«Слово за слово — сцепились»: как собака спровоцировала массовую драку со швабрами, прогремевшую на всю Россию

Массовый цыганский сход прогремел на всю страну

«Вижу: Артема бьют — палками, швабрами, черенками. Человек 30, все женщины, и только один мужчина. Я начала их разнимать, палки эти забирала и выкидывала за забор. А они на меня кричат», — вспоминает Наталья.

Она живет в небольшом поселении под Волгоградом, которое прославилось на всю Россию из-за незаконного цыганского массового схода и драки: в ней участвовали и дети, и женщины, и мужчины, и животные. Кто-то из них избивал противника палкой или метлой, кто-то таскал друг друга за волосы, а кто-то снимал происходящее на телефон. Поводом для конфликта, который позже взял на контроль глава СРК генерал Бастрыкин, как оказалось, стала всего одна маленькая собачка. Но, по словам местных жителей, случившееся стало апогеем недовольства, зревшего в поселении уже несколько лет. Подробности — в большом материале наших коллег из V1.RU.

Откуда у села цыганские корни?

От райцентра Николаевска село Солодушино отделяют полчаса пути на машине, поэтому глубинкой в полном понимании его назвать сложно. Если верить официальной информации, то со времен основания поселения в XIX веке основной массой местных жителей стали в том числе переселенцы из Украины.

Солодушино отстроили на новом месте после появления ГЭС и Волгоградского водохранилища Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Из истории села Солодушино Изначально село находилось на левом берегу Волги, однако в конце 60-х его вынужденно переносили: из-за строительства Волжской ГЭС исконная территория оказалась затоплена Волгоградским водохранилищем. Ныне существующее село отстраивали в тот же период, в том числе силами переселенных жителей. Это можно заметить по геометрически выверенному планированию улиц, нетипичному для хаотично образовавшихся поселений.

По словам старожилов, первая цыганская семья в Солодушино появилась примерно в конце 80-х годов. В этой семье было четверо сыновей. Один из них скончался, второй переехал, а двое других, Василий и Владимир, основали здесь свою общину.

Под строгим взглядом Ильича, как выяснилось, подспудно зрели конфликты и взаимное недовольство Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

На сегодняшний день цыгане составляют примерно 10% от общего населения Солодушино. Своего барона у них, по некоторым данным, не было изначально, а роль лидера занимала пожилая женщина — одна из первых переселенцев общины. Про нее говорят, что она умела находить общий язык с местными и поддерживала в таборе дисциплину.

Кто живет в селе Солодушино? Узнать Тремя самыми большими национальностями в селе, по словам местных властей, можно назвать славян, корейцев и цыган. Еще здесь проживают немцы, татары и азербайджанцы.

Все члены табора официально числятся безработными. У каждого на участке есть свой огород и скотина (чаще всего куры, свиньи и коровы), с которых они кормятся. А в теплый сезон юноши и женщины подрабатывают в местном КФХ (бывший колхоз). Главы семейств при этом предпочитают делегировать обязанности женам или детям.

Подсобное хозяйство официально считается источником заработка для местной общины Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Когда всё пошло не так?

Почти в один голос местные уверяют, что первые конфликты в селе начались лишь около двух лет назад. Сначала скоропостижно скончалась женщина, надзиравшая за общиной в роли барона. А затем некоторые члены табора, по словам жителей, начали вести себя неподобающе.

Проблем в общении со взрослыми членами общины у односельчан, как они заявляют, изначально особых не возникало. Первыми с противостоянием столкнулись дети: по словам подростков, детвора из табора начала задирать сверстников, провоцируя конфликты и драки.

— Бывало, едет кто-то на мотоцикле, а в них камнями швыряются. Так, для веселья. Бесполезно жаловаться. Родители каждый раз «на примирение» предлагают идти, это у них любимое. Чтобы заявление не подавали. А детишки как творили, так и творят беспредел, — заявляет жительница села в разговоре с журналистом.

Один из таких случаев произошел в 2025 году с двухлетним сыном Надежды (имя изменено). Мальчик, по словам женщины, родился поздним, из-за чего имел проблемы со здоровьем, которые порой становились поводом для насмешек.

