента сети, на российские экраны вышло более 700 фильмов. Из них 35% — российского производства, 65% — иностранного. Но «генерит кассу», как отмечает президент кинотеатральной сети «КАРО», именно локальный контент.

— Посещаемость оставляет желать лучшего — плотность выхода качественных релизов снижена, синергии между ними мало. Самые яркие результаты показывают порядка 10–15 фильмов в год, и в основном это семейные фильмы. Этого недостаточно, чтобы поддерживать интерес кинозрителя. В данный момент актуально создание фильмов с большим потенциалом для аудитории «16+», так как наблюдаем дефицит контента, который можем показывать в прайм-тайм, — подчеркивает Ольга Зинякова.

«Никто не отнимет удовольствие посидеть в кинотеатре»

Эксперты считают, что онлайн-кинотеатры вскоре поглотят традиционные кинозалы, но какая-то их часть продолжит работать Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











За экономику впечатлений переживать не стоит. «Хлеба и зрелищ» — классический тезис, характеризующий интересы потребителей во все времена, уверен экономист, доцент кафедры финансового рынка и финансовых институтов НГУЭУ Эдуард Коложвари.

— Некоторый застой в секторе традиционных кинотеатров можно объяснить тем, что не все фильмы ведущих иностранных производителей доступны для наших потребителей. Отечественная киноиндустрия, надо отдать ей должное, старается на волне импортозамещения производить больше фильмов. Мы видим неплохие результаты: экранизация сказок, исторических сюжетов, подростковое кино. Чем больше будет сниматься наших фильмов, тем они будут лучше. Но, видимо, одного этого пока недостаточно для заполнения кинотеатров, — отмечает экономист.

Кроме того, по словам Эдуарда Коложвари, активно развивается сектор онлайн-кинотеатров. В индустрию вкладываются цифровые гиганты, она создает много контента и более профессионально продюсируется. Количество подписчиков превосходит количество зрителей традиционных кинотеатров.

— Думаю, в будущем онлайн-сегмент поглотит традиционные сети кинотеатров, будет создавать взаимоувязанный контент. Количество залов при этом, возможно, снизится, но до разумных пределов. Никто не отнимет у современного человека удовольствие посидеть в хорошем кинотеатре и похрустеть попкорном, — подчеркивает специалист.