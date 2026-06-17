В Ярославль приехала первая женщина-космонавт Валентина Терешкова: что она тут делает

В Ярославль приехала Валентина Терешкова. В городе отметили 63-ю годовщину ее полета в космос. 16 июня в КЗЦ «Миллениум» для звездной гостьи устроили праздничный концерт и показ фильма «Легенда о Валентине», посвященного первому полету женщины в космос.
«Валентина Владимировна — гордость всей нашей страны и мировой космонавтики. Она опытный политик, депутат Государственной Думы, который представляет интересы региона на федеральном уровне», — написал в своих соцсетях губернатор Михаил Евраев.
Валентине Терешковой было 26 лет, когда 16 июня 1963 года она стартовала с Байконура на корабле «Восток-6» и провела почти трое суток в одиночном полете. Его не повторила больше ни одна женщина в мире.
Что известно о жизни Валентины Терешковой
Валентина Терешкова родилась 6 марта 1937 года в деревне Большое Масленниково Тутаевского района Ярославской области. Затем семья перебралась в Ярославль, Терешкова училась в средней школе № 32 в Красноперекопском районе. После школы вместе с мамой и сестрой она работала на Ярославском комбинате технических тканей «Красный Перекоп», занималась парашютным спортом в Ярославском аэроклубе.
В 1960 году Валентина окончила Ярославский техникум легкой промышленности, а в 1969-м — Военно-воздушную инженерную академию имени профессора Н. Е. Жуковского. 12 марта 1962 года Валентину зачислили в отряд космонавтов. 16 июня 1963 года Валентина Терешкова полетела на корабле «Восток-6» с Байконура в космос. Она стала первой женщиной-космонавтом.
В 2011 году Валентину Терешкову избрали депутатом Государственной думы РФ VI созыва в составе федерального списка кандидатов, выдвинутого Всероссийской политической партией «Единая Россия». С 2016 года она вновь прошла в Госдуму VII созыва, а затем переизбралась и в VIII созыв. Она занимает пост заместителя председателя комитета Госдумы Федерального Собрания РФ по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления, председатель Комиссии партии по этике. Голосовала за законопроект о повышении пенсионного возраста в 2018 году.
Глава региона также отметил, что они обсудили с Валентиной Терешковой проект нового космического центра.
«Обсудили актуальные задачи по развитию региона. В частности, новый проект космического центра в Ярославле. Валентина Владимировна с присущим ей масштабом ставит цель сделать малую родину территорией первых и готова дальше помогать повышать качество жизни земляков. Такая поддержка на федеральном уровне для нас бесценна и крайне необходима», — рассказал губернатор Михаил Еврав.