— Он катался на качелях в тот момент. И какая-то девочка маленькая его столкнула с них ногой. Он упал. А дочка моя, которая была с ним, за него вступилась. Ну они и накинулись на нее. Толкали, за волосы дергали, — вспоминает Надежда. — С ними женщина была, так она мою девочку просто оттаскивала, чтобы та не била ее детей. А своих не успокаивала.

На видео — потасовка после конфликта на детской площадке, произошедшая год назад Источник: читатели V1.RU

Жаловались на детские «шалости» не только подростки, но и взрослые, проживавшие в Солодушино.

— Ну со старшими нормально вроде [общаемся]. А маленькие — да. Мне иногда детей своих страшно в парк отпускать одних гулять. Потому что они [цыганские дети] постоянно задираются, — жалуется уже много лет живущий в селе уроженец Азербайджана.

«Всё началось с собачки»

Незаконному массовому сходу и драке, нашумевшей на всю Россию, предшествовал конфликт между двумя семьями. Произошел он в парке на центральной площади села. На одной стороне были три ребенка в возрасте от 9 до 12 — дети двух кровных сестер из числа местных жительниц. С другой же — 18-летняя Полина из гулявшей в тот же момент на детской площадке семьи из цыганской общины.

Как рассказали жители, перед потасовкой случилась словесная перепалка: 18-летняя Полина остро и очень негативно среагировала на подбежавшую к ней маленькую собачку, попросив убрать ее в крайне грубой и категоричной форме. После взаимных оскорблений, когда одна из несовершеннолетних девочек подошла ближе, между ними завязалась потасовка.

— Наша собачка подбежала к этой толпе, а их девочки на это крайне агрессивно среагировали. Мол, «уберите свою шавку», и начали ее ногой пинать, — рассказывает Мария (имя изменено), мать одной из участниц конфликта. — А когда моя дочь подошла забрать собаку, ее схватили за волосы.

Через какое-то время к ним прибежала мать одной из несовершеннолетних, вступившись за детей. Закончилось в тот раз всё заявлением в полицию со стороны Марии. А уже через несколько дней на этом же месте произошел новый конфликт, куда более громкий и массовый, с участием большого схода цыган.

Версии о том, как завязалась потасовка, у каждой из сторон конфликта расходятся.

«Они хотели нас забить»: версия пострадавших Узнать По словам Марии, 18 мая она вместе со своей сестрой, ее 16-летним сыном Артемом (имя изменено) и своей 12-летней дочкой отправилась в ПВЗ. За рулем была Елена. Они припарковали «Жигули» возле парка и втроем отправились за заказами. В машине остался лишь племянник Артем. — Когда мы примеряли одежду, он [племянник] позвонил мне. Из трубки я сразу же услышала крики и трехэтажный мат. Мы с Кристиной выбежали и видим, что толпа человек 30 окружила нашу машину и Артема. Я к ним подбежала, хотела всё словами решить. А одна из них меня за волосы схватила, ну и дальше — как на видео.

«Хватала ее за волосы»: версия цыган Узнать По их словам, конфликт начали пострадавшие. Одна из пострадавших, завидев 18-летнюю Полину в пункте выдачи заказов, решила припомнить ей разборки в парке. А та, опасаясь расправы, позвала на помощь других членов табора. — Она [зачинщица] уже нетрезвой была. Испугалась, что ее снова начнут бить, ну и убежала. Потом позвала на помощь. Ну и пришли женщины со швабрами. Слово за слово, они и сцепились. Она же первая и начала кидаться. И Артем этот, накачанный который, сам лез на других.

Так или иначе, по официальной версии полиции, незаконный сход организовала именно 18-летняя Кристина. Примечательно, что, судя по видео, самыми активными участниками потасовки были женщины. Мужчины же, наоборот, старались их оттащить, не чураясь, впрочем, словесных оскорблений и применения силы.

Здесь разворачивались события скандального видео Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Очевидцем этой драки стала местный ветврач Наталья. Застала потасовку она уже где-то на середине, когда конфликтующие сцепились друг с другом. Вот как она это описывает.

— Сначала думала, что они, как обычно, слоняются без дела по селу. А потом вижу Артема, как его бьют палками, швабрами, черенками. Человек 30, все женщины, и только один мужчина. Я начала их разнимать, палки эти забирала и выкидывала за забор. А они на меня кричат, — вспоминает Наталья. — Я в панике, это просто ужас какой-то. Они их избивали чем могли. И волосы драли руками, и одежду.

