В Ярославской области перекрыли трассу М-8 — фото и видео

Частично перекрыли трассу М-8 на выезде из Ярославля Источник: «Ярославль Очевидец» / Telegram

В Ярославской области перекрыли участок трассы М-8 «Холмогоры». Ограничения движения действуют с 8:50 16 июня на участке от деревни Шопша Гаврилов-Ямского округа до Щедрино Ярославского района.

«О возобновлении движения сообщим», — уточнили в пресс-службе филиала ФКУ «Упрдор Северо-Запад».

Местные жители сообщают, что на Крестобогородской улице в сторону выезда из Ярославля образуется пробка из-за того, что трасса закрыта.

На карте отмечен участок, где трасса перекрыта, поэтому приложение предлагает пути объезда Ярославского шоссе Источник: «Яндекс Карты»

На выезде из города собирается пробка Источник: «Ярославль Очевидец» / Telegram

Утром также перекрывали дорогу в Ярославле на пересечении Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой. В 7:54 губернатор сообщил о снятии ограничений.

Напомним, что 16 июня в 7:05 в Ярославской области завыли сирены и объявляли ракетную опасность. Через час после этого режим сменили на опасность БПЛА. При этом власти отметили, что учреждения региона работают в штатном режиме.

Все подробности о ситуации в регионе публикуем в онлайн-трансляции.

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