«Кого-нибудь убьёт»: жители Ярославля пожаловались на опасный дом-развалюху. Видео

Дом на Радищева в Ярославле пугает жителей Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram











Жители Ярославля бьют тревогу. Причина тому — разрушающийся двухэтажный дом на улице Радищева, 22 в Ленинском районе. В его стенах зияют огромные дыры, вокруг валяются стекла и кирпичи. Территория развалюхи ничем не огорожена.

Люди волнуются, что кто-то может пострадать.

— У дома на улице Чкалова, 24/24 общий въезд и проход во двор с соседним домом на Радищева, 22, который разрушается и представляет опасность. Между торцами этих двух домов пролегает тропа, где ходит много людей и, в том числе, детей. Это путь в школу № 9. Сейчас стена просто вываливается, вскоре может обвалиться крыша, кого-нибудь убьёт, — пожаловались ярославцы в телеграм-канале «Подслушано в Ярославле! (18+)».

Мимо здания ежедневно проходят люди Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram

Вход в разваливающийся дом свободный Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram

Жители двора просят огородить двухэтажку. По их словам, оттуда уже начали валиться кирпичи.

— Много детей идут мимо, это очень опасно! Вчера самопроизвольно уже выпадали кирпичи и стёкла, — рассказала ярославна.

Кто-то забирает обвалившиеся кирпичи Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram

В мэрии Ярославля после обращения жителей пообещали, что территорию обнесут забором.