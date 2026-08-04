НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+19°C

Сейчас в Ярославле
Погода+19°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +20

1 м/c,

сев.

 756мм 78%
Подробнее
3 Пробки
USD 81,13
EUR 93,58
Разбирают летние кафе
Где помогают вернуть здоровье
Ректор — о состоянии общежитий
Зажало малыша в дверях ТРЦ
Где поймать настоящее лето
Что со складом WB под Ярославлем
Цены на отдых в августе
Когда перекопают Кирова
Продают больницу с моргом
Город Декоративные люки и урны-бокалы: в Ярославской области благоустроят сквер за 17 млн

Декоративные люки и урны-бокалы: в Ярославской области благоустроят сквер за 17 млн

Когда и где пройдут работы

1 243
В Ростове Великом благоустроят сквер | Источник: Екатерина Тарыгина / 76.RUВ Ростове Великом благоустроят сквер | Источник: Екатерина Тарыгина / 76.RU

В Ростове Великом благоустроят сквер

Источник:

Екатерина Тарыгина / 76.RU

В Ярославской области благоустроят сквер за 17 млн 910 тысяч 779 рублей. Такую начальную цену установили за работы на улице 50 лет Октября в Ростове Великом. Объявление о поиске подрядчика 3 августа появилось на портале «Госзакупки».

Заказчиком выступает МБУ «Центр архитектуры и градостроительства». С учреждением будущий подрядчик заключит контракт, а после приступит к работам. Сами задачи поделены на несколько этапов, которые будут идти друг за другом. Для каждого этапа отдельно выделена стоимость.

  • Вырубка деревьев — 135 088 рублей;

  • подготовительные работы — 686 682 рубля;

  • конструктивные решения — 86 208 рублей;

  • устройство покрытий — 10 992 763 рубля;

  • сети связи и наружные сети электроосвещения — 3 млн 908 тысяч 080 рублей;

  • озеленение и ремонт памятника Ленину — 611 тысяч 353 рубля;

  • дорожные знаки — 1 млн 490 тысяч 602 рубля.

«Срок выполнения работ: в течение 60 календарных дней с даты заключения контракта в соответствии с графиком производства работ», — указано в документации.

Также в сквере появятся лавочки и новые урны, на уложенной плитке планируют разметить декоративные люки.

На территории поставят лавочки для отдыха | Источник: ГосзакупкиНа территории поставят лавочки для отдыха | Источник: Госзакупки
Озеленить сквер хотят канадской елью | Источник: ГосзакупкиОзеленить сквер хотят канадской елью | Источник: Госзакупки
Опрокидывающая урна «Грифон» напоминает бокал | Источник: ГосзакупкиОпрокидывающая урна «Грифон» напоминает бокал | Источник: Госзакупки
+1
Макет будущих люков | Источник: ГосзакупкиМакет будущих люков | Источник: Госзакупки

Окончание приема подачи заявок — 11 августа. После с подрядчиком, который предложит самый выгодный вариант стоимости работ, заключат контракт.

Напомним, в этом же месте власти планируют поставить два фонтана. «Арки» и «Волна времени» обойдутся властям в 24,8 млн рублей. Поставить и установить фонтаны должны в течение 60 календарных дней с даты заключения контракта. Гарантия на них будет действовать три года.

Ранее в Ростове Великом уже установили три фонтана. В Комсомольском парке, сквере Моравского и в сквере «Люкс». Все они с подсветкой.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ТарыгинаЕкатерина Тарыгина
Екатерина Тарыгина
корреспондент
Благоустройство Сквер Контракт
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY2
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
88
Гость
17 часов
Евраев с Молчановым красавчики!!!
Гость
18 часов
Когда закончат тратить деньги на ерунду, пусть лучше примут меры по защите от дроновых атак объектов ТЭК. Это куда нужнее.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Продашь за 3000, налог возьмут с 4000. Что нам готовит новый налоговый закон — он коснется импорта и даже репетиторов
Анастасия Завгородняя
Мнение
«Был только 100-й по 349 рублей». Как семья педагогов сэкономила на билетах и рванула в Крым на машине
Анна Скакунова
Мнение
«Спуталась речь, понес пургу». Врач — о смертельном диагнозе, который сложно обнаружить
Ирина Волкова
Главврач клиники «Реабилитация доктора Волковой»
Мнение
Квартиры дорожают, но дешевеют: почему рынок недвижимости сейчас такой странный
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
Море и горы за 70 тысяч рублей. Туристка рассказала о плюсах и минусах отдыха в Абхазии и что стало для нее настоящим кошмаром
Ксения
Рекомендуем