Город В Ярославле снесут аварийные дома: что будет на их месте

В Ярославле снесут три аварийных дома № 20а, 22 и 22а на улице Радищева в Ленинском районе. Речь идет о расселенных двухэтажках, которые долго простаивали в запустении. Жителей домов переселили в новые квартиры, а заброшки стали пристанищем для бездомных.

«Решение предложили сами ярославцы: подрядная организация вышла к мэру города Артёму Молчанову с инициативой снести постройки на безвозмездной основе, и предложение было поддержано», — рассказали в городской администрации.

Освободившиеся после сноса домов участки перейдут в собственность города. Власти рассказали, что в будущем там могут построить жилые дома или социальные объекты.

В марте прошлого года жители Пятерки жаловались на опасные дома-развалюхи. Больше всего на тот момент их волновал разрушающийся двухэтажный дом на улице Радищева, 22. В его стенах зияли огромные дыры, а рядом валялись стекла и кирпичи. Территория развалюхи ничем не была огорожена. Люди переживали, что стена может просто рухнуть на случайных прохожих. Мимо заброшки часто проходили в школу дети. Тогда власти пообещали, что двухэтажку обнесут забором.

В 2026 году жители жаловались на остатки снесенного дома, которые лежали грудой на улице Белинского.

Алина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Гость
20 минут
На месте снесенных домов нужно устраивать автостоянки, или разбивать скверы, спортплощадки, или строить многоэтажные гаражи. Или, при новой планировке, расширять проезжую часть улиц. Не строить новые жилые дома!
Гость
49 минут
Давно пора. Город надо делать современным и безопасным особенно для молодежи, которая так и рвется туда