Длилась драка в парке около 15 минут Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Очевидица заявляет, что пыталась позвать на помощь, однако безуспешно: зеваки, аккуратно выглядывающие из-за забора, на просьбы помочь якобы тут же прятались, стараясь не отсвечивать. А здание администрации, по словам Натальи, куда несовершеннолетние дети пострадавшей кинулись за помощью, и вовсе по неизвестной причине было закрыто.

— Я пыталась машины остановить, но без толку. Кричу, что людей убивают. А всем всё равно. Цыгане за своих толпой встали, а остальные на это просто стоят и смотрят. Как на цирк, — эмоционально вспоминает Наталья тот день. — Потом мужчины цыганские прибежали, начали оттаскивать женщин. А они всё дерутся и дерутся.

Наталья стала свидетелем происшествия совершенно случайно Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Длилась потасовка ориентировочно около 15–20 минут. Сначала не место происшествия приехали фельдшеры, а затем, только когда все разошлись, приехала и полиция. Как итог кровные сестры отделались ушибами, а одна из них получила сотрясение. Досталось и второй стороне: как минимум один из них, мужчина по кличке Чапай, вышел из драки с большим синяком под глазом.

На вопрос о происхождении своего синяка Чапай отвечал уклончиво Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

«Они такие же граждане Российской Федерации»

Представители региональной и местной администрации в данном конфликте заняли нейтральную позицию. Елена Токарева, глава Солодушино, в разговоре с журналистом V1.RU подчеркнул: национального окраса, который в Сети сейчас добавляют скандальному событию, в данном конфликте не было изначально.

— Славянские девочки мне говорили, что цыганка одну из них назвала толстой и некрасивой: тебя, мол, никто замуж не возьмет. Цыганские дети говорят, что те их обзывали немытыми и неучеными. Я допускаю оба варианта. Потому что это дети. Сомневаюсь, что кто-то из них стоял и молчал. Мамы всегда думают, что у них все дети золотые. А когда они выходят на улицу, они становятся совсем другими.

Елена Токарева возглавляет Солодушино более 10 лет Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Объясняя свое раннее высказывание про раздувание конфликта со стороны родителей, глава поселения уточняет, что у пострадавших была возможность избежать скандальной потасовки, попавшей на видео. Елена Токарева также заявляет, что подобных громких событий с участием цыганской диаспоры в Солодушино не было давно.

По информации V1.RU, до сегодняшнего дня представители цыганской общины в Солодушино и правда продолжительное время не были замешаны в громких скандалах. К примеру, 17-летний парень, насмерть сбивший в этом же селе в 2025 году молодую девушку, был вполне себе славянского происхождения. Очевидцы рассказывали, что пострадавшую после удара протащило по асфальту на мотоцикле еще около 30 метров. Другой громкий случай произошел в Солодушино около трех лет назад: группа детей проникала в чужие дома и устраивала там погромы, подобные произошедшему в Политотдельном. По информации источника V1.RU, вандалами оказалась группа несовершеннолетних, представленная всеми национальностями из поселка.

— Я не становлюсь на сторону русских или цыган. Конфликт был бытовой, который можно было быстро закончить: сесть за стол переговоров и помириться. 15 мая я ходила к цыганской девочке, убедила ее извиниться за произошедшее. Пришли с ней к маме второй участницы, а она в отказ: нет, и всё. Если бы подрались, к примеру, корейцы, то шумихи бы такой не было. А цыгане для нашего народа как красная тряпка для быка. Это сразу «надо выселить», «надо их убрать»… Но они такие же граждане Российской Федерации, как и мы все. И законных оснований их «выселить» нет. Потому что это не межнациональный конфликт. Это бытовые разборки.

По словам главы, в день происшествия ее не было в поселении Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

«Одичание и обезлюживание»

Иначе на ситуацию взглянул заслуженный педагог Российской Федерации, учитель истории Александр Снегуров. По его мнению, стереотипное отношение к цыганам могло усилить и так неспокойную обстановку в селе, что и вылилось в подобный конфликт.

