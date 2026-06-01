В Ярославле снесут аварийные дома: что будет на их месте

В Ярославле снесут три аварийных дома Источник: Подслушано в Ярославле / Vk.com

В Ярославле снесут три аварийных дома № 20а, 22 и 22а на улице Радищева в Ленинском районе. Речь идет о расселенных двухэтажках, которые долго простаивали в запустении. Жителей домов переселили в новые квартиры, а заброшки стали пристанищем для бездомных.

«Решение предложили сами ярославцы: подрядная организация вышла к мэру города Артёму Молчанову с инициативой снести постройки на безвозмездной основе, и предложение было поддержано», — рассказали в городской администрации.

Освободившиеся после сноса домов участки перейдут в собственность города. Власти рассказали, что в будущем там могут построить жилые дома или социальные объекты.

В марте прошлого года жители Пятерки жаловались на опасные дома-развалюхи. Больше всего на тот момент их волновал разрушающийся двухэтажный дом на улице Радищева, 22. В его стенах зияли огромные дыры, а рядом валялись стекла и кирпичи. Территория развалюхи ничем не была огорожена. Люди переживали, что стена может просто рухнуть на случайных прохожих. Мимо заброшки часто проходили в школу дети. Тогда власти пообещали, что двухэтажку обнесут забором.