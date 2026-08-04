Рыба вместо накоплений: сварщик готовится к пенсии и разводит осетра

Сейчас на акваферме около 2 тонн рыбы, но этого всё еще мало, чтобы дело окупалось Источник: Иван Митюшев / 29.RU

Владимир Риттер из Северодвинска своими руками построил бассейны из подручных материалов и разводит краснокнижных рыб на Севере. Осетра запрещено вылавливать в России, зато выращивать в искусственных условиях можно. Заводчанин показал, как устроена акваферма и рассказал, почему в его деле ошибки фатальны. Все ответы — в материале 29.RU.

Посмотрите, как акваферма выглядит изнутри Источник: Кристина Полевая / 29.RU

Акваферма с осетрами — не первая попытка Владимира заняться своим делом. Раньше разводил скот на Алтае, но держать свое хозяйство без господдержки сложно, и он вернулся в наем. По образованию 40-летний Владимир — тракторист, экскаваторщик. Всю жизнь работал руками, последние годы трудится сварщиком на «Севмаше». Признается, что всегда мечтал о своем деле. И в декабре 2022 года снова занялся фермерством, но уже водным. Начинал с разведения раков у себя дома.

— Это был провал: раки — каннибалы. У меня было около 20 000 мелких рачат, а через четыре месяца осталось 1500. Когда рак растет, он скидывает старый панцирь, и в этот момент становится легкой добычей для сородичей. Раки сразу налетают, и не важно кормленные они или нет, — рассказывает Владимир.

Первая попытка закончилась провалом и минусом на счету. Знакомые посоветовали переключиться на рыбу. Место раков заняли осетр, карп и африканские сомы. Первых — больше всего, держать их экономически выгоднее, объясняет он.

В руках аквафермера годовалый осетр Источник: Иван Митюшев / 29.RU

Акваферма — его проект на перспективу. Через несколько лет у 40-летнего сварщика будет ранняя пенсия по вредности. К тому моменту он хочет, чтобы рыбное хозяйство приносило стабильный доход.

— Нужно продавать 7–8 тонн рыбы в год, — подсчитывает он. — В этом помещении около двух тонн можно вырастить осетра, но тут не сразу сидит две тонны: три бассейна товарная рыба, два — подрастающее поколение, и еще — малек. На продажу килограммов 700–800. Поэтому сейчас во втором помещении оборудую бассейны.

Рыбному делу Владимир учится на практике. Осетр — капризная в уходе рыбка, нужны особые условия: температура, качество воды, уровень кислорода. Одна ошибка — и умрет всё поголовье.

Владимир выращивает гибридные породы Источник: Иван Митюшев / 29.RU

Здесь рыба растет круглый год. В природе осетр уходит на зимовку, и рыбе требуется несколько лет, чтобы набрать два килограмма. В искусственных стабильных условиях — один год. Но, как объясняет Владимир, рыбу нужно недокармливать на 30%, чтобы остатки корма не портили состояние воды.

— Когда много кормишь — рыба становится жирной. Пожаришь — невкусно, она впитала масло. А кормить их можно хоть каждые полчаса — они будут есть, — смеется Владимир.

Перед продажей рыба должна три дня сидеть в чистой воде без еды.

— За это время она очищается, — объясняет наш герой. — Только после этого можно продавать. И обязательно живой, потому что осетр быстро портится.

На акваферме вода циркулирует по кругу и не сливается после использования, потому что построена по системе замкнутого водоснабжения. Каждый день вода бассейнов проходит очистку и возвращается обратно. Она водопроводная, поэтому приходится отстаивать ее сутки.

Система очистки воды работает круглосуточно Источник: Иван Митюшев / 29.RU Автокормушка отсыпает еду рыбам строго по расписанию Источник: Иван Митюшев / 29.RU

УВЗ-ферму Владимир собирал сам из обычных строительных материалов: использовал полипропилен. Это помогло сэкономить финансы на старте. Содержать бассейны недешево: только на электричество и воду в месяц уходит около 30 тысяч.

Самая дорогая статья расходов — корм и молодняк. Еще несколько лет назад один малек строил 80 рублей, сейчас цена выше 200.

За год такая рыбка наберет два килограмма Источник: Иван Митюшев / 29.RU

График работы на акваферме строгий, как смена на заводе. Утро Владимира начинается в шесть.

— Приезжаю сюда до семи, хожу, смотрю. Из каждого бассейна повылавливаю пару штук — поели или нет, как себя чувствуют, — описывает он ритуал. — В семь — на завод, на Севмаш. После работы — обратно сюда.

Жена и дети поддерживают дело Владимира: дети любят половить сачком рыбок, а жена помогает в случае форс-мажоров. За год Владимир планирует выйти на окупаемость. К пенсии, по его задумке, акваферма должна приносить стабильный доход.