Город «Регион подвергся вражеской атаке»: в Ярославской области перекрыли трассу М-8

Где будет не проехать во время ограничений

В Ярославской области перекрыли трассу М-8 | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области из-за беспилотной опасности перекрыли движение по трассе М-8. Речь идет об участке от улицы Калинина до выезда из Ярославля в сторону Москвы.

«Наш регион подвергся вражеской атаке украинских БПЛА. В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной. Воздержитесь от поездок в указанном направлении и его окрестностей, либо выбирайте маршрут минуя этот участок», — говорится в посте в канале губернатора Михаила Евраева в «Максе».

Глава региона уточнил, что угроза сохраняется. Работа подразделений Минобороны и силовых ведомств по обеспечению безопасности продолжается. Жителям региона сказали ждать отбоя сигнала «Беспилотная опасность».

В РСЧС Ярославской области уточнили, что ограничения были введены с 1:30 22 мая.

Напомним, ночью 22 мая в Ярославской области завыла сирена. В регионе объявлена беспилотная опасность. Власти посоветовали тем, кто находится в помещении, зашторить окна и не подходить к ним. Людей призывают стараться находиться в комнатах со сплошными стенами.

«Если вы на улице, покиньте открытые участки, автомобили, общественный транспорт, укройтесь в безопасных местах: зданиях, подъездах», —говорится в сообщении РСЧС.

Где получать информацию о ситуации

  • Мобильное приложение «МЧС России». Приложение можно скачать бесплатно, в нем предусмотрена рассылка уведомлений;

  • аккаунты губернатора Ярославской области. Посмотреть информацию можно на официальных страничках Михаила Евраева в MAX, «ВКонтакте» и Telegram. Также об опасности в социальных сетях уведомляют Министерство региональной безопасности Ярославской области, администрации органов местного самоуправления;

  • федеральные каналы. При угрозе атаки на 10 федеральных каналах выводят предупреждение (Первый канал, «Россия 1», «Россия» 24). Также задействованы 28 радиоканалов FM-диапазона («Европа Плюс», «Авторадио»);

  • канал 76.RU в MAX, Telegram.

Тем временем в аэропорте в Туношне ввели ограничения на полеты. Запрет на прием и выпуск самолетов, судя по сообщению Росавиации, действует с 11:20 21 мая.

Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Перекрытие Трасса М-8 Холмогоры Беспилотная опасность
