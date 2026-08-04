Декоративные люки и урны-бокалы: в Ярославской области благоустроят сквер за 17 млн

В Ростове Великом благоустроят сквер Источник: Екатерина Тарыгина / 76.RU

В Ярославской области благоустроят сквер за 17 млн 910 тысяч 779 рублей. Такую начальную цену установили за работы на улице 50 лет Октября в Ростове Великом. Объявление о поиске подрядчика 3 августа появилось на портале «Госзакупки».

Заказчиком выступает МБУ «Центр архитектуры и градостроительства». С учреждением будущий подрядчик заключит контракт, а после приступит к работам. Сами задачи поделены на несколько этапов, которые будут идти друг за другом. Для каждого этапа отдельно выделена стоимость.

Вырубка деревьев — 135 088 рублей;

подготовительные работы — 686 682 рубля;

конструктивные решения — 86 208 рублей;

устройство покрытий — 10 992 763 рубля;

сети связи и наружные сети электроосвещения — 3 млн 908 тысяч 080 рублей;

озеленение и ремонт памятника Ленину — 611 тысяч 353 рубля;

дорожные знаки — 1 млн 490 тысяч 602 рубля.

«Срок выполнения работ: в течение 60 календарных дней с даты заключения контракта в соответствии с графиком производства работ», — указано в документации.

Также в сквере появятся лавочки и новые урны, на уложенной плитке планируют разметить декоративные люки.

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Окончание приема подачи заявок — 11 августа. После с подрядчиком, который предложит самый выгодный вариант стоимости работ, заключат контракт.

Напомним, в этом же месте власти планируют поставить два фонтана. «Арки» и «Волна времени» обойдутся властям в 24,8 млн рублей. Поставить и установить фонтаны должны в течение 60 календарных дней с даты заключения контракта. Гарантия на них будет действовать три года.