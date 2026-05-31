Город Держитесь подальше от деревьев: в РСЧС предупредили ярославцев о грозе

Непогода настигнет регион 31 мая

Прогноз погоды в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На Ярославскую область надвигается гроза. О приближение непогоды 31 мая предупредили в областном РСЧС. Как сообщили в ведомстве, стихию ожидают с 12:00 до 15:00. Но такая погода может задержаться в регионе и на весь день.

«Гроза, в отдельных районах с ливнем и градом, усиление северного ветра порывами 12–17 м/с ожидаются местами в Ярославской области и Ярославле в ближайшие один-три часа с сохранением до конца суток 31 мая», — оповестили жителей в max-канале РСЧС по Ярославской области.

Спасатели призвали на улице держаться подальше от линий электропередачи. В такую погоду это может быть опасно. Также не стоит близко подходить к деревьям и рекламным конструкциям, лучше обходите их стороной.

Телефон экстренных служб — 112.

По данным сервиса «Погода 76.RU», 31 мая для жителей региона прогнозируют переменную облачность и пасмурную погоду. Днем воздух прогреется до +16 градусов. Но дожди ожидаются в течение всего дня.

Ранее мы рассказывали, как долго продержится холодная погода в регионе и когда придет потепление.

Екатерина Тарыгина
корреспондент
Гроза Сильный ветер Прогноз погоды Экстренное предупреждение
Комментарии
1
Гость
23 минуты
У нас самая лучшая метеослужба в мире! Предсказывает любую метеонеприятность. Правда за несколько минут до события, но ведь это неважно. Главное точно!
