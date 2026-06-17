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Город В Ярославль приехала первая женщина-космонавт Валентина Терешкова: что она тут делает

В Ярославль приехала первая женщина-космонавт Валентина Терешкова: что она тут делает

В честь нее в городе устроили концерт

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Валентине Терешковой подарили ее любимые цветы&nbsp;— ромашки | Источник: региональное отделение «Народного фронта»Валентине Терешковой подарили ее любимые цветы&nbsp;— ромашки | Источник: региональное отделение «Народного фронта»

Валентине Терешковой подарили ее любимые цветы — ромашки

Источник:

региональное отделение «Народного фронта»

В Ярославль приехала Валентина Терешкова. В городе отметили 63-ю годовщину ее полета в космос. 16 июня в КЗЦ «Миллениум» для звездной гостьи устроили праздничный концерт и показ фильма «Легенда о Валентине», посвященного первому полету женщины в космос.

«Валентина Владимировна — гордость всей нашей страны и мировой космонавтики. Она опытный политик, депутат Государственной Думы, который представляет интересы региона на федеральном уровне», — написал в своих соцсетях губернатор Михаил Евраев.

Валентине Терешковой было 26 лет, когда 16 июня 1963 года она стартовала с Байконура на корабле «Восток-6» и провела почти трое суток в одиночном полете. Его не повторила больше ни одна женщина в мире.

В КЗЦ «Миллениум» вечером 16 июня прошел концерт в честь Валентины Терешковой | Источник: Михаил Евраев / MAXВ КЗЦ «Миллениум» вечером 16 июня прошел концерт в честь Валентины Терешковой | Источник: Михаил Евраев / MAX
Валентине Терешковой 6 марта 2026 года исполнилось 89 лет | Источник: Михаил Евраев / MAXВалентине Терешковой 6 марта 2026 года исполнилось 89 лет | Источник: Михаил Евраев / MAX
Первая женщина-космонавт с 2011 года работает в парламенте | Источник: Михаил Евраев / MAXПервая женщина-космонавт с 2011 года работает в парламенте | Источник: Михаил Евраев / MAX
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Она заседает в Государственной думе VIII созыва от фракции «Единая Россия» | Источник: Михаил Евраев / MAXОна заседает в Государственной думе VIII созыва от фракции «Единая Россия» | Источник: Михаил Евраев / MAX

Что известно о жизни Валентины Терешковой

Валентина Терешкова родилась 6 марта 1937 года в деревне Большое Масленниково Тутаевского района Ярославской области. Затем семья перебралась в Ярославль, Терешкова училась в средней школе № 32 в Красноперекопском районе. После школы вместе с мамой и сестрой она работала на Ярославском комбинате технических тканей «Красный Перекоп», занималась парашютным спортом в Ярославском аэроклубе.

В 1960 году Валентина окончила Ярославский техникум легкой промышленности, а в 1969-м — Военно-воздушную инженерную академию имени профессора Н. Е. Жуковского. 12 марта 1962 года Валентину зачислили в отряд космонавтов. 16 июня 1963 года Валентина Терешкова полетела на корабле «Восток-6» с Байконура в космос. Она стала первой женщиной-космонавтом.

В 2011 году Валентину Терешкову избрали депутатом Государственной думы РФ VI созыва в составе федерального списка кандидатов, выдвинутого Всероссийской политической партией «Единая Россия». С 2016 года она вновь прошла в Госдуму VII созыва, а затем переизбралась и в VIII созыв. Она занимает пост заместителя председателя комитета Госдумы Федерального Собрания РФ по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления, председатель Комиссии партии по этике. Голосовала за законопроект о повышении пенсионного возраста в 2018 году.

Глава региона также отметил, что они обсудили с Валентиной Терешковой проект нового космического центра.

«Обсудили актуальные задачи по развитию региона. В частности, новый проект космического центра в Ярославле. Валентина Владимировна с присущим ей масштабом ставит цель сделать малую родину территорией первых и готова дальше помогать повышать качество жизни земляков. Такая поддержка на федеральном уровне для нас бесценна и крайне необходима», — рассказал губернатор Михаил Еврав.

С Валентиной Терешковой также встретился ректор Ярославского педагогического университета | Источник: Михаил Груздев / Vk.comС Валентиной Терешковой также встретился ректор Ярославского педагогического университета | Источник: Михаил Груздев / Vk.com
На концерте также присутствовала дочь Терешковой&nbsp;— Елена | Источник: Михаил Груздев / Vk.comНа концерте также присутствовала дочь Терешковой&nbsp;— Елена | Источник: Михаил Груздев / Vk.com
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Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
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Комментарии
41
Гость
39 минут
Выборы, поэтому и приехала. Лицемеры
Гость
32 минуты
Она позорит Ярославскую область.
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