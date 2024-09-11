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Город «Загадала желание вернуться и ждала этого год»: звезда «Мосгаза» Екатерина Климова посетила Углич

«Загадала желание вернуться и ждала этого год»: звезда «Мосгаза» Екатерина Климова посетила Углич

Актриса отправилась в путешествие по Волге

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1 комментарий

Екатерина побывала в круизе

Актриса Екатерина Климова отправилась в круиз по городам на Волге, в частности посетила Углич Ярославской области. О своем путешествии 46-летняя звезда российского кино рассказала в соцсетях 10 сентября.

— Год назад первый раз отправилась в круиз по России. Загадала желание вернуться и ждала этого весь год. И сейчас понимаю, что мое долгожданное путешествие по Волге «Многоликая Казань» подошло к концу… За несколько дней посетили Углич, Кинешму, Нижний Новгород, Козьмодемьянск, Чебоксары и, конечно, Казань! Прекрасные города, которые стоит увидеть своими глазами хотя бы раз в жизни! — написала актриса на своей странице «Вконтакте».

Екатерина Климова родилась в Москве. В ее фильмографии более 50 ролей в фильмах и сериалах. Популярность ей принесли сериалы «Мосгаз»(18+) и «Молодежка»(16+).

Звезда посетила Углич

Екатерина вместе с дочкой бывала в круизе

Ярославцы порекомендовали актрисе заглянуть при возможности в другой ярославский город — Рыбинск.

— Очень жаль, что не побывали в Рыбинске, очень красивый старинный город, — написала Екатерина Абрамова.

В комментариях люди стали предлагать актрисе посетить и другие места:

— Екатерина, по Золотому кольцу давай! — отметилась под постом Вера Щербакова.

Пользователь Виктор Иванов поддержал восторг Климовой от городов на Волге.

— После Казани есть еще Саратов, Волгоград — город Герой и Астрахань, город, в котором недавно побывал вместе с замечательной девушкой. Каждый из нас без соприкосновения вынес из этого вояжа свою долю счастья, и полно! А сам город прекрасен, надо бы ещё до Каспия добраться! — поделился Виктор Иванов.

Екатерина довольна путешествием

Актриса посетила Казань

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Путешествие Круиз Волга Актриса Углич Туризм
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Комментарии
1
Гость
11 сентября 2024, 16:45
Верим конечно.... другого не дано.
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