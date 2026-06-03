«Во времена айтишников и бьюти-мастеров выбрала быть счастливой»: 21-летняя красотка бросила работу, чтобы водить трамвай

До управления трамваем Ксюша отучилась на юриста Источник: Кирилл Кушнов / E1.RU

Помните, кем вы мечтали стать в детстве? Возможно, космонавтом, художником или полицейским. А вот Ксения Бушуева мечтала быть водителем трамвая и не забросила эту идею, а отучилась и в 21 год села в кабину вагоновожатого. А еще завела блог, где честно рассказывает о своей работе.

Корреспондентка E1.RU заглянула в депо к Ксюше, чтобы рассказать, кто возит пассажиров по делам и на работу на стареньких «Татрах».

«Трамвай — это по любви»

Впервые Ксюша увидела трамвай, когда ей было 6 лет. Они с бабушкой сели в вагончик, и девочка закричала от восторга. С тех пор мечта об управлении трамваями не покидала. Только обучиться этому мастерству можно не раньше, чем в 21 год. Поэтому Ксюше пришлось заниматься другим.

— По образованию я юрист, три года работала в бьюти-сфере мастером по наращиванию ресниц. Три месяца назад начала учиться управлению трамваем и сейчас прохожу стажировку в течение полутора месяцев. Обучение длится не очень долго, но это трудоемкий процесс, и к нему нужно подходить с головой. Мне нравится быть ответственной и всегда хотелось возить пассажиров, довозить их до работы или учебы. Нравится дорога, нравится водить, — рассказывает Ксюша.

В мае девушка проходит большую стажировку Источник: alksvat / Instagram.com* Обучение далось нелегко, но, говорит Ксения, оно того стоило Источник: alksvat / Instagram.com*

В апреле местное транспортное предприятие открыло вакансии водителей трамваев с зарплатой 122,6 тысячи рублей и стипендией 45 тысяч на время обучения. Насколько обещания соответствуют реальным доходам, Ксюша сказать не может: она еще не вышла на полноценные рабочие смены. Однако обещанную стипендию уже получила.

— Всё зависит от твоего графика, уровня компетенций, количества смен. Но я считаю, что трамвай — это по любви. Сюда не стоит приходить просто потому, что тебя заманили деньгами. Человек должен этого захотеть сам, так как обучение очень тяжелое. Мы вставали в шесть утра, ходили на занятия, засыпали только в два часа ночи, потому что учили 5–6 страниц теории, и на следующий день снова шли на пары. Просто прийти посидеть за партой, как в школе или вузе, не получится, — объясняет она.

Сначала Ксения пыталась совмещать учебу с работой в бьюти-сфере, но долго выдерживать такой жесткий график не смогла. В итоге она оставила наращивание ресниц и полностью погрузилась в мир рельсов, стрелок и вагонов.

«Близкие пытались отговорить»

Увидеть девушку в кабине трамвая можно нечасто, и профессия эта не самая популярная среди молодежи. Многие ровесники Ксении не понимают, зачем она устроилась на эту работу, мол, непрестижно. Только на эти слова вагоновожатая внимания не обращает: главное, что ей самой это приносит удовольствие.

— Никто не может понять, как так: двадцатилетняя девушка водит трамвай, потому что все привыкли видеть в кабине водительниц в возрасте. Вся моя семья тоже поначалу не верила, близкие пытались отговорить, говорили, что это очень тяжелая работа, ответственная. Но когда я уже стала водителем трамвая, стала фотографии им отправлять, они увидели мои успехи, обрадовались за меня, похвалили, сказали, что я молодец, и поддерживают каждый день, — рассказывает героиня.

Пассажиры удивляются, когда видят Ксюшу в кабине Источник: Кирилл Кушнов / E1.RU

Ксюша и сама часто ездит на трамвае, но водить ей нравится больше Источник: alksvat / Instagram.com*

Физически водителям тоже бывает непросто: у стареньких «Татр» часто встречаются неисправности, в зимнее время нужно выходить и чистить стрелки. К этому Ксюша всегда была готова, говорит, труд этот хоть и тяжелый, но посильный. А вот быстро отреагировать на непредсказуемое поведение автомобилистов иногда бывает сложно.

— Почти на каждом перекрестке есть водители, которые не соблюдают ПДД. Например, могут не включить поворотник и повернуть, поехать на красный свет. Но нас учили и учат, что водителю трамвая нужно быть готовым ко всему: держать минимальную скорость и большую дистанцию. И в целом мы предсказываем, что может произойти. Допустим, если человек затормозил, скорее всего, хочет повернуть. Такие ситуации происходят постоянно — немножко раздражает, но это издержки профессии.

Сейчас Ксения стажируется в трамвайном депо и обкатывает разные маршруты. Больше всего ей нравятся длинные. За одну смену (которая, кстати, начинается в 5 часов утра) она делает два-три круга, и кажется, что день проходит быстрее.

«Всем мил не будешь»

Снимать видео о своей работе девушка начала недавно и уже нашла свою аудиторию. Ее ролики про работу водителем трамвая стабильно собирают десятки тысяч просмотров. А в комментариях многие пишут, что тоже мечтали водить трамвай в детстве, и восхищаются, что Ксения пошла до конца. Еще просят прокатить их в кабине водителя, но на такие предложения красотка согласиться не может по технике безопасности.

— Есть товарищи, которые могут написать: «Фу, молодая девушка водит трамвай, это же ужасно». Я к этому спокойно отношусь — всем мил не будешь. В реальной жизни негатива вообще нет. Люди часто смотрят в кабину водителя, пытаются разглядеть. Могут поблагодарить за то, что я им дверь открыла, когда они уже были закрыты. Могут помахать, поздороваться, сердечко показать — у нас народ чаще добрый, — рассказывает вагоновожатая.

Ксюша записывает видео для соцсетей об успехах на работе Источник: alksvat / Instagram.com*

Своими роликами красотка хочет сломать стереотип о том, что водителем трамвая может быть только взрослая и серьезная женщина. Совсем скоро у нее появится свой постоянный маршрут для работы — один из тех, по которым ездят «Татры Т3». Новые составы она водить пока не может, для этого нужно пройти дополнительное обучение. Но Ксюша обожает именно старенькие вагончики за их душевность, а современные составы, говорит она, подождут.

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