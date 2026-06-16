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Дороги и транспорт В Ярославской области перекрыли трассу М-8 — фото и видео

В Ярославской области перекрыли трассу М-8 — фото и видео

Где не проехать

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Частично перекрыли трассу М-8 на выезде из Ярославля | Источник: «Ярославль Очевидец» / TelegramЧастично перекрыли трассу М-8 на выезде из Ярославля | Источник: «Ярославль Очевидец» / Telegram

Частично перекрыли трассу М-8 на выезде из Ярославля

Источник:

«Ярославль Очевидец» / Telegram

В Ярославской области перекрыли участок трассы М-8 «Холмогоры». Ограничения движения действуют с 8:50 16 июня на участке от деревни Шопша Гаврилов-Ямского округа до Щедрино Ярославского района.

«О возобновлении движения сообщим», — уточнили в пресс-службе филиала ФКУ «Упрдор Северо-Запад».

Местные жители сообщают, что на Крестобогородской улице в сторону выезда из Ярославля образуется пробка из-за того, что трасса закрыта.

На карте отмечен участок, где трасса перекрыта, поэтому приложение предлагает пути объезда Ярославского шоссе | Источник: «Яндекс Карты»На карте отмечен участок, где трасса перекрыта, поэтому приложение предлагает пути объезда Ярославского шоссе | Источник: «Яндекс Карты»

На карте отмечен участок, где трасса перекрыта, поэтому приложение предлагает пути объезда Ярославского шоссе

Источник:

«Яндекс Карты»

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На выезде из города собирается пробка

Источник:

«Ярославль Очевидец» / Telegram

Утром также перекрывали дорогу в Ярославле на пересечении Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой. В 7:54 губернатор сообщил о снятии ограничений.

Напомним, что 16 июня в 7:05 в Ярославской области завыли сирены и объявляли ракетную опасность. Через час после этого режим сменили на опасность БПЛА. При этом власти отметили, что учреждения региона работают в штатном режиме.

Все подробности о ситуации в регионе публикуем в онлайн-трансляции.

Обновление

В 10:55 16 июня в ФКУ «Упрдор Северо-Запад» сообщили, что движение по трассе М-8 возобновили.

ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Атака БПЛА Перекрытие дороги Трасса М-8 Холмогоры
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