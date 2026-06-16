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Город Атака БПЛА на Ярославль «Сирену послушали, родным позвонили»: ярославцы рассказали, где работали системы оповещения

«Сирену послушали, родным позвонили»: ярославцы рассказали, где работали системы оповещения

В городе действует угроза опасности БПЛА

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Ярославцы рассказали о сиренах, которые сработали с утра в городе | Источник: Алёна Косточкина / 76.RUЯрославцы рассказали о сиренах, которые сработали с утра в городе | Источник: Алёна Косточкина / 76.RU

Ярославцы рассказали о сиренах, которые сработали с утра в городе

Источник:

Алёна Косточкина / 76.RU

Утром 16 июня в Ярославской области дважды включали сирены. Сперва в 7 утра на фоне объявления ракетной опасности, затем около 9 утра — уже из-за угрозы БПЛА. Тысячи ярославцев стали свидетелями работы систем оповещения.

Читатели 76.RU рассказали, что, в частности, сирены заработали в Ярославле и Большом Селе. И принялись обсуждать в соцсетях, как отреагировали на утренние сирены.

«Саундтрек Ярославля», — иронично заметил пользователь под ником netherland.

«Какая сирена? Чайки громче орут», — написал Михаил.

«Будильник в 9:00. Утро, спасибо», — прокомментировал Роман после повторного включения сирен в городе.

«Ну и какая опасность на этот раз?» — вопрошала Марина.

«Утром Заволгой слушала, теперь на работе на Красном Перекопе слушаем», — рассказала Ксения Смирнова.

«Ярославцы, не паникуем! Сирену послушали, родным позвонили (убедились, что все у них норм) и работу работаем», — поддержала всех Светлана.

«Слышно Большое Село сирены, а я сижу с четырьмя детками в няньках. Очень жутко», — Светлана.

Традиционно системы оповещения включают по всей области в период непосредственной угрозы.

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Напоминаем, мы ведем онлайн-трансляцию, где собираем все, что известно об угрозе опасности БПЛА. Ранее в регионе также перекрывали федеральную трассу М-8 «Холмогоры».

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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
Угроза атаки БПЛА Сирена
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Комментарии
4
Гость
1 час
Щамана нужно слушать да погромче и платить налоги побольше
Гость
1 час
Тухловато с темами. Ничего хорошего не происходит, а о проблемном писать не стоит.
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Гость
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