— Национально-этнические обстоятельства, безусловно, имели значение. Представление о цыганском народе у современных людей из-за исторического фона не самое положительное. Да, разные негативные моменты бывали, это правда. Но сейчас все эти стереотипы накладываются на фон всеобщей тревожности, невротизации, неумения людей вести диалог и отсутствия готовности к компромиссу, — рассуждает учитель. — Вроде и стали люди больше ходить в церкви и мечети, но, видимо, вопросы терпимости и сдерживания агрессивного начала, раздражительности не потеряли актуальность.

Потасовка же, по его мнению, стал финальной точкой кипения всеобщего недовольства односельчан поведением цыганских детей. Последние после смерти женщины, исполнявшей роль барона в таборе, могли потерять единственный авторитет и действительно почувствовать безнаказанность. Но подобная проблема, по словам учителя, является причиной невоспитанности, разболтанности и цинизма детей по всей России.

— Падение нравственного уровня, распространение невежества, неумение сотрудничать и ослабление авторитета как родителей, так и иных значимых взрослых, которых в нашем обществе всё меньше, приводят подчас к радикальному финалу, — рассуждает Александр Снегуров. — Да, дети могут быть хулиганами, шалопаями, но это во многом вина взрослого мира, потому что он отстранился от детей, сделав их заложниками своих проблем. Слишком занят он экономическими и социальными проблемами: необходимостью выживать, искать работу, выплачивать кредиты, приспосабливаться к начальству и так далее.

Обвинять в отсутствии воспитания у детей лишь родителей, по мнению заслуженного учителя, как минимум некорректно. Это должна быть коллективная работа не только взрослых, но и общества в целом, в котором обитают несовершеннолетние.

— Дать авторитет современным детям очень сложно, особенно скептически настроенным, обитающим в цифровой среде и субкультурах. Многие теперь не видят его ни в педагогах, ни в тренерах, ни даже в родителях. А находят его, к сожалению, порой среди людей маргинального типа, среди блогеров, опытных мошенников. Идет уже вторая четверть XXI века, однако значимыми авторитетами для многих по-прежнему являются люди с силовыми регуляторами или склонные к авантюрам, а не натуры с нравственной чистотой, позитивным интеллектом и гражданской ответственностью.

«Теперь желание отпадет надолго»

После произошедшего полицейские задержали одну из главных участниц потасовки — ту самую 18-летнюю Полину, чье недовольство собакой и стало началом истории. Ей назначили сутки ареста за организацию незаконного цыганского схода. Наказание, впрочем, понесли и другие участники инцидента.

Как наказали участников драки? Узнать Две женщины были отправлены под административных арест. Еще одной был назначен административный штраф в размере 10 тысяч рублей. Четвертая участница будет отбывать наказание в виде принудительных работ. В отношении законных представителей остальных участников инцидента возбуждено административное делопроизводство по статье 5.35 КоАП РФ. Одна из несовершеннолетних помещена в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.

Пострадавших сестер из числа местных жителей доставили с травмами в местную больницу. Одна из них заявляла, что решить конфликт правоохранители намерены малой кровью, сведя двухлетний конфликт местных с общиной до единичной бытовой ссоры. На момент последнего разговора с журналистом она проходила оценку травм. А сопровождали ее, как она заявляет, представители движения «Русская община».

Обе пострадавшие были досталены в районную больницу Источник: читатели V1.RU

Цыгане же в разговоре с журналистом V1.RU заявили, что претензий ко второй стороне конфликта не имеют и заявления из-за полученных травм подавать не собираются. Позже одна из семей даже записала видеообращение с извинениями к пострадавшим женщинам.

— Мы живем в Солодушино уже 40 лет. Не было ни скандалов, ни конфликтов, никаких на нас жалоб не было. Здесь уже распустились корни, дети выросли. И так и будем жить спокойно. Не будет никаких конфликтов, — говорят женщины на видео. — Но 18 мая в селе Солодушино произошел конфликт между двумя семьями. Обе стороны виноваты. Но за свою сторону мы просим извинения. Больше такого не повторится. Мы хотим жить в мире и согласии. У нас дети растут, внуки. Надо жить дружно и не портить друг другу жизнь.

Впрочем, силовые ведомства всё равно нагрянули в общину с профилактическими мероприятиями по недопущению межнациональной розни и прочих нарушений общественного порядка. Дело по заявлению о систематическом нарушении представителями цыганской общины взял на контроль глава СК.