Караван киношников заметили в Ярославле. Что снимают в городе

Стало известно, что за фильм снимают в районе Суздальского шоссе в Ярославле Источник: читатель 76.RU

Утром 6 мая во Фрунзенском районе Ярославля заметили караван киношных вагончиков. Более десяти машин и павильонов появились на повороте с Суздальского шоссе на улицу Ползунова, рядом с ДК «Магистраль»

«Много вагончиков, у дальних — толпа людей. Не понятно, это массовка или зеваки», — рассказала наша читательница.

По данным источника 76.RU, на Суздалке снимают четвертый сезон детективного сериала «Алекс Лютый» (16+) о поисках нацистских преступников, избежавших наказания после окончания войны. Речь идет о сцене у сараев.

Режиссер четвертого сезона — Леонид Белозорович. Съемки организует «Амедиа Продакшн» по заказу телеканала НТВ. Ранее для проекта искали массовку среди жителей города.

Как объясняли в НТВ, Алекс Лютый — это школьник Александр Лехановский, сотрудник тайной полиции, устраивавший расправы над советскими гражданами. Такое прозвище он получил от немцев за особую жестокость. Прототипом героя стала историческая личность. Подробнее о сюжете мы рассказывали в этом материале.

Первые серии советского детектива, снятые в Пятигорске, вышли в эфир в 2020-м, тогда главную роль, следователя спецотдела МВД СССР по розыску военных преступников, в том числе Алекса Лютого, исполнял актер Сергей Пускепалис. После гибели Пускепалиса в ДТП сериал продлили, однако со второго сезона в центре сюжета оказался другой подполковник КГБ — Андрей Елисеев, его играет актер Антон Хабаров, известный по сериалам «Закрытая школа» и «Казанова».

В четвертом сезоне будет вестись расследование убийства антиквара в Брянске в 1979-м и похищение старинного предмета из церкви.