«Загадала желание вернуться и ждала этого год»: звезда «Мосгаза» Екатерина Климова посетила Углич

Екатерина побывала в круизе Источник: Екатерина Климова / vk.com











Актриса Екатерина Климова отправилась в круиз по городам на Волге, в частности посетила Углич Ярославской области. О своем путешествии 46-летняя звезда российского кино рассказала в соцсетях 10 сентября.

— Год назад первый раз отправилась в круиз по России. Загадала желание вернуться и ждала этого весь год. И сейчас понимаю, что мое долгожданное путешествие по Волге «Многоликая Казань» подошло к концу… За несколько дней посетили Углич, Кинешму, Нижний Новгород, Козьмодемьянск, Чебоксары и, конечно, Казань! Прекрасные города, которые стоит увидеть своими глазами хотя бы раз в жизни! — написала актриса на своей странице «Вконтакте».

Екатерина Климова родилась в Москве. В ее фильмографии более 50 ролей в фильмах и сериалах. Популярность ей принесли сериалы «Мосгаз»(18+) и «Молодежка»(16+).

Звезда посетила Углич Источник: Екатерина Климова / vk.com Екатерина вместе с дочкой бывала в круизе Источник: Екатерина Климова / vk.com

Ярославцы порекомендовали актрисе заглянуть при возможности в другой ярославский город — Рыбинск.

— Очень жаль, что не побывали в Рыбинске, очень красивый старинный город, — написала Екатерина Абрамова.

В комментариях люди стали предлагать актрисе посетить и другие места:

— Екатерина, по Золотому кольцу давай! — отметилась под постом Вера Щербакова.

Пользователь Виктор Иванов поддержал восторг Климовой от городов на Волге.

— После Казани есть еще Саратов, Волгоград — город Герой и Астрахань, город, в котором недавно побывал вместе с замечательной девушкой. Каждый из нас без соприкосновения вынес из этого вояжа свою долю счастья, и полно! А сам город прекрасен, надо бы ещё до Каспия добраться! — поделился Виктор Иванов.