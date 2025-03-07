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Город проблема «Кого-нибудь убьёт»: жители Ярославля пожаловались на опасный дом-развалюху. Видео

«Кого-нибудь убьёт»: жители Ярославля пожаловались на опасный дом-развалюху. Видео

Людям каждый день приходится ходить мимо здания

1 875
4 комментария
Дом на Радищева в Ярославле пугает жителей | Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / TelegramДом на Радищева в Ярославле пугает жителей | Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram

Дом на Радищева в Ярославле пугает жителей

Источник:

Жители Ярославля бьют тревогу. Причина тому — разрушающийся двухэтажный дом на улице Радищева, 22 в Ленинском районе. В его стенах зияют огромные дыры, вокруг валяются стекла и кирпичи. Территория развалюхи ничем не огорожена.

Люди волнуются, что кто-то может пострадать.

— У дома на улице Чкалова, 24/24 общий въезд и проход во двор с соседним домом на Радищева, 22, который разрушается и представляет опасность. Между торцами этих двух домов пролегает тропа, где ходит много людей и, в том числе, детей. Это путь в школу № 9. Сейчас стена просто вываливается, вскоре может обвалиться крыша, кого-нибудь убьёт, — пожаловались ярославцы в телеграм-канале «Подслушано в Ярославле! (18+)».

Мимо здания ежедневно проходят люди | Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / TelegramМимо здания ежедневно проходят люди | Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram

Мимо здания ежедневно проходят люди

Источник:
Вход в разваливающийся дом свободный | Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / TelegramВход в разваливающийся дом свободный | Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram

Вход в разваливающийся дом свободный

Источник:

Жители двора просят огородить двухэтажку. По их словам, оттуда уже начали валиться кирпичи.

— Много детей идут мимо, это очень опасно! Вчера самопроизвольно уже выпадали кирпичи и стёкла, — рассказала ярославна.

Кто-то забирает обвалившиеся кирпичи

Источник:

В мэрии Ярославля после обращения жителей пообещали, что территорию обнесут забором.

— В настоящее время принято решение об устройстве ограждения дома № 22 по улице Радищева, — рассказали 76.RU в департаменте градостроительства мэрии Ярославля.

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Комментарии
4
Гость
7 марта, 11:15
Это ещё что! Вон в Брагине)), на первом этаже 10 этажного дома, вываливается несущая стена, так поставили четыре подпорки из металлического швеллера, на них бросили несколько маленьких бетонных блоков, и уваля, проблема решена! 👍👍👍
Гость
7 марта, 11:21
Доколе?!
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